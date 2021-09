Thetan Arena - Game NFT Việt Nam với tham vọng chinh phục Esport

Thetan Arena sẽ phát hành token của mình với tên gọi THG vào ngày 15/9/2021, chính thức trở thành game NFT Việt Nam đầu tiên có mặt trong xu hướng “Free to Play”, khởi tạo xu hướng “Free to Earn” đang nóng lên trên khắp thế giới. Không dừng lại ở đó, với tư cách là một đại diện tiềm năng của thể loại game MOBA, đội ngũ sản xuất còn ấp ủ tham vọng sẽ đưa Thetan Arena trở thành một trong những giải đấu Esport hấp dẫn trong tương lai.

Ước mơ chinh phục Esport là điều hoàn toàn có thể khi Thetan Arena được thừa hưởng gameplay của tựa game thành công Heroes Strike đến từ WolfFun Studio, một đơn vị sản xuất game của người Việt được thành lập từ 2014 và sớm gặt hái được nhiều thành công trên thị trường game quốc tế. Ra mắt từ cuối năm 2020 đến nay, Hero Strikes đã có hơn 10 triệu lượt tải về trên thiết bị di động và cơn sốt này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

GAMEPLAY MOBA QUEN THUỘC, HẤP DẪN

Ông Khánh Nguyễn - Giám đốc điều hành/Nhà sáng lập Thetan Arena chia sẻ: “So với các dòng game NFT khác mang nặng tính đầu tư hơn giải trí, tôi tin rằng Thetan Arena đã cân bằng được 2 điểm này. Người chơi sẽ cảm thấy thoải mái, thú vị và nhẹ nhàng hơn trong suốt thời gian cày game, vừa để tìm thấy niềm vui, vừa tìm được những thành quả trong đầu tư”.

Tương tự các game MOBA khác, trong Thetan Arena, người chơi sẽ lựa chọn nhân vật của mình để chiến đấu với đối thủ hoặc sát cánh cùng đồng đội để chiến đấu với các tổ đội khác trong thời gian thực được quy định. Người chơi phải cố gắng hạ gục càng nhiều đối thủ càng tốt trước khi thời gian kết thúc. Nếu không may bị hạ thì người chơi sẽ được hồi sinh sau một khoảng thời gian quy định. Khi thời gian chiến đấu đã hết, bên nào hạ được nhiều đối thủ hơn sẽ là người giành chiến thắng.

Trong quá trình chiến đấu, nếu gây sát thương và hạ gục được đối thủ, người chơi sẽ nhận được các THC (Thetan Coin) để nâng cấp cũng như mở khóa các kỹ năng mới mạnh mẽ hơn. Trò chơi sẽ tính đội chiến thắng là hạ được nhiều đối thủ hơn. Do đó, người chơi cần sử dụng chiến thuật đúng đắn lúc nào cần chiến đấu, lúc nào cần bảo vệ mình và đồng đội. Đây cũng chính là yếu tố hấp dẫn của trò chơi.

Trên đấu trường của Thetan Arena, kỹ năng và tính đồng đội là yếu tố quyết định chiến thắng chứ không dựa vào yếu tố tài chính (Pay to Win). Tuy là game mang phong cách “Free To Play”, nhưng nếu người chơi càng đầu tư nhiều vào game thì càng có cơ hội tối đa hóa lợi nhuận của mình.

HẠ TẦNG BLOCKCHAIN VỮNG CHẮC HỨA HẸN CƠ HỘI ĐẦU TƯ ĐẦY TIỀM NĂNG

Một trong những lo ngại lớn khi các nhà đầu tư để tâm đến các game NTF là tìm hiểu về đội ngũ phát triển dự án đứng phía sau. Chia sẻ về vấn đề này ông Khánh Nguyễn cho biết: “Bên cạnh WolfFun, chúng tôi còn có được sự hỗ trợ từ KAI (KardiaChain) về hệ thống blockchain”.

