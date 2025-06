Thị trường bất động sản Bình Dương bứt phá nhờ hạ tầng và tiềm năng tăng giá

Theo báo cáo quý 1/2025 của Batdongsan.com.vn, giá rao bán bất động sản tại Bình Dương tăng 700% so với quý 1/2015 vượt xa các tỉnh giáp ranh TP.HCM như Đồng Nai (tăng 500%), Long An (tăng 433%) và Bà Rịa - Vũng Tàu (tăng 140%). Phân khúc chung cư được ghi nhận có mức tăng trưởng ổn định nhất, với nhu cầu tìm kiếm chung cư tại Bình Dương trong tháng 3/2025 tăng 46% so với tháng trước.

HẠ TẦNG TRỌNG ĐIỂM - ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH DƯƠNG

Sự tăng trưởng ấn tượng này đến từ nhiều yếu tố. Hạ tầng giao thông kết nối giữa Bình Dương và TP.HCM được nâng cấp mạnh mẽ, cùng với làn sóng lao động đổ về khu vực này trong những năm gần đây đà làm gia tăng nhu cầu nhà ở. Đồng thời, mức thu nhập ngày càng cải thiện của người dân cũng thúc đẩy xu hướng sở hữu bất động sản tại đây.

Một số dự án hạ tầng trọng điểm đang tạo động lực lớn cho thị trường, đặc biệt tại thành phố Thuận An. Điển hình là dự án nâng cấp Quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương) lên 60m với tổng vốn đầu tư khoảng 13.851 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào cuối năm 2025 và hoàn thành giai đoạn 2027 - 2028.

Công trình này hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, tăng cường kết nối giao thông. Ngoài ra, tuyến Vành đai 2 (thành phố Thủ Đức) và đường Hồ Chí Minh qua Thuận An dự kiến hoàn thành trong năm 2025, sẽ nâng cao khả năng liên kết vùng, mang lại lợi ích vượt trội về giao thông và chất lượng sống cho cư dân Thuận An.

THE HABITAT BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 3 - DỰ ÁN NỔI BẬT TRÊN TRỤC QUỐC LỘ 13

The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 là một dự án tiêu biểu, nổi bật với pháp lý minh bạch và sẵn sàng bàn giao. Dự án do Công ty TNHH Phát triển VSIP-Sembcorp Gateway phát triển, với sự hợp tác của ba "ông lớn” trong ngành bất động sản: VSIP, Sembcorp Properties (thuộc tập đoàn Sembcorp Industries, Singapore) và MC Development Asia (trực thuộc Tập đoàn Mitsubishi, Nhật Bản).

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên đại lộ Hữu Nghị, ngay cửa ngõ VSIP và kết nối trực tiếp với Quốc lộ 13, dự án dễ dàng liên kết với TP.HCM và các khu vực lân cận. Trong bối cảnh kế hoạch sáp nhập TP.HCM - Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu để hình thành một “siêu đô thị” đang được thảo luận, tiềm năng tăng giá của bất động sản tại đây càng trở nên rõ ràng.

Dự án The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao trong năm 2025.

Dự án đã hoàn thiện pháp lý và xây dựng, sẵn sàng chào đón khách hàng tham quan và trải nghiệm căn hộ thực tế . Đây là lợi thế lớn so với các dự án còn đang trong giai đoạn xây dựng hoặc chưa rõ ràng về pháp lý.

Với 793 căn hộ thuộc 6 toà tháp, mật độ chỉ 7 - 10 căn/tầng, The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 đảm bảo không gian riêng tư, an ninh và chất lượng sống cao cấp, đặc biệt phù hợp với các chuyên gia nước ngoài đang tìm kiếm căn hộ chất lượng để thuê dài hạn.

The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 với khu tiện ích nội khu lên đến 4000m2

Với giá bán khởi điểm từ 1,9 tỷ đồng cho căn hộ 1 phòng ngủ, The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn. Khách hàng chỉ cần thanh toán 30% giá trị căn hộ để nhận nhà ngay trong năm 2025, đồng thời được hưởng các ưu đãi lên đến 10% (tùy điều kiện áp dụng) cùng chính sách hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc từ ngân hàng.

* Thông tin dự án The Habitat Binh Duong

Dự án được phát triển bởi liên doanh giữa VSIP, Sembcorp và MC Development.

Giải thưởng bởi Vietnam Property Award 2022: Dự Án Căn Hộ Tốt Nhất Bình Dương và Dự Án Căn Hộ Thân Thiện Với Môi Trường Nhất

Quản lý bởi: Savills Vietnam

Địa chỉ: Số 8, Đại Lộ Hữu Nghị, VSIP 1, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương

Website: https://thehabitatbinhduong.vn/