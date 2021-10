Thủ tướng: Đây là thời điểm thích hợp để đổi mới tư duy về vận hành và quản trị kinh tế

Tại Hội thảo phát triển địa phương với chủ đề "Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt an toàn với đại dịch Covid-19: Khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương", Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương xây dựng lộ trình phù hợp để thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Hội thảo do Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức chiều ngày 13/10, được kết nối trực tuyến giữa điểm cầu Hà Nội với đầu cầu 63 tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước.

Tham dự hội thảo còn có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì Hội thảo; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; và Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Tại hội thảo, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 75/NQ-CP và 107/NQ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương; tổ chức tham vấn các đối tác phát triển, hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế, xây dựng dự thảo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn 2022-2023.

"Dự thảo Chương trình tiếp cận cả về phía cung, phía cầu và các khâu kết nối; bao gồm các giải pháp về y tế, kinh tế, xã hội để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, người lao động sớm vượt qua khó khăn và phục hồi sau đại dịch", Bộ trưởng cho biết.

Tại hội thảo, các đại biểu trình bày tham luận đều cho rằng đại dịch Covid-19 gây ra nhiều tác động nặng nề và khác với tác động của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998, cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008-2009 hay những đợt thiên tai như hạn hán, lụt lội và sự cố môi trường đã từng xảy ra trước đây...

Đặc trưng nổi bật của cú sốc kinh tế do đại dịch Covid-19 là sự đứt gãy các liên kết trong nền kinh tế và trong các hoạt động của đời sống xã hội, dẫn đến đứt gãy sự kết nối giữa tổng cung và tổng cầu.

Do đó, các đại biểu cho rằng các giải pháp được đưa ra cần bảo đảm thống nhất một số nguyên tắc xuyên suốt như bảo đảm tính toàn diện cả về y tế, kinh tế và xã hội; bảo đảm tính đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ, ngành ở Trung ương, giữa Trung ương với địa phương, giữa các địa phương; giữa doanh nghiệp, người lao động, người dân và chính quyền các cấp…

Tham gia ý kiến tại hội thảo, nhiều chuyên gia và đại diện tổ chức quốc tế bày tỏ sự lạc quan vào tương lai phát triển của Việt Nam, cho rằng Việt Nam vẫn đang duy trì được các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô.

Các ý kiến cũng đồng tình và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả cao phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19 như tiếp tục đẩy mạnh chiến lược vaccine; động viên nhân dân tiếp tục thực hiện 5K và các giải pháp phòng, chống dịch khác; nâng cao năng lực của hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở; tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội, nhất là nhóm yếu thế; đảm bảo lưu thông, di chuyển thông suốt, an toàn; kích cầu tiêu dùng; thúc đẩy đầu tư công; đẩy mạnh chuyển đổi số...

Các đại biểu đặc biệt quan tâm đến việc các chính sách phải được xây dựng, thực thi nhất quán, thống nhất từ Trung ương tới địa phương. Trong hệ thống giải pháp, cần đặc biệt chú ý sự phản ứng kịp thời, nhanh nhạy, tức là khi có sự điều chỉnh một giải pháp thì cần xem xét khả năng phải điều chỉnh các giải pháp khác để đảm bảo sự nhất quán.

"Dù kinh tế Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng những thông số căn bản vẫn vững chắc và Ngân hàng Thế giới vẫn khá lạc quan về quỹ đạo tăng trưởng tương lai của Việt Nam. Các nhà đầu tư có phản ứng rất tích cực với việc tốc độ tiêm vaccine khá nhanh của Việt Nam và việc Chính phủ đã ban hành Nghị quyết mới về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tạo khung khổ chính sách nhất quán hơn trên toàn quốc", bà Carolyn Turk, Giám đốc WB tại Việt Nam, cho biết.

Tại hội thảo, đại diện các địa phương đã chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình vừa bảo đảm phòng, chống dịch hiệu quả; vừa duy trì phát triển kinh tế-xã hội; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để khắc phục các đứt gãy kinh tế, tăng cường phối hợp hành động nhằm thực thi thắng lợi mục tiêu kép trong trạng thái “bình thường mới”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện - Ảnh: VGP

Phát biểu tại hội thảo, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, các chính sách trước khi đề xuất các cấp thẩm quyền ban hành thì phải nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng, chắc chắn, có tính khả thi, đánh giá kỹ tác động, đảm bảo an toàn và hiệu quả, nhất là chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa theo tinh thần kết luận của Trung ương.

Thủ tướng cũng chia sẻ một số giải pháp tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như khôi phục thị trường lao động; giảm chi phí đầu vào; đẩy mạnh khai thác các hiệp định thương mại tự do, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp. Song song với đó là thực hiện tốt các chính sách về an sinh, giữ vững ổn định chính trị-xã hội và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

"Đây là thời điểm thích hợp để chúng ta đổi mới tư duy, cách vận hành, cách quản trị kinh tế-xã hội, cùng chung tay quản lý sự thay đổi", Thủ tướng nhấn mạnh.