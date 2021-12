The Parallel gọi vốn thành công 4,3 triệu đô để xây dựng Metaverse không giới hạn

Là một dự án nổi bật thời gian gần đây, The Parallel thu hút sự quan tâm của giới đầu tư trong nước và quốc tế bởi tầm nhìn xây dựng Metaverse bền vững với một đội ngũ nhân sự chất lượng và lộ trình rõ ràng.

ĐỘI NGŨ CỐ VẤN VÀ ĐỐI TÁC UY TÍN, CAM KẾT ĐỒNG HÀNH LÂU DÀI

Với sự dẫn dắt của Kyber Ventures và Signum Capital trong vòng gọi vốn, The Parallel đã gọi vốn thành công 4,3 triệu đô. Bên cạnh đó, hàng loạt các quỹ uy tín quốc tế và trong nước bao gồm Okex Blockdream Ventures, Moonrock Capital, GD10 Ventures, HUB Global, UG Ventures, AstroV Ventures, Coincu, RADA… cũng quyết định đầu tư vào The Parallel. Thế nhưng, hơn cả việc có thể hỗ trợ về vốn, những đối tác uy tín ấy cam kết sẽ sử dụng các nguồn lực sẵn có để đồng hành và hỗ trợ The Parallel phát triển dài hạn với tham vọng Metaverse của mình.

Bên cạnh sự đồng hành của các tổ chức, The Parallel còn nhận được sự ủng hộ của rất nhiều tên tuổi start-up uy tín trong mảng công nghệ ở thế giới như Santiago Roel Santos, Harry Holmwood hay trong nước là ông Hùng Đinh. Đây đều là những nhà đầu tư thiên thần, cố vấn tập trung vào lĩnh vực công nghệ. Đối với các nhà đầu tư và các dự án lớn trong ngành công nghiệp blockchain, sự hiện diện của họ đã chứng minh hết lần này đến lần khác đều thành công. Với dự án lần này, các cố vấn sẽ đưa ra các giải pháp thiết thực trong chiến lược và công nghệ để biến The Parallel trở thành một dự án kỳ lân.

DÁM NGHĨ - DÁM LÀM - SẴN SÀNG THÀNH CÔNG

Chia sẻ về kết quả thành công của vòng gọi vốn này, ông Louis Nguyễn - CEO của The Parallel cho biết: “The Parallel rất vui mừng khi nhận được sự ủng hộ lớn từ các quỹ đầu tư. Sự nỗ lực của đội ngũ hơn 50 con người làm việc liên tục trong thời gian qua đã được tiếp thêm động lực lớn để The Parallel tiếp tục khát vọng metaverse. Với một số lượng lớn các Backer đa dạng về quy mô, thế mạnh và nguồn lực, chắc chắn The Parallel sẽ đi nhanh hơn và chắc chắn hơn”.



“Chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện IDO sẽ diễn ra vào cuối tháng 12 này, đây là một cột mốc vô cùng quan trọng của dự án. Đây sẽ là một sự kiện đậm chất công nghệ với sự tham gia của AR, VR, 3D, cung cấp một bức tranh đầy đủ về tầm nhìn Metaverse không giới hạn. Các bạn có thể theo dõi đón xem sự kiện livestream trên hệ thống social media của The Parallel và các đối tác”, ông Louis Nguyễn chia sẻ.

Ông Louis cũng nhấn mạnh, The Parallel không chỉ là mong muốn của riêng mình hay đội ngũ thành lập, mà nó là ước mơ của những người trẻ Việt về tương lai, vị thế của Việt Nam. Chúng ta có đầy đủ mọi yếu tố về năng lực và nhân lực trong ngành công nghệ để có thể tiến xa hơn, khẳng định tên tuổi và sánh vai với các “ông lớn” trên thế giới. Công nghệ chính là lối đi nhanh nhất đưa Việt Nam tiến xa hơn, có thể chia sẻ tầm nhìn với thế giới.

Với mô hình Enjoy to Earn, The Parallel có nhiều ưu điểm vượt trội hơn hẳn so với mô hình cũ là Play to Earn mà thị trường đã quá quen thuộc. Thêm nữa, The Parallel đã có kế hoạch vô cùng chi tiết cho lộ trình dài phía trước, để có thể phát triển một cách bền vững như chú trọng vào sự sáng tạo; hướng đến nhiều nhóm đối tượng khác nhau để cùng phát triển như Player, Trader, Farmer, Investor, Partner, Creator, Game Studio, Entertainment; đề cao tính cân bằng trong nền tảng,… Đó có lẽ chính là những lý do cốt lõi để The Parallel gọi vốn thành công 4,3 triệu đô cho để xây dựng metaverse không giới hạn.

The Parallel là một dự án tầm nhìn metaverse, nơi người dùng có thể sáng tạo, kết nối, kiếm lời và trải nghiệm không giới hạn.

* Thông tin chi tiết:

Website: https://theparallel.io

Telegram Group: https://t.me/theparallelcommunity

Tele Channel: https://t.me/theparallelofficial

Twitter: https://twitter.com/theparallel_io