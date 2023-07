Thúc đẩy giá trị thương mại song phương Việt Nam và Lào lên mức 2 tỷ USD

Hội chợ Thương mại Việt – Lào 2023 (VIETLAO EXPO 2023) diễn ra từ ngày 27 - 31/7/2023, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào). Đây là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên và lớn nhất do Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào đồng chủ trì, giao Cục Xúc tiến thương mại hai nước phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

VIETLAO EXPO 2023 có sự hiện diện của hàng trăm doanh nghiệp hai nước trưng bày giới thiệu sản phẩm trên quy mô khoảng 250 gian hàng. Trong đó, khu gian hàng Việt Nam có quy mô 120 gian hàng tiêu chuẩn thuộc các ngành hàng như: Dược phẩm và thiết bị y tế; nông - lâm - thủy hải sản và thực phẩm chế biến; may mặc - thời trang; thủ công mỹ nghệ và trang trí nội - ngoại thất; nhựa và sản phẩm tiêu dùng...

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam được giới thiệu tại VIETLAO EXPO 2023.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào, đại diện ban tổ chức Việt Nam, cho biết hội chợ năm nay được tổ chức quy mô, hàng hóa trưng bày khá đa dạng, phong phú với những mẫu mã đẹp mắt và có chất lượng cao, đáp ứng được người tiêu dùng của thị trường hai nước. Điều này chứng tỏ sự quan tâm và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp hai nước đối với sự phát triển của quan hệ thương mại Việt – Lào.

Năm nay, đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia VIETLAO EXPO 2023 hướng tới các mục tiêu: Quảng bá hình ảnh quốc gia và doanh nghiệp Việt Nam; thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng mạng lưới tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan; tạo môi trường để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của doanh nghiệp trong các ngành kinh tế của Việt Nam...

Trong những năm qua, Lào luôn được đánh giá là cửa ngõ quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam phát triển thị trường vào các nước ASEAN. Việt Nam và Lào gần gũi về địa lý, có ưu thế về thuận tiện giao thông, cũng như gần gũi về văn hóa và tiêu dùng.

Hai nước có chung đường biên giới dài hơn 2.300km, đi qua địa giới hành chính của 10 tỉnh, thành phố của mỗi bên, là khu vực có tiềm năng phát triển, có vị trí chiến lược trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây.

Bên cạnh đó, toàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào có 09 cửa khẩu quốc tế, 06 cửa khẩu chính, 18 cửa khẩu phụ cùng 27 lối mở và thành lập 09 khu kinh tế cửa khẩu… là điều kiện thuận lợi cho hai nước đẩy mạnh giao thương.

Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), thời gian qua, việc tận dụng ưu đãi từ Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Lào, Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Lào đã góp phần thúc đẩy thương mại hàng hóa và dịch vụ.

Năm 2022, kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào đạt 1,63 tỷ USD, tăng 18,9% so với năm 2021. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt 600,4 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2021; nhập khẩu của Việt Nam từ Lào đạt 1,03 tỷ USD, tăng 32,6% so với năm 2021.

6 tháng đầu năm 2023, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Lào đạt 835 triệu USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Lào xuất khẩu sang Việt Nam đạt 567 triệu USD, gấp hơn 2 lần so với con số 268 triệu USD kim ngạch mà Việt Nam xuất khẩu sang Lào.

Chính phủ Việt Nam và Lào mong muốn tăng giá trị thương mại song phương lên 2 tỷ USD trong tương lai gần, bằng cách tối đa hóa tiềm năng hợp tác thương mại mà hai nước có thể mang lại.

Về đầu tư, Việt Nam là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Lào sau Trung Quốc và Thái Lan. Các công ty Việt Nam tham gia vào Lào gần 260 dự án đang hoạt động với tổng số vốn cam kết gần 5,4 tỷ USD.

Nhằm đẩy mạnh hợp tác phát triển, Chính phủ hai nước giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào thúc đẩy thực hiện các cam kết, hiệp định thương mại đã ký kết, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng thương mại… nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hai nước.

Trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2023, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Việt Nam và Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Lào đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU).

Cục xúc tiến Thương mại hai nước ký kết MOU.

Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức Hội chợ Thương mại Việt - thường niên tại thủ đô Viêng Chăn, Lào. Cùng nghiên cứu đổi mới nội dung và các công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ trên nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp hai nước, đặc biệt tăng cường hơn nữa trong công tác quảng cáo hội chợ.

Bên cạnh đó, Cục xúc tiến Thương mại sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu lớn của Lào tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế tại Việt Nam: Triển lãm quốc tế Công nghiêp thực phẩm Việt Nam (VIETNAM FOOD EXPO), Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam (VIETNAM EXPO)…

Đồng thời hỗ trợ quảng bá các doanh nghiệp và sản phẩm xuất khẩu tiêu biểu của Lào trên một số phương tiện thông tin chính thức của Bộ Công Thương và Cục Xúc tiến thương mại.

Hai bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác trong công tác xúc tiến thương mại như: hội chợ triển lãm, thiết kế sản phẩm, xây dựng thượng hiệu sản phẩm quốc gia và trao đổi hệ thống thông tin xúc tiến thương mại…

Sau lễ ký kết MOU giữa Cục Xúc tiến thương mại 2 nước, đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Lào cũng ký kết MOU hợp đồng đại lý.