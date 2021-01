Vàng miếng tăng giá nhẹ, USD tự do vượt 23.500 đồng

Giá vàng thế giới tăng yếu, đưa giá vàng miếng trong nước sáng nay (19/1) nhích lên. Giá USD tự do tiếp tục xu thế tăng mạnh, vượt qua ngưỡng 23.500 đồng.

Lúc hơn 10 trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 55,83 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,33 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 55,85 triệu đồng/lượng và 56,4 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng bán lẻ hiện tăng 30.000 đồng/lượng ở DOJI nhưng đi ngang ở SJC. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng bán ra đang cao hơn 5-5,1 triệu đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác tăng nhẹ hoặc đi ngang.

Giá nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 120.000 đồng/lượng, lên mức 54,73 triệu đồng/lượng và 55,38 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá không thay đổi so với cùng thời điểm ngày hôm qua, đứng ở mức 54,4 triệu đồng/lượng và 55,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao nay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h theo giờ Việt Nam là 1.838,1 USD/oz, giảm 0,3 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Trong phiên đầu tuần ở Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 8,8 USD/oz, lên 1.838,4 USD/oz.

Giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 51,3 triệu đồng/lượng.

Đồng USD tăng giá vẫn đang gây áp lực giảm lên giá vàng, nhưng bù lại, giá kim loại quý cũng được hỗ trợ bởi kỳ vọng của giới đầu tư vào nỗ lực kích cầu của các quốc gia để đưa nền kinh tế vượt qua những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Một lượng tiền lớn được bơm vào nền kinh tế sẽ gây sức ép mất giá lên tiền giấy, có lợi cho vàng - kênh đầu tư truyền thống cho việc chống lạm phát và sự mất giá của đồng tiền.

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden vào tuần trước đã đề xuất một gói kích cầu trị giá 1,9 nghìn tỷ USD. Các bộ trưởng bộ tài chính khối Eurozone ngày 18/1 cam kết tiếp tục hỗ trợ tài khóa cho nền kinh tế khu vực.

Dưới tác động của những yếu tố trái chiều, giá vàng gần đây giằng co mạnh, không xác định rõ xu hướng. Giới phân tích cho rằng cần phải có những chất xúc tác mới để giá vàng thể hiện rõ xu hưỡng tăng hay giảm.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.460 đồng (mua vào) và 23.510 đồng (bán ra), tăng 40 đồng so với sáng qua. Hai ngày đầu tuần, giá USD tự do đã tăng 70 đồng.

Trong khi đó, giá USD niêm yết tại Ngân hàng Vietcombank vẫn đi ngang ở mức 22.980 đồng và 23.160 đồng.