“Vén khéo” với cách quản lý tài chính thông minh của tiểu thương

“VÉN KHÉO” NHỜ TÍNH NĂNG TRÊN ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG

Thay vì dành quá nhiều thời gian để kiểm tra thông tin trên sổ giấy như trước, giờ đây, chị Ngọc Anh (chủ tiệm spa tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chỉ cần rà soát toàn bộ giao dịch khách hàng thanh toán tiền hàng trong tài khoản ngân hàng thông qua ứng dụng ngân hàng số của BVBank.

Chị Ngọc Anh tiết lộ, hiện chị dành riêng tài khoản ngân hàng BVBank cho công việc kinh doanh hải sản nhằm cập nhật tất cả biến động số dư chuyển khoản đến và số tiền chuyển khoản đi. Thông qua app ngân hàng, chị theo dõi, tra soát dễ dàng doanh thu theo lựa chọn về khoảng thời gian mà chủ tài khoản đưa ra. Không chỉ thống kê được khoản tiền vào, ứng dụng ngân hàng này còn giúp chị Ngọc Anh kiểm soát được chi phí khi mua sắm nguyên vật liệu, thanh toán tiền lương cho nhân viên.

“Với tính năng này, tôi có thể nắm rõ bức tranh tài chính kinh doanh, hoạt động dòng tiền ra và vào, kiểm soát khoản tiền chi ra. Trên cơ sở đó dễ dàng đánh giá lại quá trình kinh doanh và sự điều chỉnh kịp thời. Tôi bây giờ nhàn hẳn vì các tính năng theo dõi trên app ngân hàng rõ ràng, khoa học, ghi nhận toàn bộ doanh thu và tiền chi ra của hoạt động kinh doanh”, chị Ngọc Anh chia sẻ.

Tương tự như chị Ngọc Anh, chị Phan Xuyến, hiện đang kinh doanh rau củ tại Hà Nội cũng sử dụng ứng dụng ngân hàng phục vụ cho hoạt động thu - chi. Ngoài lợi thế thống kê tiền vào – tiền ra, theo chị Xuyến, việc sử dụng app ngân hàng giúp chị có mã quét thanh toán QR để gửi cho khách hàng. Việc chuyển khoản tiền hàng sẽ diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, chính xác mà không phải lo lắng đọc nhầm số tài khoản. Phía khách hàng cũng thuận tiện thao tác quét mã chuyển khoản mà không tốn nhiều thời gian.

Một số tiểu thương còn cho biết thêm, nhiều ứng dụng ngân hàng hiện còn cho phép chia sẻ biến động số dư đến nhân viên. Khi khách hàng thanh toán thành công, chủ tài khoản và nhân viên đều sẽ nhận được thông báo. Tính năng giúp nhân viên chủ động kiểm soát giao dịch thực tế mà không cần lưu lại giao dịch thành công của khách hàng cũng như đối chiếu với chủ cửa hàng. Trong khi đó, chủ kinh doanh vẫn hoàn toàn quản lý doanh thu bán hàng từ xa, đồng thời vẫn bảo mật được tổng doanh thu ghi nhận.

“Ứng dụng ngân hàng số BVBank mà tôi đang dùng có tính năng chia sẻ biến động số dư đến các nhân viên trong quán thông qua SMS hoặc ZNS. Khi tôi không ở cửa hàng, vẫn có thể biết được khách hàng thanh toán ra sao. Phía nhân viên cũng không cần đợi chờ tôi thông báo rằng: Khách hàng đã thanh toán thành công hay chưa? Đặc biệt, các biến động số dư phát sinh từ giao dịch chuyển tiền thành công của khách hàng sẽ được thông báo bằng âm thanh nhằm giúp cho tôi dễ dàng biết được. Nhìn chung, ứng dụng ngân hàng hiện nay khá thông minh và tiện lợi”, chị Ngọc Anh chia sẻ thêm.

DỄ DÀNG VAY VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN HÀNG

Nếu như trước đây, đối với các tiểu thương kinh doanh nhỏ lẻ, việc vay vốn ngân hàng gặp nhiều trở ngại do khó chứng minh thu nhập. Đến hiện tại, không ít ngân hàng “rộng cửa” khi tung ra gói vay ưu đãi lãi suất cho hộ kinh doanh.

Đơn cử như một gói vay ưu đãi của BVBank dành cho tiểu thương với lãi suất chỉ từ 4,49%/năm và thời hạn vay tối đa lên đến 25 năm. Khoảng thời gian vay dài sẽ giúp tiểu thương an tâm về dòng vốn cho kế hoạch kinh doanh kéo dài.

Đặc biệt, tiểu thương được thanh toán trả nợ linh hoạt và được ân hạn gốc đến 24 tháng. Ưu đãi này được đưa ra nhằm giảm áp lực tài chính cho tiểu thương trong giai đoạn đầu mở rộng đầu tư, đồng thời tập trung vốn để kinh doanh. Khi hoạt động kinh doanh vào guồng ổn định, tiểu thương mới phải tính toán đến bài toán trả nợ tiền gốc.

Ngoài ra, các chủ hộ kinh doanh cũng không còn lo lắng khi thủ tục và quy trình vay được tối giản hóa. Khách hàng dễ dàng chứng minh thu nhập. Đây là điểm cộng với gói vay của BVBank.

Nhiều tiểu thương thừa nhận, việc kinh doanh ngày này ngày càng thuận lợi khi tối giản chi phí phát sinh nhờ ứng dụng ngân hàng luôn được nâng cấp với nhiều tính năng ưu việt. Hạch toán doanh thu và chi phí trở nên khoa học. Đặc biệt, nếu có nhu cầu về vốn, các chủ kinh doanh cũng dễ dàng tìm được gói vay thích hợp, lãi suất ưu đãi.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2024, tổng tài sản của BVBank đạt gần 91.000 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Huy động từ tổ chức kinh tế và cá nhân đạt hơn 63.500 tỷ đồng, tăng 5% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 153 tỷ đồng, thực hiện 76% kế hoạch Đại hội cổ đông giao phó.

Tổng thu nhập (TOI) đạt gần 1.200 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Đối với hoạt động kinh doanh cốt lõi, trong khi thu nhập từ lãi giảm 13%, chi phí vốn được tối ưu hoá, giảm 29% so với cùng kỳ. Theo đó, BVBank ghi nhận tổng thu nhập lãi thuần tăng 57% so với 6 tháng đầu năm 2023, đạt 1.023 tỷ đồng.