Theo ông Khánh, KardiaChain là cơ sở hạ tầng blockchain đầu tiên giúp kết nối một mạng blockchain với những mạng tương tự khác. Đơn vị sở hữu KAI coin đã hoạt động rất thành công từ khi được ra mắt cho đến nay, đặc biệt trong mảng game NFTs. My Defi Pet (DPET) là một trong những thành công đáng lưu ý của KAI khi tựa game này đã thu hút đến hơn 150.000 người chơi tính đến thời điểm hiện tại. Thetan được kỳ vọng là một thành công tiếp nối với dấu ấn của KAI khi tựa game chính thức phát hành đồng token của mình vào ngày 15/9.

Đội ngũ phát triển game tin rằng với THC (Thetan Coin) và THG (Thetan Gem), Thetan Arena đã kết hợp được 2 khái niệm F2P (Free To Play) và P2E (Play To Earn) thành một khái niệm mới F2E (Free To Earn), chơi game miễn phí kiếm tiền thật.

Người chơi hoàn toàn không bị bắt buộc mất phí khi tham gia chơi game. Mặt khác, các vật phẩm trong game đều là duy nhất, không thể sao chép và được sinh ra bởi hệ thống blockchain độc lập, không chịu sự tác động của bất kỳ đơn vị nào. Chính vì thế, các vật phẩm khi được sinh ra, có giá trị thay đổi lên xuống theo thời gian, và trở thành nguồn “thặng dư” của các nhà đầu tư kiêm người chơi game.

Trong game Thetan Arena, THC (Thetan Coin) là đơn vị tiền tệ mà tất cả người chơi đều có thể có, trong khi THG (Thetan Gem) là đơn vị tiền tệ đặc biệt giúp người chơi có được lợi nhuận từ game.

THC sinh ra trong quá trình chơi game, đóng vai trò chính trong sự vận hành của game. Người chơi có thể dùng đồng THC để tham gia vào hầu hết các hoạt động trong game như: mở Thetan Box để lấy tướng mới, nâng cấp tướng, tham dự sự kiện đặc biệt…

THG là đơn vị tiền tệ giới hạn chịu trách nhiệm vận hành nền kinh tế của toàn dự án nhưng không can thiệp sâu vào quá trình chơi game. Thông qua việc sở hữu THG, người chơi có thể staking để nhận lãi đến từ doanh thu của dự án và đặc biệt là có thể tham gia vào quá trình thiết kế, vận hành game khi Thetan ra mắt tính năng bỏ phiếu (voting) và chính phủ (government) trong tương lai.

THAM VỌNG XÂY DỰNG MỘT GIẢI ĐẤU ESPORT MANG TÊN THETAN

Với tư cách là một MOBA game, Thetan Arena hoàn toàn có quyền tin tưởng với sự phát triển lớn mạnh của cộng đồng game, các giải đấu hấp dẫn là điều có thể xảy ra. Điều này cho thấy Thetan được xây dựng không phải là một sản phẩm “bắt trend” của thị trường để trở thành một xu hướng sớm nở tối tàn, mà là một kế hoạch phát triển đường dài.

Cùng với sự phát triển đó, các game thủ giờ đây cũng là những nhà đầu tư nắm trong tay những token hội tụ đầy đủ những yếu tố uy tín và tiềm năng, mang đến những giá trị giải trí và đầu tư thích hợp.

Một trong những tham vọng của Thetan Arena là sự kết nối mạnh mẽ giữa người chơi game truyền thống, người chơi game crypto, nhà đầu tư và các streamer thông qua tính năng: streaming có thưởng, cho thuê tướng, các chế độ chơi do người chơi tạo ra và đặc biệt là giải đấu offline dự kiến ra mắt trong năm 2022.

Cùng đón chờ sự kiện IDO của Thetan vào ngày 15/9 trên nền tảng Paid Ignition và ngày 16/9 trên KAIStarter và Polkastarter!

* Thông tin chi tiết:

Website: https://Thetanarena.com/

Facebook: https://facebook.com/Thetanarena

Twitter: https://twitter.com/ThetanArena

Discord: https://discord.com/invite/Wfx2XDSuwe