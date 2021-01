Tiếp tục tập trung triển khai tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa

Chiều ngày 25/1, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và 7 ngân hàng (Vietinbank, VCCB, ACB, HDBank, BVB, Sacombank và Vietbank) chính thức công bố ra mắt sản phẩm Thẻ tín dụng nội địa và Thẻ trả trước nội địa của các ngân hàng.



Sự kiện được đánh giá là bước chuyển mình mạnh mẽ của thị trường thẻ thanh toán nội địa với các dòng sản phẩm đa dạng và đầy đủ nhất từ trước đến nay gồm Thẻ ghi nợ, Thẻ tín dụng và Thẻ trả trước theo một tiêu chuẩn thống nhất.

Được biết, kể từ thời điểm ra mắt sản phẩm thẻ chip ghi nợ nội địa của 7 ngân hàng đầu tiên vào tháng 5/2019, đến tháng 12/2020 đã có 38 ngân hàng thực hiện phát hành thẻ chip nội địa và nâng cấp hạ tầng chấp nhận thẻ chip trên các thiết bị ATM/POS.

Theo ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị NAPAS cho biết, tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2021.



“Do đó, với vai trò là nhà cung cấp, NAPAS sẽ đưa ra những giải pháp về phát hành và thanh toán ứng dụng công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực thẻ thanh toán nhằm hoàn thiện hệ sinh thái thẻ nội địa cung cấp sản phẩm thanh toán đơn giản, thuận tiện với chi phí hợp lý cho mọi khách hàng, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng tài chính đến những đối tượng yếu thế, góp phần phát triển tài chính toàn diện”, ông Hưng nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đánh giá, việc các ngân hàng triển khai các loại thẻ mới là dấu mốc quan trọng trong việc đa dạng hóa sản phẩm thẻ thanh toán, đồng bộ về quy cách tiêu chuẩn kỹ thuật, tương thích và đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, bảo mật trong thanh toán góp phần xây dựng, hoàn thiện hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia.

Trong thời gian tới, Phó Thống đốc đề nghị các ngân hàng, công ty NAPAS và các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung thực hiện triển khai tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa của Ngân hàng Nhà nước thông qua các hành động cụ thể.



Một là, đẩy mạnh công tác truyền thông rộng rãi cho khách hàng các thông tin về thời gian ngừng phát hành thẻ từ; quy trình, thủ tục phát hành các dòng sản phẩm của thẻ chip nội địa. Sớm xây dựng và triển khai chính sách phí dịch vụ phù hợp để tạo điều kiện phát triển sản phẩm thẻ nội địa nói chung và thẻ tín dụng nội địa nói riêng.

Hai là, tích cực triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng theo tiêu chuẩn chung do Ngân hàng Nhà nước ban hành gồm TCCS về thẻ chip nội địa, TCCS cho QR Code và tuân thủ lộ trình chuyển đổi sang thẻ chip nội địa.

Ba là, tiếp tục phối hợp xây dựng hệ sinh thái thẻ chip nội địa đa ứng dụng, trong đó chú trọng phát triển thẻ tín dụng nội địa như là giải pháp quan trọng mang lại tiện ích cho người dùng và góp phần đẩy lùi tín dụng đen; mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán thẻ chip nội địa.

Bốn là, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực thanh toán trên nền tảng công nghệ thẻ Chip nội địa để phát triển các sản phẩm thẻ chip đa ứng dụng, liên thông kết nối thanh toán cho dịch vụ công và các lĩnh vực giao thông, y tế, bảo hiểm…

Năm là, nghiên cứu triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán thẻ tại nông thôn, vùng sâu, vùng xa gắn với triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, tạo điều kiện cho các đối tượng yếu thế được hưởng những tiện ích thanh toán điện tử, đảm bảo phát triển cân bằng và bền vững cho nền kinh tế

Sáu là, luôn chú trọng và đẩy mạnh triển khai các biện pháp an ninh an toàn trong hoạt động thanh toán, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn bảo mật để ngăn chặn, phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ tấn công, xâm nhập, đánh cắp dữ liệu trên môi trường mạng.