Umee by KienlongBank - Ứng dụng ngân hàng số đa tiện ích hướng đến người dùng cuối

NGÂN HÀNG SỐ VÀ CÒN HƠN THẾ

Tự chủ về mặt công nghệ, sự hợp tác bền chặt giữa Tập đoàn Tài chính Công nghệ Umee với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long là tiền đề quan trọng cho sự ra đời của ứng dụng Umee by KienlongBank, hoạt động với nguyên lý của một ngân hàng số toàn năng, mang đến cho khách hàng chuỗi lợi ích hấp dẫn gắn với trải nghiệm công nghệ hoàn hảo.

Tiêu biểu cho mô hình ngân hàng số hiện đại, Umee by KienlongBank sở hữu đầy đủ tính năng từ mở tài khoản, phát hành thẻ cho tới chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại… Bên cạnh đó, khách hàng có thể gửi tiết kiệm online tại Umee by KienlongBank thông qua sản phẩm USavings với mức lãi suất hấp dẫn.

Hoạt động với phương châm lấy nhu cầu của khách hàng làm trọng tâm phục vụ, hiện nay, các giao dịch thực hiện qua ứng dụng Umee by KienlongBank hoàn toàn miễn phí. Không chỉ tích hợp đầy đủ các hoạt động - dịch vụ ngân hàng, Umee by KienlongBank còn là ứng dụng cần thiết cho mục đích quản lý tài chính cá nhân hoàn hảo.

USavings giữ mức lãi suất tiền gửi hấp dẫn trên thị trường.

Tích hợp công nghệ tân tiến, Umee by KienlongBank được ví như một “trợ lý tài chính” toàn năng, hỗ trợ người dùng quản lý các khoản thu - chi hiệu quả thông qua sao kê giao dịch một cách chủ động. Bên cạnh những phân tích, tư vấn, lời khuyên về mặt tài chính, trợ lý ảo, cố vấn của Umee by KienlongBank còn giúp người dùng quản lý công việc hàng ngày một cách khoa học.

Ứng dụng tối đa công nghệ Open API Banking và tính năng siêu kết nối đa nền tảng, Umee by KienlongBank đồng thời là siêu ứng dụng nâng cao trải nghiệm khách hàng, khai mở một thế giới không giới hạn với Thương mại điện tử, Truyền hình (ODE TV), Giải trí, Tích sản và Quản lý gia sản… cùng những ưu đãi VIP đặc quyền.

TRẢI NGHIỆM ĐỒNG BỘ 6 SẢN PHẨM ƯU VIỆT DUY NHẤT

Đến với Umee by KienlongBank, mọi khách hàng sẽ được trải nghiệm bộ giải pháp trọn gói, là sự gắn kết chặt chẽ của combo 6 sản phẩm ưu việt.

Bên cạnh Mobile Banking (Umee by KienlongBank App), Umee tập trung tối ưu các sản phẩm: Thẻ ngân hàng (Umee Card); Cổng trung gian thanh toán QR code (UmeePay); Máy giao dịch ngân hàng thông minh (Umee STM); Phòng giao dịch tự động 24/7 (Umee Self-Service); Ngân hàng di động trong có máy STM (Umee Mobile Branch).

Mở tài khoản và thẻ nhanh chóng, tiện lợi cùng Umee by KienlongBank.

Được xem như “chìa khóa vạn năng” khai mở vũ trụ tài chính số, bộ sản phẩm Umee Card được phát triển song hành, đồng bộ cùng siêu ứng dụng Umee, mang đến trải nghiệm hoàn hảo cho người dùng với những đặc quyền hấp dẫn: miễn phí phát hành thẻ, miễn phí thẻ thường niên, đồng thời thể hiện phong cách cá nhân bằng những thiết kế hiện đại, thời thượng.

UmeePay - phương thức thanh toán trung gian đem lại nhiều giá trị gia tăng vượt trội.

Là giải pháp dành cho khách hàng doanh nghiệp, UmeePay tích hợp đa dạng phương thức thanh toán tiện ích thông qua ứng dụng Umee by KienlongBank. Lựa chọn thanh toán với UmeePay, khách hàng được hưởng ngay lợi ích tài chính cùng 101 ++ giá trị gia tăng vượt trội khác đi kèm.

Paybox giúp doanh chủ quản lý hiệu quả giao dịch, thu - chi trong ngày.

Mới đây, UmeePay dự kiến triển khai chương trình tặng miễn phí 10.000 Paybox - thiết bị thanh toán mã QR đi kèm hệ giải pháp 4.0 ưu việt nhất dành cho các chủ doanh nghiệp có mong muốn quản lý 100% dòng tiền và hoạt động kinh doanh.

