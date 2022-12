Trải nghiệm “đáng sống” tại The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng

Ngày 15/12 vừa qua, Dự án The Nine (Số 9 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy) vinh dự nhận giải thưởng “Dự án đáng sống” do Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức bình chọn và trao giải. Để có được giải thưởng ý nghĩa này, The Nine đã đi qua một hành trình đầy tự hào với sự đánh giá cao của hội đồng thẩm định, độc giả Tạp chí diễn đàn doanh nghiệp và đặc biệt là sự ghi nhận của cộng đồng cư dân.

NÂNG TẦM PHONG CÁCH SỐNG

Kể từ khi xuất hiện trên thị trường, The Nine - Tòa căn hộ phong cách đương đại Mỹ của Chủ đầu tư GP.Invest đã tạo ra sức hút lớn đối với đông đảo khách hàng, đặc biệt là đối tượng khách hàng trẻ thành đạt - nhóm cư dân tiên phong cho lối sống hiện đại, năng động.

Đại diện chủ đầu tư GP.Invest cho biết “Điều thú vị là gần 30% khách hàng tiếp cận The Nine đều ở độ tuổi rất trẻ, thậm chí có bạn còn chưa đầy 30 tuổi. Trong số những khách hàng 9x đó, có cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam, có game thủ và tiktoker nổi tiếng mạng xã hội…. các bạn tuy trẻ nhưng đã đủ khả năng mua nhà bằng thành quả lao động của chính mình, thật đáng ngưỡng mộ! ”.

Chị Phạm Đức Hạnh (Căn hộ 702, The Nine) chia sẻ: “Hai vợ chồng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến, phần lớn thời gian làm việc tại nhà, do đó, việc lựa chọn không gian sống phù hợp là vô cùng quan trọng. Một cách tình cờ, vợ chồng tôi đều thích The Nine ngay từ lần đầu tiên đặt chân tới đây. Nếu như tôi ấn tượng với không gian sảnh hiện đại lung linh ánh sáng, thích cảm giác sang trọng khi đi thang máy đẳng cấp và tinh tế, thì chồng tôi lại say sưa bên căn hộ kính kịch trần/sàn và tầm view rộng mở nhìn thẳng ra thành phố nhộn nhịp. Chúng tôi nghĩ rằng, ngôi nhà chính là tấm gương phản chiếu cá tính của hai vợ chồng, và chúng tôi tìm thấy sự mạnh mẽ, sáng tạo ấy ở The Nine”

Ngoài việc lựa chọn phong cách đương đại, xu thế thiết kế đang trở thành trào lưu trên Thế giới, The Nine còn bố trí không gian thông minh, ứng dụng các giải pháp xây dựng tân tiến để hạn chế tối đa các cột bê tông trong căn hộ. Nhờ đó diện tích tổng thể được tối ưu tuyệt đối, việc tùy biến không gian cho các thiết kế nội thất cũng trở nên dễ dàng, không gặp cản trở. Cũng chính vì lý do này, tại The Nine, các gia chủ được thoả sức thể hiện phong cách sống, “gu” thiết kế mang bản sắc cá nhân trong chính ngôi nhà.

Thiết kế căn hộ tại Dự án The Nine.

KIẾN TẠO HẠNH PHÚC

Trong tâm thức những người trẻ thành đạt, tổ ấm như món quà tự thưởng cho bản thân và đong đầy tình cảm cho gia đình sau những tháng năm gây dựng sự nghiệp. Và họ chọn The Nine vì cho rằng, đây là nơi thoả mãn nhu cầu sống, trải nghiệm và ghi dấu những khoảnh khắc quý giá trong đời.

Lần đầu tiên tại một Khu đô thị ở Hà Nội, xuất hiện câu lạc bộ thể thao được đầu tư hàng triệu đô. Anh Quang Phi (căn 1004, The Nine) chia sẻ: “Vốn là người yêu thích thể thao, và tham gia nhiều dịch vụ của các thương hiệu Fitness cao cấp nhưng tôi vô cùng ấn tượng khi được trải nghiệm phòng tập tại The Nine. Tôi được tập luyện bóng rổ cùng con trai tại sân tập rất “xịn sò”, rèn luyện sức bền cơ bắp với hệ thống máy móc đến từ thương hiệu hàng đầu Thế giới, và thư giãn tuyệt vời khi trải nghiệm bể sục Jacuzzi ngắm thành phố”.

Không chỉ vậy, nhiều doanh nhân là “fan” của bộ môn Golf cũng bày tỏ sự thích thú khi trải nghiệm sân tập Golf “độc đáo” trên đỉnh tầng 31 tòa nhà. Rooftop “sang chảnh”, đường dạo bộ ngắm thành phố từ trên cao… là điểm cộng hoàn hảo giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn nhịp sống sôi động tại The Nine.

Rooftop ngắm thành phố từ tầng 31.

Đặc biệt, nếu như việc chăm sóc gia đình, chọn trường học cho con cái là nỗi trăn trở của nhiều gia đình trẻ, thì GP.Academy, hệ thống giáo dục mầm non song ngữ với các phương pháp đào tạo tiêu chuẩn quốc tế tại The Nine sẽ giúp quý cư dân giải toả lo lắng này. Bên cạnh đó, khu vực thương mại cao cấp được khai thác bởi Thương hiệu Aeon - Nhà bán lẻ hàng đầu về thực phẩm và đồ gia dụng là tiện ích quan trọng giúp Chủ đầu tư GP.Invest hoàn thành mục tiêu mang lại môi trường sống chất lượng cao cho cư dân.

“Kiến tạo môi trường “đáng sống”, thì sự tiện nghi hay thẩm mỹ thôi là chưa đủ. Chúng tôi nghiên cứu từng “mảnh ghép” của Dự án nhằm hướng tới việc thoả mãn cả những khát vọng sâu xa của cư dân đó là nâng tầm phong cách, trải nghiệm sống theo cách riêng", đại diện GP.Invest chia sẻ khi Dự án nhận giải thưởng Dự án đáng sống năm 2022 mới đây.

* Khám phá The Nine:

Liên hệ: 0975 388 068

Website: www.thenine9.com.vn

Phòng bán hàng: Số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.