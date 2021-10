Thêm 5.120 nền đất, căn nhà được cung ứng ra thị trường Long An

Sở Xây dựng tỉnh Long An vừa công bố thông tin 11 dự án bất động sản đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai cập nhật đến thời điểm tháng 9/2021.

Tổng số nền đất, căn nhà theo quy hoạch của 11 dự án trên là 5.210, tổng diện tích gần 121,5ha, trong đó, số lượng đã xây dựng là 3.298 căn.

Các dự án tập trung tại huyện Bến Lức 07 dự án, TP. Tân An là 03 dự án và huyện Cần Giuộc là 01 dự án.

34 dự án được cấp Giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Long An - Nguồn: Sở Xây dựng tỉnh Long An.

Cụ thể, tại TP. Tân An có 03 dự án với hơn 31,4ha, có 283 căn đã xây dựng trên 324 căn theo quy hoạch.

Tại dự án Khu dân cư ven sông Thiên Phú (The Hestia Residence Residence) nay là Khu dân cư ven sông Cát Tường Phú Viên (Taka Garden RiversideHomes) do Công ty cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 1,13ha, đã xây xong 111/111 căn theo quy hoạch.

Dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6 do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO làm chủ đầu tư, có quy mô 30ha, đã xây dựng 148/189 căn theo quy hoạch.

Dự án Khu tổ hợp thương mại – dịch vụ - công trình shophouse do Công ty cổ phần Vincom Retail làm chủ đầu tư, rộng khoảng 0,2119ha, dự án đã hoàn thành và đã xây dựng 24/24 căn.

Tại huyện Bến Lức có 07 dự án đủ điều kiện mở bán với 68,19ha và có số căn đã xây dựng là 2.138/3.637 căn theo quy hoạch.

Trong đó, Công ty cổ phần Southgate có 05 dự án đủ điều kiện mở bán đợt này, gồm các dự án thuộc Khu đô thị Vàm Cỏ Đông Southgate, như: Aquaria 1 rộng gần 19,4ha, đã xây dựng 478/623 căn theo quy hoạch; Aquaria 2 rộng hơn 8,82ha, đã xây dựng 231/300 căn theo quy hoạch; Aquaria 3 rộng gần 10,3ha, đã xây dựng 168/228 căn theo quy hoạch; Rivera 1 rộng hơn 9,34ha, đã xây dựng 329/329 căn theo quy hoạch; Khu Chung cư kết hợp thương mại dịch vụ MR1 rộng 4,52ha, đã xây dựng 383/1.433 căn theo quy hoạch.

Hai dự án tiếp theo tại huyện Bến Lức được mở bán là Khu dân cư Hòn Ngọc Bên Sông do Công ty cổ phần PAN Bến Lức là chủ đầu tư, rộng 4,65ha, đã xây dựng 250/250 căn theo quy hoạch; Khu dân cư Trần Anh Reverside do Công ty cổ phần Bất động sản Trần Anh Long An là chủ đầu tư, rộng gần 11,2ha, đã xây dựng 353/474 căn thoeo quy hoạch.

09 dự án được cấp Giấy phép Xây dựng nhà ở tại Long An - Nguồn: Sở Xây dựng tỉnh Long An.

Dự án cuối cùng được mở bán đợt này là Khu thương mại biệt thự và Chung cư cao cấp tại huyện Cần Giuộc, do Công ty cổ phần Thái Sơn Long An làm chủ đầu tư, rộng gần 22ha, đã xây dựng 877/1.159 căn theo quy hoạch.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Long An, tính đến thời điểm tháng 9/2021, trên địa bàn có 243 dự án khu dân cư đã được phê duyệt quy hoạch với 7.157ha; có 34 dự án đã được sở xây dựng cấp Giấy phép Xây dựng hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích khoảng 907ha.

Ngoài ra, Sở Xây dựng tỉnh này cũng đã cấp 14 Giấy phép xây dựng nhà ở cho 09 dự án, diện tích hơn 217,8ha với 3.272 căn.