Vàng thế giới tụt giá vì lợi suất trái phiếu tăng, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới giảm do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, nhưng giá vàng miếng trong nước sáng nay (19/1) đi ngang, thậm chí có nơi tăng. Giá USD tự do tăng lên mốc 23.600 đồng, nhưng giá USD niêm yết tại một số ngân hàng giảm mạnh.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 61,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,65 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không thay đổi ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 52,55 triệu đồng/lượng và 53,25 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 61,15 triệu đồng/lượng và 61,75 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn khoảng 11,8 triệu đồng/lượng, từ chỗ chênh 11,4-11,5 triệu đồng/lượng vào sáng qua.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 10h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.811,6 USD/oz, giảm 3 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 49,9 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD niêm yết tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan. So với sáng qua, giá vàng thế giới quy đổi hiện giảm 300.000 đồng/lượng.

Trong phiên Mỹ ngày thứ Ba, giá vàng giao ngay giảm 5,6 USD/oz, chốt ở 1.814,6 USD/oz.

Vàng giảm giá do tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD tăng vọt lên mức 95,8 điểm trong phiên sáng nay, từ mức 95,2 điểm trong sáng qua.

Lợi suất của trái phiếu kỳ hạn 2 năm vượt mức 1% lần đầu tiên kể từ tháng 2/2020, một tháng trước khi Covid-19 được công bố là đại dịch toàn cầu và đẩy kinh tế Mỹ vào suy thoái. Lợi suất của kỳ hạn này được xem là một thước đo để xác định xem Fed có thể đặt lãi suất cho vay ngắn hạn ở mức nào.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng mạnh, vượt 1,87%, mức cao nhất kể từ tháng 1/2020, từ mức khoảng 1,5% vào đầu năm.

“Thị trường trái phiếu đang tiếp tục phản ánh lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt mạnh mẽ của Fed, dựa trên cơ sở là lạm phát vẫn cao và những tuyên bố cứng rắn từ Fed”, chuyên gia kinh tế trưởng Kathy Bostjancic của Oxford Economics nhận định.

Cuộc họp của Fed sẽ diễn ra vào ngày 25-26/1. Các quan chức Fed gần đây đã phát tín hiệu rằng ngân hàng trung ương này sẽ bắt đầu tăng lãi suất từ tháng 3 để chống lạm phát.

“Nếu Fed nâng lãi suất ngay trong tuần tới, vàng có thể bị bán tháo về dưới mốc 1.800 USD/oz. Nhưng chuyện đó khó xảy ra, vì thị trường biết rằng Fed không có được vị thế thuận lợi để tăng lãi suất trước tháng 3”, chiến lược gia Bob Haberkorn của RJO Futures phát biểu.

Cũng theo ông Haberkorn, sau đợt nâng lãi suất đầu tiên của Fed, giá vàng có thể dao động trong khoảng 1.780-1.830 USD/oz.

“Lợi suất sẽ tăng trong năm nay, hạn chế cơ hội tăng giá của vàng. Nhưng đổi lại, giá vàng vẫn sẽ được hỗ trợ bởi câu chuyện lạm phát”, ông Haberkorn nói.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.550 đồng (mua vào) và 23.600 đồng (bán ra), tăng thêm 10 đồng ở cả hai đầu giá so với sáng qua.

Sau khi tăng 120 đồng vào sáng qua, giá USD niêm yết tại Vietcombank sáng nay đã tụt về mức cũ, tương ứng giá mua và bán là 22.570 đồng và 22.850 đồng.