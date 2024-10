Thủ tướng đề xuất 3 định hướng phát triển hợp tác ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc

Tiếp tục chương trình làm việc của các Hội nghị Cấp cao, ngày 10/10/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3.

Tại hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 27, các lãnh đạo ASEAN và 3 nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đều nhấn mạnh tầm quan trọng của khuôn khổ hợp tác ASEAN+3, đánh giá cao những tiến triển tích cực trong hợp tác ASEAN+3 thời gian qua. Triển khai Kế hoạch Công tác hợp tác ASEAN+3 giai đoạn 2023-2027 đạt tỉ lệ 55%, chỉ sau gần 2 năm thực hiện.

Theo báo cáo của Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO), mặc dù còn nhiều yếu tố bất ổn, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả khu vực ASEAN+3 năm 2024 dự kiến đạt 4,2% và ước đạt 4,4% vào năm 2025. Trong năm 2023, tổng kim ngạch thương mại 2 chiều giữa ASEAN và các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đạt 1,1 nghìn tỷ USD, trong khi tổng đầu tư FDI từ các nước trên vào ASEAN đạt 42,8 tỷ USD.

Lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả Kế hoạch Công tác, ưu tiên hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, thực hiện hiệu quả RCEP. Các nước cũng đặc biệt nhấn mạnh hợp tác nâng cao năng lực và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác theo lĩnh vực hiện có để kịp thời ứng phó và xử lý các thách thức về an ninh phi truyền thống, chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh lương thực, an ninh y tế…

Lãnh đạo các nước ủng hộ tăng cường phối hợp và bảo đảm ổn định tài chính khu vực thông qua thực hiện đa phương hóa Sáng kiến Chiang Mai (CMIM) và Cơ chế Tài chính nhanh, đồng thời đẩy mạnh hợp tác về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xe điện, chuyển đổi năng lượng, biến đổi khí hậu... Lãnh đạo các nước cũng nhấn mạnh thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát huy vai trò và giá trị của ASEAN+3 đóng góp tích cực hơn cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò quan trọng của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc trong giữ vững ổn định, hoà bình, hợp tác, phát triển trong khu vực, khẳng định sự phát triển thịnh vượng của ASEAN không thể thiếu sự kết nối, hợp tác và hỗ trợ của các ddối tác +3 trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Các lãnh đạo ASEAN và 3 nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đều nhấn mạnh tầm quan trọng của khuôn khổ hợp tác ASEAN+3, đánh giá cao những tiến triển tích cực trong hợp tác ASEAN+3 thời gian qua - Ảnh: VGP

Theo đó, Thủ tướng nhấn mạnh 3 định hướng phát triển hợp tác ASEAN+3 trong bối cảnh khu vực và toàn cầu biến động phức tạp, khó đoán định.

Một là, bảo đảm kết nối chuỗi cung ứng. Thủ tướng hoan nghênh và đề nghị sớm triển khai Tuyên bố lãnh đạo ASEAN+3 về tăng cường kết nối các chuỗi cung ứng khu vực, nhằm đẩy mạnh kết nối cơ sở hạ tầng, thuận lợi hóa thương mại-đầu tư, ổn định tài chính, mở cửa thị trường, nâng cao hiệu quả lưu chuyển, cung ứng hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động khác, cũng như xây dựng các sáng kiến kết nối kinh tế.

Hai là, tranh thủ các động lực tăng trưởng mới. Thủ tướng nhấn mạnh cần khai thác tốt các tiềm năng và cơ hội hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, các ngành, lĩnh vực mới nổi, như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, điện toán đám mây, internet vạn vật..., mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và các quốc gia trong khu vực.

Ba là, tự cường trước thiên tai và biến đổi khí hậu. Cảm ơn các đối tác+3 hỗ trợ phục hồi kinh tế những năm qua và khắc phục hậu quả, thiệt hại do cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra vừa qua, Thủ tướng đề nghị ASEAN+3 đẩy mạnh hợp tác quản lý thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, tăng cường khả năng chống chịu cho cộng đồng, ưu tiên cao hơn cho hợp tác chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời mong các đối tác +3 tăng cường hợp tác, hỗ trợ phát triển bền vững tiểu vùng sông Mekong.

Các lãnh đạo ASEAN và 3 nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 - Ảnh: VGP

Khẳng định tầm quan trọng của môi trường hòa bình, an ninh và ổn định, không có chiến tranh, thuận lợi cho phát triển cho các quốc gia và cả khu vực, Đông Nam Á cũng như Đông Bắc Á, Thủ tướng nhấn mạnh, dù trong bất cứ vấn đề gì, yếu tố quan trọng nhất là phải tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, Công ước UNCLOS 1982, đối thoại thẳng thắn, hợp tác chân thành, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, chung tay ứng phó các thách thức toàn cầu, cùng nhau định hình cấu trúc khu vực mở, bao trùm, minh bạch, đề cao luật pháp quốc tế với ASEAN giữ vai trò trung tâm và sự giúp đỡ, hỗ trợ hợp tác hiệu quả của các nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.