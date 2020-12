Thiết bị viễn thông Huawei bị cấm hoàn toàn tại Mỹ

Theo Bloomberg, ban điều hành của Ủy ban Truyền thông Mỹ (FCC) vừa bỏ phiếu và quyết định yêu cầu các nhà mạng trong nước loại bỏ thiết bị viễn thông do Huawei sản xuất.



"Chúng tôi làm vậy vì có lý do xác đáng", Ajit Pai, chủ tịch FFC, phát biểu.

Hiện tại, các công ty Mỹ đang sử dụng thiết bị của Huawei chủ yếu là các nhà mạng nhỏ, hoạt động tại vùng nông thôn.

FCC, Quốc hội Mỹ và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối đầu với Trung Quốc trong nhiều vấn đề, bao gồm thương mại và đại dịch Covid-19. Cuộc bỏ phiếu ngày 10/12 có sự tham gia của cả FCC và các chính trị gia đảng Dân chủ, cho thấy sự thận trọng với các vấn đề an ninh quốc gia sau khi Tổng thống đắc cử Joe Biden lên nắm chính quyền vào tháng 1/2021.

Năm ngoái, FCC đã cấm các cơ quan, tổ chức sử dụng tiền trợ cấp của chính phủ Mỹ để mua thiết bị viễn thông từ Huawei và ZTE. Cơ quan này cho rằng cả Huawei và ZTE đều tiềm ẩn rủi ro an ninh quốc gia - cáo buộc mà cả hai công ty Trung Quốc đều bác bỏ.

Từ đó đến nay, Quốc hội Mỹ và các cơ quan khác của chính phủ Mỹ đều xem các công ty Trung Quốc mối đe dọa. Theo chủ tịch FCC, đó là lý do cơ quan này quyết định loại bỏ thiết bị của Huawei.

Ông Pai cho biết FCC sẽ lên danh sách các thiết bị bị cấm và xây dựng chương trình hoàn tiền cho các nhà cung cấp để thay thế các thiết bị đáng ngờ. Chương trình này sẽ được triển khai sau khi Quốc hội Mỹ phê duyệt với chi phí ước tính 1,6 tỷ USD.

Bên cạnh đó, FCC cũng đang cân nhắc chấm dứt hoạt động của công ty viễn thông China Telecom tại Mỹ. Chủ tịch FCC cho biết các cơ quan an ninh Mỹ xác định rằng công ty này đã không tuân thủ luật an ninh mạng và quyền riêng tư, tạo cơ hội cho hoạt động gián điệp kinh tế do chính phủ Trung Quốc tài trợ và làm gián đoạn lưu lượng liên lạc của Mỹ.

China Telecom là một trong 3 công ty viễn thông hàng đầu Trung Quốc với các dịch vụ viễn thông di động và đường truyền Internet. Tính tới tháng 12/2019, công ty này phục vụ hơn 335 triệu khách hàng trên toàn cầu và được cho là nhà khai thác đường dây cố định và băng thông rộng lớn nhất trên thế giới. Tại cuộc bỏ phiếu ngày 10/12, FCC khẳng định chính phủ Trung Quốc "kiểm soát phần lớn" công ty này.

Trong giải trình với FCC hồi tháng 6, chi nhánh của China Telecom tại Mỹ khẳng định họ là một doanh nghiệp độc lập tại Mỹ và không liên quan tới chính phủ Trung Quốc, đồng thời kêu gọi phải có một phiên điều trần nếu FCC muốn đưa ra động thái hạn chế đối với công ty.

Năm 2019, FCC đã ra lệnh cấm công ty China Mobile của Trung Quốc hoạt động tại thị trường Mỹ.

"Chúng ta đang đóng cửa thị trường vì lợi ích an ninh quốc gia. Việc này gây ra những hậu quả nhất định chúng ta vẫn phải làm vì đó là điều đúng đắn", ủy viên FCC Michael O'Rielly nhấn mạnh.