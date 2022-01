Giá vàng ì ạch nhích lên, USD tự do tăng

Giá vàng thế giới tăng nhẹ, đưa giá vàng miếng trong nước sáng nay (18/1) có nơi nhích theo, nhưng cũng có nơi giảm. Giá USD tự do tăng nhẹ, trong khi giá USD niêm yết tại một số ngân hàng bất ngờ vọt lên gần 23.000 đồng.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 61,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,65 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện không thay đổi ở chiều mua vào nhưng tăng 20.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 52,6 triệu đồng/lượng và 53,3 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 61,1 triệu đồng/lượng và 61,7 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn khoảng 11,4-11,5 triệu đồng/lượng, từ chỗ chênh 11,5-11,6 triệu đồng/lượng vào sáng qua.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 10h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.822 USD/oz, tăng 1,9 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 50,2 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD niêm yết tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan. So với sáng qua, giá vàng thế giới quy đổi hiện tăng 100.000 đồng/lượng.

Trong phiên Mỹ ngày thứ Hai, giá vàng giao ngay tăng 1 USD/oz, chốt ở 1.820,1 USD/oz.

Giá vàng đang loay hoay xác định xu hướng ở vùng giá trên 1.800 USD/oz, trong bối cảnh thiếu vắng một nhân tố có thể quyết định hướng đi.

Một mặt, giá vàng đang được hỗ trợ bởi nhu cầu nắm giữ vàng cho mục đích phòng ngừa lạm phát. Mặt khác, giá vàng chịu áp lực giảm từ những tuyên bố cứng rắn của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về chính sách tiền tệ. Lập trường thắt chặt của Fed đang hỗ trợ cho tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, từ đó gây áp lực mất giá lên vàng.

Kim loại quý này vốn được xem là kênh đầu tư hàng đầu chống lại sự mất giá của tiền giấy, nhưng cũng rất nhạy cảm với lãi suất và tỷ giá đồng bạc xanh. Do không mang lãi suất và được định giá bằng USD, vàng thường mất giá khi lãi suất tăng hoặc khi USD tăng giá, và ngược lại.

“Giá vàng đang bị kẹt trong một vùng hẹp, thị trường vẫn chưa quyết định được nên đi về đâu”, chuyên gia Howie Lee của OCBC Bank nhận định và nói thêm rằng “vẫn đang có nhu cầu mua vàng để phòng ngừa sự mất giá của tiền giấy”.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn đang ở gần mức cao nhất 2 năm thiết lập trong tuần trước. Sáng nay, lợi suất này dao động quanh mốc 1,82%. Chỉ số Dollar Index đang dao động quanh mốc 95,2 điểm, không có nhiều thay đổi so với sáng qua.

Giới đầu tư đang chờ các phát biểu của quan chức Fed trong tuần này, trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ vào ngày 25-26/1 của Fed. Tuy nhiên, thị trường nhìn chung đã phản ánh hết khả năng Fed bắt đầu nâng lãi suất từ tháng 3 và đến cuối năm, lãi suất cơ bản của Fed sẽ đạt mức 1% từ mức 0-0,25% hiện nay – các chuyên gia nhận định.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.540 đồng (mua vào) và 23.590 đồng (bán ra), tăng 10 đồng ở cả hai đầu giá so với sáng qua. Giá USD niêm yết tại Vietcombank bất ngờ tăng 120 đồng ở hai đầu giá, lên mức 22.690 đồng và 22.970 đồng.