SIP chốt ngày trả cổ tức bằng cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (mã SIP-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC để trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu.

Cụ thể: SIP chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 từ nguồn vốn chủ sở cho cổ đông với tỷ lệ 15% là ngày 15/7 tới.

Theo đó, công ty dự kiến phát hành 31.580.010 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15 (sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới) và số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.

Đáng chú ý, ngay trước thời điểm chốt quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, Chủ tịch HĐQT Trần Mạnh Hùng đã hoàn tất việc chuyển nhượng tổng cộng 3,5 triệu cp SIP cho vợ, con. Cụ thể, ông Hùng chuyển nhượng 1,5 triệu cp cho vợ là bà Lê Hồng Cẩm và 2 triệu cp cho con trai là ông Trần Lê An.

Theo dữ liệu trên HOSE, toàn bộ số cổ phiếu trên được giao dịch trong phiên 30/06 theo phương thức thỏa thuận, trùng khớp với số lượng ông Hùng đăng ký bán. Giá trị giao dịch đạt gần 239 tỷ đồng, tương đương 68.200 đồng/cp - thấp hơn đôi chút so với giá đóng cửa 68.800 đồng/cp cùng phiên.

Sau giao dịch, ông Hùng giảm tỷ lệ sở hữu từ 21,7 triệu cp, chiếm 10,3% xuống còn 18,2 triệu cp, chiếm 8,64%. Trong khi đó, vợ ông Hùng sẽ tăng tỷ lệ nắm giữ từ 0 lên 1,5 triệu cổ phiếu, chiếm 0,71%, còn con trai cũng sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ 2.760 cổ phiếu, chiếm 0,001% lên hơn 2 triệu cp, chiếm 0,95% vốn tại SIP.

Trước đó, ngày 28/5, SIP đã chi trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền với tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

Kết thúc quý 1/2025, SIP ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất đạt hơn 402 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ (258 tỷ). Nguyên nhân là do doanh thu bán hàng tăng 6,28% chủ yếu từ doanh thu cũng cấp dịch tụ tiện ích điện, nước tăng hơn so với cùng kỳ, doanh thu tài chính tăng mạnh 258,57% do lãi bán các khoản đầu tư, lãi tiền gửi, lãi cho vay tăng mạnh so với cùng kỳ.