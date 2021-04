TKV dự kiến tiêu thụ 11 triệu tấn than trong 6 tháng đầu năm 2021

Trong quý 1/2021, doanh thu toàn Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đạt 28.361 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch năm

Các chỉ tiêu chính như: Than nguyên khai sản xuất 9,78 triệu tấn, đạt 25,4% kế hoạch năm; bốc xúc đất đá 43,49 triệu m3, bằng 26% kế hoạch năm; đào lò 53.335m, bằng 21% kế hoạch năm; than tiêu thụ 10,26 triệu tấn, bằng 24,4% kế hoạch năm; sản xuất Alumin quy đổi đạt 356 ngàn tấn, bằng 27% kế hoạch năm; sản xuất điện đạt 2,47 tỷ kWh, đạt 24,7% kế hoạch năm; sản xuất hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp đạt 19 ngàn tấn, bằng 25% kế hoạch năm…; lợi nhuận dự kiến 700 tỷ đồng; nộp ngân sách 5,3 nghìn tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch năm...

Về nhiệm vụ quý 2/2021, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đề ra mục tiêu giữ ổn định nhịp độ sản xuất, phấn đấu tiêu thụ than ở mức cao nhất, ổn định việc làm cho người lao động.

Theo đó, phấn đấu hoàn thành 50% kế hoạch năm về mặt sản lượng. Các chỉ tiêu cụ thể: Than nguyên khai sản xuất 10,6 triệu tấn, tập trung lấy than lộ thiên trước mùa mưa bão, sản lượng 6 tháng đạt 53% kế hoạch; tiêu thụ than 11 triệu tấn, phấn đấu 6 tháng tiêu thụ 50% kế hoạch; bóc đất đá 48 triệu m3, 6 tháng đầu năm đạt 55% kế hoạch; đào 74.000 mét lò, 6 tháng đầu năm đạt 50% kế hoạch; sản phẩm Alumina 352.000 tấn; sản xuất điện 2,8 tỷ kWh...

Để đạt được mục tiêu này, Tập đoàn xác định tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong điều hành sản xuất, sẽ bám sát tình hình vận hành và sử dụng than của các nhà máy nhiệt điện để có sự chủ động trong việc lập kế hoạch tiêu thụ, chủ động trong điều hành sản xuất, giảm tồn kho. Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, tự động hoá, tin học hoá, chuyển đổi kỹ thuật số trong công tác quản lý, điều hành sản xuất; thực hiện các dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng và hiện đại hoá các kho, cảng, đảm bảo chất lượng công trình theo hướng hiện đại hoá và "Sáng -xanh- sạch".

Các đơn vị khai thác than lộ thiên tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung hạ moong lấy than tối đa trước mùa mưa bão. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, hạn chế tối đa các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.