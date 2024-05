Về Mizuki Park cho con những mùa hè trọn vẹn

Trước đây, gia đình 3 thế hệ nhà chị Ngọc sống trong căn nhà phố trong hẻm tại Quận 4. Không gian thiếu tiện ích khiến hai vợ chồng nhiều lần muốn đổi nhà nhưng chần chừ vì nơi ở gần trung tâm, tiện đường đi làm của hai vợ chồng.

“Trong một lần đọc bài viết về hội chứng rối loạn thiếu hụt thiên nhiên, những đứa trẻ tự đóng giác quan của mình và chăm chú vào thiết bị điện tử, tôi giật mình nhận ra những đứa trẻ của mình dường như cũng đang thiếu hụt thiên nhiên.

Từ đó, hai vợ chồng quyết định chuyển về Mizuki Park để cả gia đình có nơi ở rộng rãi, thông thoáng hơn. Hơn hết, tôi muốn hai con có thêm nhiều không gian để trải nghiệm thoải mái thay vì chỉ loay hoay trong hẻm nhỏ”, chị Ngọc chia sẻ.

TẶNG CON "VITAMIN" THIÊN NHIÊN

Khái niệm “rối loạn thiếu hụt thiên nhiên” (nuture-deficit disorder) lần đầu tiên được nhắc đến trong cuốn sách Last Child In The Wood (tạm dịch: Đứa trẻ cuối cùng trong rừng) bởi tác giả người Mỹ Richard Louv vào năm 2005. Sau gần 2 thập niên, rối loạn thiếu hụt thiên nhiên ngày càng trở nên cấp thiết, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Thế hệ con trẻ ngày nay còn được gọi là “thế hệ chỉ ở trong nhà” và thiết bị điện tử trở thành “người bạn” thân thuộc, thay vì thiên nhiên.

Rất nhiều nghiên cứu khoa học đã được tiến hành để chỉ ra vai trò quan trọng của thiên nhiên đối với sự phát triển toàn diện của trẻ như giảm nguy cơ béo phì, giảm các hội chứng rối loạn tăng động giảm chú ý… Thời gian vui chơi, đi dạo, khám phá thiên nhiên giúp mở rộng các giác quan của trẻ, khơi gợi sự tò mò, sáng tạo và nuôi dưỡng tâm hồn.

“Tôi muốn con mình cũng có những mùa hè đáng nhớ như ba mẹ chúng, được chạy chân trần trên cỏ xanh để đá bóng hay chạy theo cánh diều, được hít hà hương vị của cơn mưa đầu mùa, được thi nhau đoán tên hoa cỏ quanh mình…”, chị Ngọc nói.

VỀ GIỮA MIỀN XANH MIZUKI PARK

Được quy hoạch trên tổng diện tích 26ha, trong đó, mật độ xây dựng chỉ chiếm 29%, 71% còn lại dành cho tiện ích và không gian xanh, Mizuki Park đáp ứng mong đợi về một nơi an cư ngập tràn hơi thở thiên nhiên mà cư dân thành thị luôn kiếm tìm.

Môi trường sống trong lành từ hệ sinh thái thiên nhiên tại Mizuki Park.

Khu đô thị sở hữu hơn 103.000 m2 mảng xanh, 17.000 m2 kênh đào len lỏi, đan cài cùng các công trình nhà ở kết hợp hệ thống sông nước nguyên sơ gồm rạch Ngang và rạch Lào, mang đến một chốn an cư hiền hòa, yên bình, căng tràn sức sống. Ở đó, mỗi trải nghiệm của con người đều được thiên nhiên chăm sóc, vỗ về.

Con trẻ thỏa sức tham gia các hoạt động rèn thể chất như bơi lội, thể dục thể thao… tại cụm tiện ích ngay dưới chân nhà. Các tuyến đường nội khu rộng thoáng, rợp bóng cây xanh là nơi con trẻ ngày ngày tự đi bộ, đạp xe đến trường cùng bạn bè. Hệ thống công viên chủ đề, đảo Nhật, công viên sự kiện (Event Park)… là không gian lý tưởng để cả nhà thiết kế một buổi dã ngoại nhỏ, cùng vui chơi, thả diều, vẽ tranh, tận hưởng thiên nhiên mát lành mà không cần đi xa. Muôn sắc hoa mùa hè đua nở, đàn cá nhàn nhã bơi lội dưới kênh đào hay chim sẻ bay về làm tổ trong công viên trước nhà… là kho học liệu thú vị để những đứa trẻ say mê khám phá thế giới quanh mình.

Cư dân nhí Mizuki Park tận hưởng mùa hè.

Không riêng con trẻ, với người lớn hay bậc lão niên, thiên nhiên có vai trò quan trọng trong việc khuyến khích các hoạt động giao lưu gắn kết cộng đồng, xoa dịu những bộn bề, tìm thấy sự cân bằng, an yên trong tâm trí.

Giữa không gian sống xanh, giao hòa thiên nhiên là hệ thống tiện ích đã và đang hoàn thiện từng ngày theo mô hình khu đô thị tích hợp, đáp ứng các nhu cầu sống - học tập - làm việc - mua sắm - giải trí. Thời gian qua, chủ đầu tư đã liên tục đưa vào vận hành nhiều hạng mục tiện ích đô thị quan trọng như quảng trường - bến thuyền kết hợp khu phố thương mại - dịch vụ Marina Square, hàng loạt thương hiệu phổ biến như Kingfoodmart, Tib restaurant, PhinDeli, Trung Nguyên… lần lượt đổ bộ về khu đô thị.

Mizuki Park là dự án thứ 4 đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa Nam Long và 2 đối tác Nhật Bản: Hankyu Hanshin Properties và Nishi Nippon Railroad. Ra mắt năm 2017, đến nay, khu đô thị đã đón hơn 3.600 gia đình về an cư, hình thành cộng đồng giàu bản sắc. Năm 2023, Mizuki Park được vinh danh trong Top 10 Khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam.

Hiện tại, chủ đầu tư đang giới thiệu quỹ căn cuối cùng thuộc Flora Panorama - cụm căn hộ tọa lạc ở vị trí đẹp nhất Mizuki Park với mức giá cạnh tranh và chính sách hấp dẫn, ưu đãi lên đến 600 triệu đồng, nhận nhà ở ngay. Trường hợp khách hàng sử dụng gói vay ngân hàng, trong 2 năm, không cần trả gốc, chỉ trả duy nhất số tiền lãi suất cố định 1%/ năm, tương đương 2,1 triệu đồng/ tháng đến tháng 6/2026. Flora Panorama cũng là nguồn cung căn hộ hiếm hoi đã hoàn thiện, sẵn sàng chào đón cư dân về an cư.