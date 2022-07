Tiên phong số hóa, Techcombank tiếp tục là ngân hàng giao dịch chính của nhiều doanh nghiệp

Mang đến nhiều giải pháp toàn diện và ứng dụng ngân hàng số vượt trội, Techcombank không ngừng đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, gia tăng lợi ích và trải nghiệm cho khách hàng.

TRẢI NGHIỆM SỐ CHUYÊN BIỆT

Theo nghiên cứu của McKinsey - đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới - các doanh nghiệp vận hành theo hình thức truyền thống trước đây đang vấp phải những thách thức to lớn do tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Các công nghệ như IoT (Internet of Things - Internet vạn vật), AI (Artificial intelligence -Trí tuệ nhân tạo), Học máy (Machine Learning)… đang đòi hỏi các doanh nghiệp phải chuyển mình theo tốc độ tăng trưởng của số hóa và chuyển đổi số nếu không muốn bị tụt hậu.

Xuất phát từ sự thấu hiểu nhu cầu của doanh nghiệp khi chuyển mình từ mô hình vận hành truyền thống sang quản lý thông qua các ứng dụng thông minh, Techcombank luôn không ngừng nghiên cứu, tiên phong đầu tư mạnh mẽ vào các sản phẩm, dịch vụ số. Mới đây nhất, vào tháng 6/2022, ngân hàng này đã ra mắt thành công ứng dụng ngân hàng số dành riêng cho doanh nghiệp Techcombank Business với kỳ vọng giải pháp này sẽ thay thế dần F@st Ebank vốn đã quen thuộc với nhiều doanh nghiệp nhằm đem đến những trải nghiệm số chuyên biệt, giúp khách hàng doanh nghiệp đơn giản hóa và thực hiện hiệu quả các quy trình quản lý tài chính của mình.

Có mặt đồng thời trên cả kênh website giao dịch trực tuyến và thiết bị di động thay vì chỉ giao dịch được trên màn hình desktop như trước đây, giải pháp ngân hàng số Techcombank Business giúp doanh nghiệp kết nối với mọi dịch vụ tài chính đa tiện ích, chủ động các thao tác giao dịch online mọi lúc mọi nơi mà không cần đến ngân hàng.

“Chuyển đổi sang Techcombank Business từ F@st EBank, doanh nghiệp chúng tôi hoàn toàn yên tâm với những tiện ích thiết thực từ dịch vụ ngân hàng số cho đến quản lý dòng tiền một cách dễ dàng. Nhiều tính năng hoàn toàn miễn phí giúp chúng tôi tiết kiệm đáng kể chi phí để gia tăng lợi nhuận”, một khách hàng doanh nghiệp của Techcombank cho biết.

Đại diện Techcombank chia sẻ, Ngân hàng luôn đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp để có sự thấu hiểu, đồng điệu và đưa ra những giải pháp sát nhất với tình hình thực tế của doanh nghiệp, và mỗi nhân viên phục vụ cho doanh nghiệp phải là chuyên gia trong lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động.

GIA TĂNG GIÁ TRỊ CHO DOANH NGHIỆP

Từ những gói giải pháp BusinessOne Connect/Plus/Premium với sự tích hợp ngân hàng số F@st EBank trước đây đến Techcombank Business hiện nay đã đáp ứng toàn diện các nhu cầu thanh toán trên nền tảng số. Cùng với rất nhiều ưu đãi, trong đó nổi bật nhất là chính sách nhất quán “zero fee” - miễn phí giao dịch chuyển khoản nội địa trọn đời cho doanh nghiệp, tích hợp đa tiện ích như mở tài khoản trực tuyến 100% đơn giản, dễ dàng, không cần đến ngân hàng; tài khoản giao dịch được ngay và không giới hạn hạn mức giao dịch; …Techcombank Business tiếp tục là điểm nhấn trên hành trình thực thi “chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống” với mong muốn trở thành tài khoản hoạt động chính (MOA - main operation account) của doanh nghiệp khi lựa chọn nền tảng số tối ưu đồng hành cùng các hoạt động kinh doanh của mình.

Gia tăng giá trị cho doanh nghiệp với Techcombank Business.

Ông Phùng Quang Hưng - Phó Tổng Giám đốc Techcombank - chia sẻ: “Với Techcombank Bussiness, chúng tôi sử dụng những công nghệ mới nhất để đảm bảo sự an toàn cao nhất cho doanh nghiệp. Đồng thời, thiết kế theo hướng tối giản và tiện lợi sẽ mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất từ lúc mở tài khoản giao dịch cho đến khi giao dịch, quản trị dòng tiền và các nhu cầu khác, thậm chí trong tương lai có thể phê duyệt trước hạn mức tín dụng để doanh nghiệp có thể xoay vòng vốn ngay”.

Với việc chuẩn bị ra mắt dịch vụ tài khoản số đẹp, bổ sung tính năng quản lý dòng tiền, phê duyệt cấp hạn mức tín dụng trước hạn, Techcombank Business hứa hẹn sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn các tính năng của mình nhằm đem đến một giải pháp đồng bộ cho doanh nghiệp trên hành trình thực thi số hóa. Bởi, “Phương châm của Techcombank luôn là số hoá toàn diện các sản phẩm dịch vụ dành cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ bởi nhu cầu tiện lợi, nhanh chóng và linh hoạt. Đồng thời, một điểm quan trọng nữa là tính “may đo” theo đặc thù của từng loại hình doanh nghiệp cũng như từng lĩnh vực, ngành nghề mà doanh nghiệp hoạt động, thì những giải pháp số hoá cũng phải đáp ứng được tính đặc thù đó của các doanh nghiệp”, ông Phùng Quang Hưng chia sẻ thêm.

Nỗ lực của Techcombank đã và đang mang đến những giá trị thiết thực, những trải nghiệm tích cực cho doanh nghiệp, để từ đó tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn trong hành trình “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống” mà ngân hàng luôn hướng tới.

Đó cũng là một trong những lý do Techcombank luôn được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao thông qua các khảo sát của The Asian Banker: Giải ngân hàng thanh toán tốt nhất Việt Nam (3 năm liên tiếp 2019-2021); Ngân hàng triển khai giải pháp thanh toán cho doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam 2021; Ngân hàng dành cho doanh nghiệp được tin dùng nhất Việt Nam.

Để chào đón sự kiện đặc biệt nhân dịp ra mắt ứng dụng Techcombank Business, từ nay đến hết 31/8/2022, khách hàng doanh nghiệp sẽ nhận ngay quà tặng 2 triệu đồng khi mở mới tài khoản doanh nghiệp, đăng ký gói giải pháp BusinessOne và giao dịch trên nền tảng ngân hàng số Techcombank Business.

* Thông tin chi tiết:

Website: https://www.techcombank.com.vn/khach-hang-doanh-nghiep/ngan-hang-dien-tu/techcombank-business-ngan-hang-so-hang-dau-cho-doanh-nghiep-chinh-thuc-ra-mat-cung-ngan-uu-dai-hap-dan