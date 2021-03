Tiếp tục yêu cầu giảm lãi suất cho doanh nghiệp và người dân

Đây là thông tin được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh tú cho biết tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ hôm nay (31/3).



Cụ thể, trao đổi về định hướng điều hành chính sách lãi suất thời gian tới, Phó Thống đốc cho biết, theo số liệu trong báo cáo cuối năm 2020, đánh giá cả nhiệm kỳ vừa qua, có thể nói lãi suất là một trong những chỉ số rất quan trọng và cũng đã được triển khai một cách quyết liệt.

So với mặt bằng đầu năm 2015-2016, lãi suất huy động giảm 2,3%, lãi suất cho vay bình quân đã giảm 3,6% so với giai đoạn trước đây. Đến nay, lãi suất cho vay tối đa cho các đối tượng ưu tiên ở mức 4,5%, giảm khoảng 2,5% đối với các đối tượng ưu tiên này nếu tính so với năm 2016.

"Tất cả các mức lãi suất của Việt Nam hiện nay, lãi suất cho vay bình quân thấp hơn mức bình quân của ASEAN +4, đây là một trong những chỉ số rất tích cực thời gian vừa qua", ông Tú đánh giá.

Vị đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, thời điểm hết tháng 3/2021, mức lạm phát và chỉ số CPI tăng thấp, tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng nhưng vẫn đang có những dấu hiệu tích cực, dư nợ lĩnh vực đang có chiều hướng tích cực với mức tăng 2,44% (cùng kỳ năm ngoái là 1,3%).

Chính vì thế, việc điều hành chính sách lãi suất trong thời gian tới vẫn trên quan điểm trước hết là ổn định, hiện nay đang ổn định và duy trì sự ổn định này đối với cả lãi suất huy động và cho vay.

Song, ông Tú cũng cho biết còn phải lưu ý đối với những dấu hiệu tác động của kinh tế thế giới (như giá nguyên liệu được dự đoán tăng 30% trong năm nay) hoặc một số lĩnh vực khác, kể cả việc dịch chuyển giữa các dòng vốn từ thị trường tiền tệ sang thị trường trái phiếu, thị trường vốn hoặc thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản… để điều hành chính sách lãi suất một cách hợp lý, theo quan điểm nếu như những chỉ số đó tích cực thì Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục giảm cho cả lãi suất huy động và cho vay.

"Nếu bối cảnh tích cực thì chúng tôi sẽ tiếp tục giảm lãi suất. Mặt khác cũng tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, tạo điều kiện giảm tiếp lãi suất cho vay cho các doanh nghiệp, trước hết là những tháng đầu năm", Phó Thống đốc nói.