STM - Sản phẩm chủ chốt của Umee với vai trò tương đương phòng giao dịch truyền thống.

Máy giao dịch ngân hàng thông minh STM cùng hệ giải pháp ngân hàng số Umee by KienlongBank là một trong các sản phẩm - dịch vụ tài chính chủ chốt của Umee. Không giống với ATM truyền thống, các máy STM sẽ “trao quyền” nhiều hơn cho khách hàng, cho phép họ có thể tự mình thực hiện đa số các giao dịch với ngân hàng liên tục 24/7.

Phòng giao dịch tự động 24/7 - Umee Self-Service.

Trở thành nhu cầu tất yếu trong kỷ nguyên số, Umee Self-Service tạo cơ hội để khách hàng chủ động trong mọi giao dịch ngân hàng, giúp tinh giản thời gian, không cần sự hỗ trợ của con người nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn, bảo mật.

Umee Mobile Branch hoàn chỉnh hệ giải pháp tài chính ngân hàng số.

MẠNG LƯỚI CHI NHÁNH RỘNG KHẮP VÀ CHIẾN LƯỢC KHÔNG BỎ SÓT KHÁCH HÀNG

Tính đến thời điểm hiện tại, Umee by KienlongBank đã có hơn 20 phòng giao dịch trên toàn quốc tại các tỉnh/thành phố lớn trải dài từ Bắc vào Nam, giúp khách hàng có thể tiếp cận sử dụng tất cả các dịch vụ - tiện ích một cách dễ dàng, nhanh chóng tại cùng một địa điểm, hưởng thụ trọn vẹn những trải nghiệm hấp dẫn và cao cấp.

Văn phòng giao dịch Umee by KienlongBank đậm chất high-tech, trẻ trung, sáng tạo.

Xứng tầm một công ty công nghệ đỉnh cao, tại các phòng giao dịch Umee by KienlongBank đều trang bị hệ thống máy móc, thiết bị thông minh hàng đầu, đồng thời ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất như giải pháp nhận diện khuôn mặt thông minh theo công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.

Các công nghệ hiện đại phục vụ cho quá trình kiểm soát ra vào, tích hợp cùng hệ thống quản lý nhân sự, chấm công của công ty, trong đó, không thể thiếu sự hiện diện của hệ thống máy giao dịch ngân hàng tự động STM.

Phòng Giao dịch Umee by KienlongBank mang dấu ấn công nghệ đặc trưng.

Khởi nguồn từ những thấu hiểu khách hàng trong thay đổi thói quen và phương thức làm việc hiện đại, Umee by KienlongBank tập trung nghiên cứu và chú trọng đầu tư, xây dựng mô hình chuẩn 5 sao chuyên nghiệp, đáp ứng được nhu cầu khắt khe nhất của mọi khách hàng.

Umee by KienlongBank hướng đến mục tiêu mở rộng chi nhánh, phòng giao dịch trên khắp các tỉnh thành đất nước.

UMEE BY KIENLONGBANK GIỮA TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG, CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trong chiến lược phủ sóng tới toàn thể đối tượng khách hàng, Umee by KienlongBank đặc biệt chú trọng mang đến cho sinh viên - thế hệ nòng cốt của tương lai một trải nghiệm mới về giao dịch ngân hàng số, góp phần tích cực vào công cuộc số hóa toàn diện đất nước.

Theo đó, Umee by KienlongBank dự kiến xuất hiện tại khắp các trường đại học lớn trên toàn quốc thông qua các chương trình hội thảo, giao lưu, trao tặng học bổng cho các sinh viên và cán bộ giảng viên, mở ra tư duy tài chính thế hệ mới, hướng tới trở thành công dân số toàn cầu.

Cung cấp giải pháp ngân hàng số kết hợp công nghệ, dịch vụ nhằm tiết kiệm chi phí và nguồn lực con người cho các hoạt động hành chính của nhà trường, đồng thời gia tăng tiện ích cho cán bộ nhân viên các trường đại học, tạo cơ hội tuyển dụng cho các sinh viên của các trường đại học chuyên ngành về Ngân hàng, Tài chính, Kinh tế… là mục tiêu hướng đến của ứng dụng này.

Cùng với các đối tác chiến lược của mình, Umee by KienlongBank cam kết đồng hành triển khai tổ chức các hoạt động phục vụ chương trình hành động hỗ trợ chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt chú trọng đến nhóm các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).



Những bước đi chắc chắn và hiệu quả thời gian qua là điểm tựa để ứng dụng Umee by KienlongBank tiếp tục triển khai thêm nhiều giải pháp đột phá trong tương lai, kiến tạo mục tiêu tài chính thịnh vượng, vì tương lai vững bền.