Vàng tiếp đà lao dốc, USD tự do lên 23.460 đồng

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh phiên sáng nay (11/1), kéo giá vàng miếng trong nước xuống dưới mốc 56 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do tăng thêm 50 đồng so với cuối tuần, nới rộng thêm chênh lệch với giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 55,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,85 triệu đông/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 55,35 triệu đồng/lượng và 55,95 triệu đồng/lượng.

So với cuối tuần, giá vàng miếng bán ra hiện giảm 250.000 đồng/lượng tại DOJI và giảm 50.000 đồng/lượng tại SJC. Biểu đồ giá vàng của DOJI cho thấy đây là mức giá thấp nhất của vàng miếng trong khoảng 3 tuần trở lại đây.

Lúc đầu giờ sáng nay, giá vàng miếng SJC bán ra niêm yết tại DOJI tụt về 55,4 triệu đồng/lượng. Sau đó, giá vàng hồi lại nhờ giá vàng thế giới thu hẹp mức độ giảm.

Giảm liên tục từ hôm thứ Năm tuần trước theo đà giảm của giá vàng thế giới, giá vàng miếng đến sáng nay đã "bốc hơi" khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng đang cao hơn khoảng 4,5-4,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới liên tục kéo giãn trong những ngày gần đây do giá vàng trong nước giảm chậm hơn so với tế giới.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác không những không giảm mà có nơi còn tăng khá mạnh so với cuối tuần.

Giá nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 210.000 đồng/lượng so với sáng thứ Bảy, lên mức 54,59 triệu đồng/lượng và 55,29 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá tương ứng lần lượt là 54,2 triệu đồng/lượng và 54,9 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng thứ Bảy.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h trưa theo giờ Việt Nam là 1.834,7 USD/oz, giảm 15,4 USD/oz, tương đương giảm hơn 0,8%, so với đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu tại New York. Trước đó, có lúc giá vàng giảm giảm còn 1.815,5 USD/oz.

Phiên ngày thứ Sáu, giá vàng giao ngay sụt 63,8 USD/oz, tương đương giảm hơn 3,3%,đóng cửa ở 1.851 USD/oz.

Giá vàng đang chịu áp lực giảm lớn từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và đồng USD hồi giá.

Theo dự kiến, vào ngày thứ Năm tuần này, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden sẽ công bố một kế hoạch kích cầu mới trị giá hàng nghìn tỷ USD. Việc chính quyền sắp lên cầm quyền ở Mỹ chủ trương chi tiêu mạnh tay để vực dậy nền kinh tế khiến trái phiếu kho bạc Mỹ mất giá, do đó đẩy lợi suất tăng lên.

Thời gian gần đây, đồng USD chịu áp lực mất giá vì nỗ lực kích cầu của chính quyền Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump. Tuy nhiên, từ tuần trước, đồng bạc xanh bắt đầu hồi phục nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Sáng nay, chỉ số Dollar Index dao động quanh ngưỡng 90,4 điểm, từ mức đáy 89,4 điểm của tuần trước.

Tuần trước, Dollar Index tăng 0,2%, trong khi giá vàng giảm 1,1%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 1,1%, cao nhất từ tháng 3/2020.

"Ở thời điểm hiện tại, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng làm tăng nhu cầu USD, dẫn tới vàng bị bán tháo", nhà phân tích Edward Moya của Oanda nói. "Các nhà đầu tư tổ chức đang dịch chuyển khỏi vàng. Thị trường đang tồn tại một nỗi lo sợ rằng lượng vàng trong các quỹ ETF sẽ sụt giảm vì kỳ vọng chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ thành công hơn trong nỗ lực khống chế Covid-19".

Theo ông Moya, giá vàng có thể giảm với biên độ lên đến 100 USD trong một vài phiên tới, đồng thời khuyến cáo nhà đầu tư chú ý đến diễn biến tỷ giá USD.

Ở thời điểm hiện tại, 1.800 USD/oz đang là ngưỡng hỗ trợ quan trọng mà nếu để mất, giá vàng sẽ trượt về 1.770 USD/oz - mức đáy của tháng 11, theo ông Moya.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.420 đồng (mua vào) và 23.460 đồng (bán ra), tăng tương ứng 30 đồng và 50 đồng so với cuối tuần. So với giá USD niêm yết của ngân hàng Vietcombank, giá USD tự do đang cao hơn 300 đồng.

Trên bảng tỷ giá của Vietcombank, USD đang được mua vào ở mức 22.980 đồng và bán ra ở 23.160 đồng, không thay đổi so với hôm thứ Sáu.