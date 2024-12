Trước khi bị cấm, TikTok Shop nắm ngôi vương mua sắm trực tuyến tại thị trường Mỹ

Báo cáo xu hướng tiêu dùng năm 2025 của Coefficient Capital và Dan Frommer tại The New Consumer đã phân tích thói quen chi tiêu của người Mỹ có thể ảnh hưởng đến một số thương hiệu nhất định như thế nào. Ra mắt vào tháng 9/2023, TikTok Shop dù là một nhà bán lẻ trực tuyến tương đối mới so với các đối thủ cạnh tranh, tuy nhiên kết quả lại cho thấy có 80% người Mỹ được khảo sát sử dụng TikTok ít nhất một lần một tháng đều biết đến TikTok Shop, cho thấy phạm vi tiếp cận ngày càng tăng của nhà bán lẻ này.

Cũng theo báo cáo, phạm vi tiếp cận đó đã giúp TikTok vượt qua các nhà bán lẻ như Sephora, Shein và Qurate về chi tiêu của người tiêu dùng tại Mỹ trong quý 3/2024. Sephora đã giúp công ty mẹ của mình, LVMH, đạt được doanh số kỷ lục vào năm 2023 với 10 tỷ USD doanh thu trên khắp Bắc Mỹ.

Trong khi đó Shein kiếm được lợi nhuận 2 tỷ USD trong cùng thời gian. Sephora và Shein vốn là hai nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất tại Mỹ.

Một báo cáo của Financial Times vào tháng 3 đã trích dẫn ba nguồn tin cho biết TikTok đã đạt doanh số 16 tỷ USD tại Mỹ. Không rõ chính xác TikTok Shop đã kiếm được bao nhiêu kể từ khi ra mắt vào năm 2023, nhưng công ty cho biết trong báo cáo kinh tế năm 2024 rằng ứng dụng này đã mang lại doanh thu 15 tỷ USD cho các doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ.

Báo cáo xu hướng người tiêu dùng cho biết 45% người Mỹ được khảo sát đã mua thời trang, quần áo và phụ kiện từ TikTok Shop. Các mặt hàng làm đẹp và chăm sóc cá nhân đứng thứ hai với 44%. Người dùng TikTok được khảo sát cũng cho biết họ mua đồ điện tử, đồ gia dụng, thực phẩm, đồ chơi, sách và nhiều thứ khác từ cửa hàng trực tuyến.

TikTok đã dẫn đầu sự phát triển của các ứng dụng mua sắm trên mạng xã hội tại Mỹ trong những năm gần đây. Công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc, ByteDance cũng đang gặt hái thành công tại thị trường Trung Quốc với Douyin, ứng dụng này thúc đẩy doanh số hàng trăm tỷ USD mỗi năm, thường thông qua các buổi phát trực tiếp của các KOL/KOC.

Mặc dù ngày càng được nhiều người sáng tạo nội dung và người mua sắm ưa chuộng, TikTok vẫn có nguy cơ bị cấm tại Mỹ vào tháng tới.

Vào tháng 4, Quốc hội đã thông qua Đạo luật Bảo vệ người dân khỏi các ứng dụng do đối thủ nước ngoài Kiểm soát. Luật này cho ByteDance thời hạn đến ngày 19 tháng 1 để thoái vốn khỏi TikTok hoặc phải đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ mới đây cho biết nếu lệnh cấm đối với TikTok có hiệu lực, họ sẽ không trực tiếp cấm sử dụng TikTok đối với hơn 170 triệu người dùng hàng tháng của ứng dụng. Tuy nhiên, người dùng sẽ không thể cập nhật hoặc tải xuống ứng dụng nếu lệnh cấm được áp dụng. Hạ viện Mỹ đã gửi thư tới Apple, Google để nhắc nhở rằng việc duy trì TikTok trên App Store và Play Store sau ngày 19/1/2025 là phạm pháp.

Cũng trong tháng 12, Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về Trung Quốc John Moolenaar và Hạ nghị sỹ Raja Krishnamoorthi cũng đã gửi thư đến Apple, Google đề cập vấn đề TikTok sẽ bị cấm tại Mỹ trừ khi thoái vốn. Google, Apple, cùng các công ty hiện lưu trữ dữ liệu cửa hàng ứng dụng như Oracle và Amazon Web Service, có thể đối mặt khoản tiền phạt rất lớn nếu như tiếp tục làm việc với TikTok sau thời hạn.

Trừ khi TikTok có thể thuyết phục tòa án thêm thời gian hoặc ngăn chặn luật có hiệu lực, ứng dụng video của ByteDance sẽ phải loại khỏi Play Store và App Store sau mốc thời gian trên. Trước lệnh cấm tiềm tàng, TikTok đã tung ra chương trình khuyến mãi ưu đãi giới hạn trong tuần này, cho phép người dùng kiếm được 50 USD trên TikTok Shop để chiêu mộ người dùng mới. Người dùng có thể kiếm được tổng cộng 350 USD khi chi tiêu trên nền tảng.