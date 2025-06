Trải nghiệm đặc quyền trong hệ sinh thái quốc tế tại The Matrix One Premium

Tầng lớp giàu có tại Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng, kéo theo sự dịch chuyển rõ rệt trong hệ giá trị sống. Với họ, một nơi để ở không còn là mục tiêu. Họ tìm kiếm một hệ sinh thái sống đẳng cấp, nơi mỗi chi tiết từ không gian, tiện ích đến cộng đồng cư dân đều phải tương xứng với vị thế và lối sống mà họ lựa chọn.

KHI GIÁ TRỊ SỐNG ĐƯỢC ĐO LƯỜNG BẰNG CHIỀU SÂU TRẢI NGHIỆM ĐẶC QUYỀN KHÁC BIỆT

Quan điểm về lựa chọn bất động sản hạng sang cũng thay đổi rõ rệt. Giá trị không nằm ở số tầng hay diện tích sàn, mà nằm ở khả năng mang lại trải nghiệm sống khác biệt, lâu dài và bền vững. Xu thế này lý giải sức hút của The Matrix One Premium do MIK Group phát triển đối với giới tinh hoa, những người hiểu rõ giá trị của một không gian sống đích thực, không thể nhân bản hàng loạt.

The Matrix One Premium thu hút giới tinh hoa tại Hà Nội.

Dự án đắt giá nhờ vị trí vàng ngay trung tâm phía Tây Hà Nội và nhờ sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp quốc tế, tích hợp các dịch vụ đáp ứng đủ đầy và trọn vẹn nhất nhu cầu cao cấp của giới tinh hoa. Từ giải trí, giáo dục đến chăm sóc sức khỏe đều hiện hữu trong một tổng thể vận hành đồng bộ, sang trọng và đầy tinh tế. Từ kiến trúc, cảnh quan đến dịch vụ cá nhân hóa, mọi thứ đều được thiết kế để phục vụ một nhóm cư dân duy mỹ, thành đạt và có gout riêng và đặc biệt là những giá trị sống bền vững vượt thời gian.

Tâm điểm của hệ sinh thái là công viên và hồ điều hòa rộng 14ha, mảng xanh quý hiếm giữa lòng đô thị mang đến không gian thư giãn chuẩn nghỉ dưỡng ngay bên thềm nhà. Tại The Matrix One Premium, cảnh quan không phải là yếu tố phụ trợ, mà là phần cốt lõi trong định nghĩa lại khái niệm sống thượng lưu giữa đô thị hiện đại.

Không gian sống như một resort thẳng đứng tại The Matrix One Premium.

Không gian sống hạng A cũng đòi hỏi phải có những tiện ích tương xứng, đúng chuẩn và riêng biệt. Mỗi tòa tháp tại đây được ví như một “resort thẳng đứng”, nơi cư dân được hưởng đặc quyền 5 sao như: Sảnh đón chuẩn khách sạn, lounge tiếp khách đẳng cấp, thư viện yên tĩnh đến khu thể thao, bể bơi trong nhà, không gian thiền, yoga và sân chơi trẻ em thiết kế an toàn, khoa học. Tất cả được thiết kế bởi Azusa Sekkei, một trong ba công ty kiến trúc hàng đầu Nhật Bản, tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển bài bản, dài hạn và đầy tính chọn lọc của MIK Group.

Không dừng lại ở đó, The Matrix One Premium còn nâng tầm trải nghiệm sống với dịch vụ trợ lý đa nhiệm (concierge service), tiêu chuẩn đang được áp dụng tại các khu căn hộ hạng sang ở Hong Kong, Singapore hay Bangkok. Đây cũng là chuẩn mực cao nhất của đẳng cấp sống cá nhân hóa hiện nay khi mỗi nhu cầu nhỏ nhất đều được đáp ứng theo cách hoàn hảo nhất. Chỉ với vài thao tác, cư dân có thể đặt lịch chăm sóc căn hộ, yêu cầu quản gia cá nhân hay hỗ trợ các nhu cầu gia đình đặc thù.

ĐÍCH ĐẾN CỦA CỘNG ĐỒNG TINH HOA

The Matrix One Premium đã thiết lập một hệ sinh thái sống trọn vẹn với các giá trị then chốt như chất lượng sống, giáo dục, sức khỏe và cộng đồng được kết nối liền mạch trong một không gian sống thượng lưu, an toàn và biệt lập.

Dự án là minh chứng rõ nét cho triết lý không ngừng đổi mới và kiến tạo chuẩn sống cao cấp của MIK Group. Trước đó, giai đoạn đầu của dự án mang tên The Matrix One đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường khi tạo dựng, phát triển một cộng đồng cư dân trong nước và ngoại quốc có gu thẩm mỹ, học thức và yêu cầu khắt khe về không gian sống. Trên nền tảng đó, The Matrix One Premium giai đoạn 2, tiếp tục nâng chuẩn, với thiết kế được tinh chỉnh tỉ mỉ, hệ thống tiện ích đẳng cấp quốc tế được nâng tầm chiều sâu.

The Matrix One Premium phiên bản nâng cấp của The Matrix One.

Toàn bộ tổ hợp tạo thành một quần thể 40ha sống - học - chơi - làm việc theo đúng mô hình quốc tế. Đây là hình mẫu thành công tại các thị trường bất động sản phát triển, nơi mà cộng đồng tinh hoa toàn cầu ưu tiên lựa chọn sống.

Với một hệ sinh thái quốc tế được quy hoạch bài bản, đồng bộ về tiện ích và vận hành, giá trị của bất động sản tại The Matrix One Premium đến từ khả năng bảo toàn và gia tăng giá trị theo thời gian, thông qua việc cung cấp trải nghiệm sống tinh tế, khép kín và không thể sao chép đại trà. Chính điều đó lý giải vì sao những người thực sự hiểu rõ giá trị của sự khác biệt đang âm thầm lựa chọn The Matrix One Premium làm điểm dừng chân lâu dài.