Đoàn đại biểu cấp cao do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu gồm có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương; Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang; và Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN Nguyễn Hải Bằng.

Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN được tổ chức tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN, Jakarta, Indonesia trong hai ngày 23 và 24/4. Hội nghị dự kiến sẽ trao đổi về tình hình Myanmar, tiến trình xây dựng Cộng đồng, ứng phó dịch Covid-19 và quan hệ đối ngoại của ASEAN… Trong chuyến công tác này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng sẽ có các hoạt động tiếp xúc song phương với các nhà lãnh đạo ASEAN.

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, khẳng định ưu tiên của Việt Nam là thắt chặt và củng cố đoàn kết, tương trợ với các quốc gia thành viên ASEAN, góp phần nâng cao vai trò trung tâm và vị thế của ASEAN trong giải quyết các thách thức nổi lên, qua đó tạo dựng môi trường hòa bình, thuận lợi cho phát triển bền vững của từng nước và của cả khu vực.

Chuyến công tác cũng khẳng định Việt Nam nỗ lực đóng góp tích cực đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tiếp nối các kết quả đạt được trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam; khẳng định cam kết, trách nhiệm, đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam đối với các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Với cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 4/2021, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy ASEAN phát huy vai trò trung tâm, là cầu nối giữa ASEAN với Hội đồng Bảo an để đảm bảo thông tin khách quan, cân bằng, hỗ trợ Myanmar vượt qua khó khăn.