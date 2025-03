Tỷ giá trung tâm giảm 3 phiên liên tiếp

Lúc 16h (giờ Việt Nam), chỉ số Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ các đồng tiền chủ chốt suy yếu 0,11% so với chốt phiên hôm qua (5/3), nối dài chuỗi giảm sang phiên thứ tư phiên liên tiếp, lùi về mức 107,28 điểm. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 11/2024 đến nay. Giới phân tích đánh giá đây là lý do chính để tỷ giá trong nước hạ nhiệt.