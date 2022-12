Trở về compound The Aqua, Waterpoint - Nơi tận hưởng và nuôi dưỡng cảm xúc

SỐNG KẾT NỐI GIỮA THIÊN NHIÊN LÀ ĐIỀU XA XỈ

Đằng sau sự phồn hoa và nhịp sống tất bật là những khao khát được sống trong không gian gắn kết, giao lưu, nơi những khoảng xanh rộng lớn đưa mỗi người trở về là chính mình bên cạnh người thân yêu và cả những “láng giềng” đồng điệu. Ước muốn đó giờ đây càng trở nên xa xỉ khi quỹ đất nội đô dần trở nên chật hẹp.

Chia sẻ về vai trò của sự kết nối trong cuộc sống hiện đại, TS. Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội đã khẳng định: “Chúng ta xây đô thị không phải để chứa những đồ đạc hiện đại, xe hơi đắt tiền mà chứa đựng những giá trị sống, tình cảm gia đình, nghĩa tình hàng xóm, giao thoa văn hóa của các vùng miền và tính hiện đại của thời công nghệ số”.

Tuy nhiên, để quy hoạch được một không gian đô thị chỉn chu, bài bản và có nhiều không gian kết nối cộng đồng không hề dễ dàng bởi đòi hỏi nhiều yếu tố từ tầm nhìn, tư duy quy hoạch cho đến quỹ đất,... Một xu hướng đang dần được định hình trong những năm gần đây đó chính là “ly tâm”, tìm về các khu vực vệ tinh thành phố để sở hữu không gian sống trong lành hơn nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống, vui chơi, giải trí và đặc biệt là sự kết nối cộng đồng.

KHÔNG GIAN KẾT NỐI TẠI COMPOUND THE AQUA, WATERPOINT

Tọa lạc ở phía Tây Nam cách trung tâm Tp.HCM chưa đến 1 giờ lái xe, thành phố bên sông Waterpoint quy mô 355ha được phát triển bởi Nam Long cùng các đối tác trong và ngoài nước đã tạo cú hích mạnh mẽ, hình thành nên một khu đô thị tích hợp mang tầm vóc quốc tế tại cửa ngõ Tp.HCM.

Sở hữu 5,8km đường sông, 8km kênh đào cùng diện tích mảng xanh, mặt nước lên đến hơn 90ha, Waterpoint mang đến một không gian sống khoáng đạt cùng chuỗi tiện ích đẳng cấp, đáp ứng trọn vẹn xu hướng sống xanh, sống bình yên, sống khỏe, sống tiện nghi, hiện đại và kết nối.

Với mong muốn tìm kiếm một không gian sống tích hợp giữa những giá trị hiện đại, tiện nghi và không gian chung - riêng hài hòa, để gia đình có nhiều thời gian bên nhau hơn, anh An tìm đến Waterpoint và bị chinh phục bởi mô hình “modern township” của thành phố bên sông. Ở đây, cả cha mẹ và con cái đều có không gian để trải nghiệm, tận hưởng mỗi ngày.

Không gian sống tiện nghi, hiện đại bên dòng sông Vàm Cỏ Đông yên bình là giá trị riêng có tại Waterpoint.

Đề cao tính an ninh biệt lập cũng như cộng đồng cùng đẳng cấp, anh An lựa chọn căn biệt thự tại compound The Aqua nằm kế bên Vịnh Cảng nước ngọt 8,6ha.

Là compound đầu tiên tại Waterpoint, The Aqua sở hữu không gian sống an toàn, riêng tư nhưng vẫn đảm bảo sự kết nối nhờ những khoảng xanh rộng lớn bao quanh như công viên bờ sông, các khu thể thao, bến du thuyền hay clubhouse… Đây đều là những chốn kết nối cộng đồng lý tưởng.

Bên cạnh đó, anh An còn đánh giá cao thiết kế tinh tế, rộng mở, vừa mang tinh thần Nhật Bản đương đại vừa có dấu ấn bản địa của The Aqua, Waterpoint.

“Compound The Aqua chính xác là lựa chọn mà gia đình tôi đang cần. Biệt thự được thiết kế cửa kính lớn, mở rộng tầm nhìn, tăng kết nối với thiên nhiên, mang đến cảm giác thư giãn. Trong khuôn viên nhà lại có vườn tiểu cảnh riêng, tạo nên khoảng xanh cho ông bà và con cháu. Không gian trong nhà đáp ứng sự riêng tư, cũng như phòng sinh hoạt chung cho tất cả các thành viên trong gia đình.”, anh An chia sẻ.

Tại Waterpoint, mảng xanh len lỏi vào từng phân khu, từng ngôi biệt thự.

Kết hợp cùng các tiện ích dịch vụ đẳng cấp như bến du thuyền, câu lạc bộ bên sông, tổ hợp thể dục thể thao Country Club, nhà hàng… liên tục được đưa vào vận hành, Nam Long một lần nữa khẳng định tiềm lực vững mạnh và tầm nhìn của một tập đoàn bất động sản được xếp vào hàng ngũ hàng đầu Việt Nam trong hành trình không ngừng nâng tầm chất lượng sống cho cộng đồng, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.