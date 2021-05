Thu thuế 4 tháng đã tăng đột biến từ sản xuất, lắp ráp ô tô, ngân hàng, bất động sản, chứng khoán...

Báo cáo nhanh của Tổng cục Thuế cho thấy, thu 4 tháng đầu năm 2021 toàn hệ thống thuế thực hiện ước đạt 468.088 tỷ đồng, bằng 41,9% dự toán, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2020.

THU NGÂN SÁCH 4 THÁNG ĐẠT GẦN 42% DỰ TOÁN

Theo đó, thu dầu thô ước đạt 11.993 tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán, bằng 65,4% so với cùng kỳ năm 2020. Thu nội địa ước đạt 456.095 tỷ đồng, bằng 41,7% dự toán, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2020. Số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại, xổ số và thu chênh lệch thu chi ngân hàng nhà nước ước đạt 361.270 tỷ đồng, bằng 41% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2020.

4 tháng đầu năm 2021 phát sinh các nguồn tăng thu đột biến từ ngành sản xuất, lắp ráp ô tô, ngành ngân hàng, thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, thu từ việc đánh giá lại tài sản để góp vốn, thu tiền thuê đất một lần cho cả đời dự án... Nếu loại trừ các yếu tố gia hạn thuế, thu đột biến 4 tháng đầu năm 2021 tăng 4,6% so cùng kỳ

Nhớ lại thời điểm “căng như dây đàn” vào cùng kỳ năm trước khi cả nước vừa kết thúc giãn cách toàn xã hội, nhiều nguồn thu lớn có tốc độ giảm nhanh, hầu hết địa phương đều đạt thấp cả về tiến độ và tốc độ thu ngân sách. Cụ thể, thuế giá trị gia tăng tháng 4/2020 đã giảm 48,8%, lũy kế 4 tháng năm 2020 giảm 9,3% so với cùng kỳ. Thuế tiêu thụ đặc biệt tháng 4/2020 giảm 22,8%, lũy kế 4 tháng giảm 7,2%. Thuế thu nhập doanh nghiệp tháng 4 năm 2020 đã giảm 55,6%...

Ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, kết quả thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2021 đạt khá so với dự toán và cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do kinh tế có xu hướng phục hồi từ cuối năm 2020.

HỖ TRỢ TỐI ĐA NGƯỜI NỘP THUẾ

Năm 2021 ngành Thuế được Quốc hội, Chính phủ giao dự toán là 1.116.700 tỷ đồng. Để đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2021, lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu các vụ, đơn vị, các cục thuế triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế.

Đồng thời, tập trung thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, các doanh nghiệp hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu, các doanh nghiệp được hưởng các chính sách ưu đãi miễn, giảm thuế, doanh nghiệp có hoạt động liên kết, doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá; kinh doanh thương mại điện tử, các hoạt động chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án...

Đạt được kết quả thu ngân sách khả quan trong 4 tháng đầu năm của ngành Thuế thể hiện sự vào cuộc chủ động, tích cực của toàn hệ thống thuế trong việc triển khai các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách. Các cục thuế đã hỗ trợ tốt cho người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, làm thủ tục quyết toán thuế năm 2020.

Hiện nay, toàn ngành Thuế đang đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách thuế, hỗ trợ người nộp thuế làm thủ tục gia hạn qua các kênh thông tin đại chúng.

"Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về chính sách thuế, chúng tôi đã đổi mới cách thức tuyên truyền theo xu thế tiếp cận thông tin hiện đại của người dân, như xây dựng các video clip hướng dẫn về khai thuế, quyết toán thuế đưa lên các mạng xã hội zalo, fabook, youtube. Tổ chức hỗ trợ người nộp thuế làm thủ tục gia hạn qua hệ thống kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế", ông Nguyễn Đức Huy, Phó chánh Văn phòng Tổng cục Thuế cho biết.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế làm thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số thuế phát sinh, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế các cấp đôn đốc nộp vào ngân sách nhà nước khi đến thời hạn phải nộp thuế.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế thực hiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác kê khai thuế của người nộp thuế, để chủ động đôn đốc doanh nghiệp nộp các khoản thuế phát sinh sát với thực tế của hoạt động kinh doanh. Đồng thời, tăng cường quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế ngay từ đầu năm, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật.

GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT

Việc tăng cường quản lý thu, chống thất thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách là cần thiết. Tuy nhiên, đảm bảo được đúng tinh thần khoan thư sức dân, khoan sức doanh nghiệp, đưa ra nhiều đề xuất, sáng kiến và thực thi các giải pháp hợp lý, sẽ đem lại kết quả thu khả quan hơn.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến khó lường, để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế cho biết sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt chính sách gia hạn thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhiều chuyên gia cho rằng, 115 nghìn tỷ đồng tiền thuế được giãn, hoãn nộp, về ngắn hạn sẽ làm giảm nguồn thu, nhưng khi sản xuất kinh doanh phục hồi, doanh nghiệp được tiếp sức, thì sự gia tăng về quy mô nền kinh tế sẽ làm cho nguồn thu ngân sách gia tăng.

Doanh nghiệp được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác, cho phép miễn tiền phạt chậm nộp thuế; miễn, giảm thuế xuất nhập khẩu; miễn, giảm và hoàn thuế giá trị gia tăng; hỗ trợ tiếp cận các gói hỗ trợ tín dụng đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; giảm lãi suất các khoản vay hiện tại, điều chỉnh linh hoạt thời điểm thanh toán nợ hay lãi, khoanh nợ; lùi thời gian nộp các khoản nghĩa vụ với ngân sách, giảm các khoản nộp và các loại phí… sẽ giảm bớt một phần gánh nặng chi phí.

Việc ngành Thuế nhanh chóng đưa chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất vào triển khai thực hiện trong thực tế cuối tháng 4/2021 được coi là “chất xúc tác”, giúp cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế tin tưởng, chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước thông qua việc kê khai và nộp thuế kịp thời với số thuế phát sinh.