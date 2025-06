TP. Hồ Chí Minh gỡ vướng thêm 5 dự án để cấp sổ hồng

Dự án thứ nhất là Khu nhà ở thấp tầng Phodong Village, phường Cát Lái, TP. Thủ Đức do Công ty cổ phần Xây dựng Sài Gòn làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 546 căn nhà ở thấp tầng; 352 căn hộ thuộc khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ; 852 căn hộ thuộc khu nhà ở xã hội.

Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của dự án, đã bàn giao Nhà nước quản lý theo quy định 255.955 m2 đất giao thông, sân bãi, công viên cây xanh, thể dục thể thao, kênh cảnh quan, hồ điều tiết, trường tiểu học, trường mầm non, trạm y tế, bệnh viện. Năm 2012, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã cấp cho Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn sổ hồng dự án cho diện tích 380.529,6 m2 đất ở dùng để xây dựng dự án.

Nay chủ đầu tư đề nghị cấp sổ hồng đối với 56 căn nhà đã xây dựng xong cho người mua nhà, trong đó có 41 hồ sơ đã có Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, 15 hồ sơ chưa được cấp Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất.

Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Hồ Chí Minh và đại diện các sở, ngành, ông Nguyễn Toàn Thắng đã chỉ đạo cấp sổ hồng cho người mua nhà, những sai phạm của chủ đầu tư, dự án (nếu có) sẽ yêu cầu chủ đầu tư khắc phục sau.

Dự án thứ hai là Khu cao ốc căn hộ Phú Hoàng Anh tại Phân khu 12, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (Chung cư The Park Residence) do Công ty Cổ phần Phú Hoàng Anh làm chủ đầu tư. Quy mô của dự án có tổng số 1.220 căn hộ, gồm 4 khối tháp chung một tầng hầm. Khu đất thực hiện dự án là phân khu 12, là một trong 14 khu đất phía trái dọc đường Nguyễn Hữu Thọ do Công ty TNHH Địa ốc Phú Long mua trúng đấu giá.

Dự án đã được Cục Công tác phía Nam (Bộ Xây dựng) chấp thuận nghiệm thu công trình xây dựng đưa vào sử dụng vào năm 2020. Tuy nhiên, chủ đầu tư quản lý dự án thiếu chặt chẽ khi không cắm ranh mốc ngoài thực địa. Dự án chậm tiến độ so với phê duyệt dự án đầu tư xây dựng do chưa đầu tư xây dựng xong phần hạ tầng của dự án.

Ngoài ra, chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng không đúng quy định như: xây dựng công trình diện tích 3m x 8m trên phần đất quy hoạch cây xanh, xây dựng công trình thang máy tại đầu dãy nhà A2 không đúng quy hoạch (quy hoạch cây xanh)...

Ông Nguyễn Toàn Thắng đề nghị xem xét cấp sổ hồng cho người mua nhà. Riêng đối với phần thương mại và các phần sở hữu riêng của chủ đầu tư, phải khắc phục xong các sai phạm và xử lý phần đất công cộng xong mới xem xét cấp sổ.

Dự án thứ ba là Chung cư Tam Phú, phường Tam Phú, TP. Thủ Đức, do Công ty TNHH Tư vấn và Kinh doanh nhà Đạt Gia làm chủ đầu tư. Chung cư gồm 971 căn hộ và 34 căn nhà liên kế vườn, chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và được Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thương mại dịch vụ và đất ở (nhà liền kề, nhà chung cư).

Tuy nhiên, dự án đang gặp vướng mắc liên quan đến một phần diện tích hầm được xây dựng vào ranh đất xây dựng công viên cây xanh, nằm ngoài ranh đất quy hoạch xây dựng chung cư, dẫn đến một phần diện tích tầng hầm của chung cư nằm ngoài ranh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho chung cư, tăng 690,8 m2.

Đến nay, công trình chung cư thuộc lô A1, A3 đã xây dựng hoàn chỉnh, chủ đầu tư đã bàn giao cho người mua sử dụng từ năm 2018 và đề nghị được cấp sổ hồng cho người mua nhà, trong khi ranh đất ở xây dựng chung cư chưa được điều chỉnh cho phù hợp với diện tích đất thực tế.

Để tránh phát sinh các tranh chấp, khiếu kiện và giải quyết quyền lợi chính đáng cho người mua nhà, ông Nguyễn Toàn Thắng đã chỉ đạo cấp sổ hồng. Đối với phần diện tích tầng hầm xây dựng ngoài ranh đất, chủ đầu tư sẽ làm việc với cơ quan chức năng để điều chỉnh và nộp tiền sử dụng đất bổ sung.

Dự án thứ tư là Khu nhà ở thấp tầng phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức (Villa Park) do Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Khu Đông làm chủ đầu tư. Dự án có 240 căn nhà, đã cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà 191/240 căn. Hiện nay, chủ đầu tư đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà đối với 49 căn nhà còn lại.

Dự án thứ năm là Khu nhà ở Khang Điền, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gồm 225 căn nhà, đã cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà 36/240 căn. Hiện nay, chủ đầu tư đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà đối với hai căn nhà.

Đối với hai dự án Villa Park do Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Khu Đông làm chủ đầu tư; khu nhà ở Khang Điền do Công ty Khang Điền làm chủ đầu tư do đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nên ông Nguyễn Toàn Thắng chỉ đạo cấp sổ hồng cho người mua nhà theo quy định.