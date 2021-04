Trung Quốc "bật đèn xanh" cho vaccine Covid-19 ngoại đầu tiên

Chính phủ Trung Quốc dự kiến phê duyệt vaccine Covid-19 ngoại đầu tiên trước tháng 7 tới trong bối cảnh các nhà khoa học trong nước cũng như cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài tại nước này thúc giục chính quyền đa dạng nguồn vaccine, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin thân cận cho biết.

Theo nguồn tin, các nhà chức trách Trung Quốc đã xem xét kỹ lưỡng dữ liệu thử nghiệm lâm sàng của vaccine Covid-19 do hãng dược Pfizer và BioNTech SE phát triển và dự kiến cấp phép phân phối vaccine này trong 10 tuần tới.

Hiện tại, hầu hết các nhà sản xuất vaccine của Trung Quốc đều đưa ra dữ liệu cho thấy vaccine của họ có hiệu quả phòng ngừa Covid-19 gần 100% đối với virus thể nặng. Tuy nhiên, một số nhà chuyên gia y tế, bao gồm Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Trung Quốc, đã nỗ lực thúc đẩy việc đưa vào sử dụng các loại vaccine của phương Tây - được cho là có hiệu quả cao hơn trong việc phòng ngừa nhiễm virus thể nhẹ.

Các doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc đang mong chờ chính phủ nước này đưa vào tiêm chủng các loại vaccine Covid-19 của phương Tây. Theo ông Ker Gibbs, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Mỹ, việc này sẽ giúp hoạt động đi lại quốc tế dễ dàng hơn bởi nhiều nước đã cấp phép các loại vaccine phương Tây. Phòng Công nghiệp và Thương mại Mỹ đã liên tục thúc giục chính phủ Trung Quốc cấp phép cho vaccine của BioNTech, đang được sản xuất và phân phối bởi Pfizer Inc. từ tháng 12 năm ngoái.

Cuối năm ngoái, BioNTech đã ký hợp đồng với hãng dược Shanghai Fosun Pharmaceutical Group để cung cấp 100 triệu liều vaccine sang Trung Quốc ngay khi vaccine này được phê duyệt.

Tuy vậy, thời gian cụ thể cho việc cấp phép chưa được chốt và quyết định này còn phụ thuộc một phần vào việc các loại vaccine của Trung Quốc được phê duyệt tại các nước khác, nguồn tin của Wall Street Journal cho biết.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hiện đang xem xét cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp đối với các loại vacine do hãng dược nhà nước Sinopharm của trung Quốc và hãng dược tư nhân Sinovac Biotech Ltd. vào đầu tháng 5. Hiện tại, Mỹ chưa phê duyệt bất kỳ vaccine Covid-19 nào của Trung Quốc.

Cuối tuần trước, cơ quan quản lý y tế tại Chile công bố kết quả nghiên cứu với 10,5 triệu người cho thấy vaccine của Sinovac có hiệu quả phòng ngừa 16% sau liều tiêm đầu tiên và 67% sau liều thứ hai. Trong khi đó, vaccine của BioNTech và Pfizer phát triển cho hiệu quả phòng ngừa lên tới 91,3% sau liều tiêm thứ hai trong 6 tháng.

Hiện tại, Trung Quốc đã cấp phép 5 loại vaccine sản xuất trong nước, bao gồm 4 loại dùng đại trà và 1 loại dùng trong trường hợp khẩn cấp. Dù đã kiểm soát được dịch bệnh, nước này vẫn gấp rút đẩy nhanh kế hoạch tiêm chủng với mục tiêu tiêm cho 40% dân số - khoảng 560 triệu người - trước mùa hè tới.

Bên cạnh việc cung cấp vaccine trong nước, từ đầu năm, Trung Quốc cũng đã xuất khẩu hơn 115 triệu liều vaccine, chủ yếu sang các nước đang phát triển, theo dữ liệu từ Airfinity.

Việc Bắc Kinh cân nhắc phê duyệt vaccine của BioNTech một phần xuất phát từ sức ép tổ chức Thế vận hội Olympics mùa đông năm 2022, dự kiến được tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 2. Nguồn thạo tin cho biết Bắc Kinh dự kiến tất cả vận động viên tham dự thế vận hội sẽ tiêm vaccine này.