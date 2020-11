Thị giá lên đỉnh 2 năm, công ty ông Lê Phước Vũ thoái thêm vốn tại Hoa Sen

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) cho biết, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị vừa đăng ký bán 30 triệu cổ phiếu HSG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Đây là lần thứ ba trong năm nay, công ty TNHH này thoái vốn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Trước đó vào tháng 6 và tháng 7, công ty này bán ra 2 đợt, tổng cộng 35 triệu cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu từ 24,32% xuống 16,45%.

Giao dịch sắp tới dự kiến thực hiện bằng phương thức thoả thuận lẫn khớp lệnh từ 25/11-24/12, nhằm mục đích giải quyết nhu cầu tài chính. Nếu thành công, công ty này sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Hoa Sen còn 9,7%, tương đương 43 triệu cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh trong niên độ năm (từ 1/10/2019 đến 30/09/2020), Hoa Sen ghi nhận doanh thu giảm 2%, xuống 27.534 tỷ đồng. Biên lãi gộp cải thiện và chi phí tài chính giảm giúp lợi nhuận gấp 3 lần niên độ trước lên 1.151 tỷ đồng.

Doanh nghiệp hoàn thành 98,3% kế hoạch doanh thu và vượt 188% kế hoạch lợi nhuận niên độ 2019 - 2020. Sản lượng tiêu thụ cả năm ước đạt 1,66 triệu tấn, tăng 9% so với niên độ trước và vượt 8% kế hoạch đề ra.

Tại thời điểm cuối kỳ, tiền và các khoản tương đương tiền Hoa Sen tăng mạnh từ 289 tỷ lên 575 tỷ đồng nhưng giảm khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn từ 76,2 tỷ đồng về 516 triệu đồng.

Xét về nguồn vốn, doanh nghiệp thép giảm gần 700 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn, xuống 6.023 tỷ đồng và giảm 823 tỷ đồng nợ vay dài hạn xuống 2.163 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ vay giảm hơn 1.500 tỷ đồng so với đầu niên độ và giảm gần 300 tỷ so với cuối quý liền trước.



Diễn biến thị giá HSG trong thời gian gần đây.

Trên thị trường chứng khoán, nằm trong nhóm dẫn sóng ngành thép, HSG đã tăng mạnh, có thời điểm đạt 19.450 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là mức giá cao nhất của HSG kể từ đầu năm 2018.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/11, HSG có thị giá tại mức 18.400 đồng/cổ phiếu. So với đáy hồi cuối tháng 3/2020, giá HSG đã tăng gần 3,5 lần. Vốn hoá thị trường khoảng 8.176 tỷ đồng.