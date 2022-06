Tiến sĩ khoa học quốc tịch Pháp trở thành Chủ tịch Nhựa An Phát Xanh

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (Mã CK: AAA) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc bầu ông Nguyễn Lê Thăng Long - thành viên Hội đồng Quản trị nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ ngày 21/6/2022, với mục tiêu đưa AAA vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, tập trung vào các dòng sản phẩm thân thiện môi trường.

NHIỀU THAY ĐỔI TRONG BỘ MÁY THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Theo công bố từ Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (Mã CK: AAA), ông Nguyễn Lê Thăng Long - người hiện nắm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn An Phát Holdings (Mã CK: APH) chuyên phụ trách mảng nguyên liệu tự hủy, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất PBAT An Phát vừa được bầu nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị AAA.

Ông Nguyễn Lê Thăng Long tốt nghiệp Tiến sĩ trường Ecole Polytechnique - một trong bốn trường Đại học đào tạo kỹ sư danh tiếng nước Pháp. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhựa sinh học, ông Nguyễn Lê Thăng Long được kỳ vọng sẽ đưa AAA vào giai đoạn phát triển mới, phát triển mạnh các dòng sản phẩm sinh học thân thiện môi trường với biên lợi nhuận cao, qua đó hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi xanh, giúp AAA tăng trưởng bền vững.

Cùng với đó, ông Phạm Ánh Dương sẽ từ nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng Quản trị AAA để tập trung vào vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn An Phát Holdings, công ty mẹ của nhựa An Phát Xanh, chú trọng các mảng đầu tư trong lĩnh vực mới.

Cụ thể, thứ nhất là mảng bất động sản công nghiệp hiện đang đưa về doanh thu, lợi nhuận lớn. Thứ hai là dự án xây dựng nhà máy nguyên liệu nhựa phân hủy sinh học lớn hàng đầu Đông Nam Á - dự án mang tính quyết định trong chiến lược phát triển xanh và hoàn thiện hệ sinh thái doanh nghiệp khép kín của toàn Tập đoàn. Và thứ ba là việc mở rộng thị trường trong bối cảnh doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội đa dạng hóa thị trường, tránh sự phụ thuộc vào một số thị trường chủ chốt hậu Covid.

Trong khi đó, ông Nguyễn Lê Trung cũng từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị AAA để tập trung vào cương vị Tổng Giám đốc AAA, phụ trách điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị APH chuyên trách định hướng về các vấn đề sản xuất, tài chính toàn Tập đoàn.

Đồng thời, ông Phan Trí Nghĩa - cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh (Mã CK: VBC), người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong mảng bao bì công nghiệp cũng được bầu nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của AAA. Mảng bao bì công nghiệp hiện là mảng kinh doanh tiềm năng, đóng góp lớn vào doanh thu, lợi nhuận của AAA với biên lợi nhuận cao, sản phẩm dễ tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu lớn từ các doanh nghiệp sản xuất. Trong những năm tiếp theo, AAA dự kiến tăng trưởng mạnh mảng bao bì công nghiệp, gia tăng mở rộng quy mô, công suất vận hành các nhà máy hiện có.

Việc có nhiều thay đổi trong cơ cấu Hội đồng Quản trị của AAA giai đoạn này thể hiện quyết tâm của doanh nghiệp trong việc bứt tốc tăng trưởng, theo đuổi mục tiêu phát triển xanh và nâng cao năng lực Hội đồng Quản trị thông qua các nhân tố mới. Song, việc định hướng phát triển Công ty vẫn sẽ đảm bảo tính thống nhất theo các định hướng của Tập đoàn do các thành viên trong Hội đồng Quản trị AAA đồng thời là các thành viên tại APH.

ĐẶT KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN TĂNG 63% NĂM 2022

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 diễn ra trước đó vào sáng 20/6, AAA đã thông qua nhiều quyết định quan trọng, trong đó đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến nâng mức doanh thu hợp nhất lên đến 14.100 tỷ đồng năm 2022.

Năm 2022, AAA đặt kế hoạch lợi nhuận 527 tỷ đồng tăng 63% so với mức thực hiện của năm 2021 đến từ 3 động lực chính. Thứ nhất, hoạt động kinh doanh bất động sản khu công nghiệp bất động sản khu công nghiệp của AAA sắp có thêm khu công nghiệp An Phát 1 đi vào khai thác. Thứ hai, AAA tăng tỷ trọng đóng góp của bao bì công nghiệp và bao bì tự hủy - mảng kinh doanh đang có biên lợi nhuận cao. Thứ ba, Công ty giảm chi phí vận tải và các chi phí phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong bối cảnh bình thường mới.

Đại hội đồng cổ đông thường niên AAA thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2022 đạt 527 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước.

Về mục tiêu tổng quan năm 2022, Nhựa An Phát Xanh sẽ tiếp tục giữ vững vị trí doanh nghiệp tiên phong trong ngành nhựa bao bì ở Việt Nam, vươn lên trở thành nhà sản xuất bao bì thân thiện với môi trường hàng đầu Đông Nam Á. Bên cạnh đó, AAA sẽ tiếp tục tăng công suất vận hành nhà máy bao bì công nghiệp.

Đồng thời, AAA sẽ tích cực mở rộng thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước, trong đó chú trọng lĩnh vực xuất khẩu vào các thị trường tiêu thụ lớn ở Châu Âu, Châu Úc, Nhật Bản và Hoa Kỳ, đồng thời tiếp tục phát triển các sản phẩm nhựa thân thiện môi trường tại thị trường nội địa.

Nhằm đảm bảo an toàn tài chính, Nhựa An Phát Xanh sẽ tiếp tục cải thiện hệ thống quản trị rủi ro. AAA cũng chú trọng việc nâng cao trình độ quản lý, áp dụng các sáng kiến sản xuất để tiết kiệm chi phí, gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp trong năm tới.