Vì sao “cơn sốt” Bitcoin 2020 không ồn ào như năm 2017?

Ba năm trước, đà tăng "kinh hoàng" của Bitcoin là chủ đề nóng hổi trong các cuộc trò chuyện ở khắp mọi nơi trên thế giới, chẳng hạn trong bữa tối của ngày Tạ ơn (Thanksgiving). Năm nay, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới cũng đang ở trong một "cơn sốt", nhưng lặng lẽ hơn và không còn được nói đến nhiều như lần trước.

Buổi tối ngày thứ Tư (18/11) theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin có thời điểm vượt 18.000 USD, cách không xa ngưỡng kỷ lục mọi thời đại 19.511 USD thiết lập cách đây 3 năm. Đây cũng là lần đầu tiên giá tiền ảo này vượt mốc 18.000 USD kể từ tháng 12/2017.

NĂM TUYỆT VỜI CỦA BITCOIN

Kể từ ngày ra đời, Bitcoin đã trải qua hàng loạt thăng trầm về giá trị, có lẽ nhiều hơn bất kỳ một tài sản nào khác trong lịch sử. Đợt tăng giá năm nay của Bitcoin, với mức tăng khoảng 160% từ đầu năm, là "cơn sốt" lớn thứ hai kể từ đợt tăng 1.375% trong năm 2017.

Nhưng trong 3 năm qua, thị trường tiền ảo nói chung và thị trường Bitcoin nói riêng đã có nhiều thay đổi lớn, và đợt leo thang hiện nay của giá Bitcoin cũng khác nhiều so với đợt "sốt" trước. Hãng tin Bloomberg cho hay, giới tiền ảo lập luận rằng các đồng tiền kỹ thuật số trong đó có Bitcoin đã trải qua một quá trình trưởng thành. Và các nhà đầu tư cá nhân hiện nay cũng không còn "phát cuồng" với tiền ảo như cách đây mấy năm.

"Sự điên cuồng đã không còn. Vẫn có những nhà đầu tư trung thành với tiền ảo, nhưng số này hầu như không tăng nhiều. Đó là bởi giá tiền ảo biến động rất mạnh, dẫn tới có rất nhiều lo lắng về an ninh và liệu các quy chế giám sát có thể sẽ làm gì", chiến lược gia Kathy Jones thuộc tổ chức nghiên cứu tài chính Schwab Center for Financial Research phát biểu. "Số câu hỏi mà tôi nhận được về tiền ảo giờ đây chỉ bằng một phần so với vài năm trước, khi kênh đầu tư này thực sự nóng".

Nhưng dù gì đi chăng nữa, Bitcoin đang có một năm 2020 tuyệt vời. Ở thời điểm đại dịch Covid-19 nổ ra, giá Bitcoin lao dốc 25% trong tháng 3. Nhưng nếu tính từ tháng 12 năm ngoái đến nay, giá tiền ảo này đã tăng gấp hơn 2 lần, và nhiều nhà đầu tư một lần nữa tin tưởng rằng 20.000 USD đang là mốc giá mà Bitcoin hướng tới.

Diễn biến trong những tháng gần đây là động lực quan trọng cho "cơn sốt" Bitcoin 2020.

Công ty quản lý quỹ đầu tư Fidelity Investments mở một quỹ Bitcoin - động thái được xem là một sự phê chuẩn quan trọng, bởi Fidelity vốn là một quỹ lớn, nổi tiếng và lâu năm. Một số cái tên lớn khác ở Phố Wall cũng nhảy vào lĩnh vực tiền ảo. Những công ty đại chúng như Square và MicroStrategy gần đâu đã đầu tư vào Bitcoin. Và một trong số những sự kiện lớn nhất là việc PayPal vào tháng 10 quyết định cho phép người dùng tiếp cận với tiền ảo thông qua nền tảng thanh toán này.

Nhưng giới phân tích cho rằng còn có những vấn đề khác, cấp bách hơn, khiến "cơn sốt" Bitcoin gần đây không được để ý nhiều.

Giá Bitcoin tái lập mốc 18.000 USD sau gần 3 năm - Nguồn: Bloomberg.

"Bitcoin thu hút sự chú ý mỗi khi thế giới gặp thách thức lớn. Năm nay, mua Bitcoin là một giao dịch thể hiện sự thiếu tin tưởng vào khả năng sớm có vaccine ngừa Covid-19. Nhưng do giá cổ phiếu tăng mạnh, mọi người không còn nghĩ đến chiến tranh thương mại, và mọi thứ bị phủ bóng bởi đại dịch, câu chuyện của Bitcoin đành lùi lại phía sau", nhà quản lý danh mục Bryce Doty thuộc Sit Fixed Income Advisors nhận định.

KHOẢNG LẶNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

Theo ông Matt Maley, chiến lược gia trưởng của Miller Taba + Co, các nhà đầu tư tổ chức có thể đang quan tâm nhiều hơn đến tiền ảo, thể hiện qua việc ông nhận được một số cuộc gọi từ họ trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cá nhân, trong đó có nhiều người đã trải qua đợt giảm sâu của Bitcoin trong năm 2018, dường như đang dành sự quan tâm cho những vấn đề khác. Năm nay có quá nhiều khó khăn, và nhiều người đang lo nhiều hơn về vấn đề dịch bệnh và suy giảm kinh tế.

"Các nhà đầu tư cá nhân, trong đó có nhiều người đã ‘bỏng tay" vì Bitcoin, giờ đây kém hứng thú hơn với tài sản này", ông Maley nói. "Đây chắc chắn không phải là một ‘cơn điên’ lớn như hồi năm 2017, nhưng mọi chuyện có thể thay đổi nếu giá Bitcoin phá mức đỉnh của năm 2017".

Ông Guy Hirsch, Giám đốc công ty môi giới eToro, hiện đang theo dõi mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với Bitcoin theo một phương thức phi truyền thống. Đây là cách đánh giá dựa trên tổng số dòng trạng thái (tweet) trên mạng xã hội Twitter mỗi ngày đề cập đến Bitcoin. Ở giai đoạn đỉnh điểm của "cơn sốt" Bitcoin cách đây 3 năm, ông Hirsch ghi nhận khoảng 120.000 tweet liên quan đến Bitcoin mỗi ngày. Hiện nay, số tweet như vậy dao động trong khoảng 30.000-60.000, theo dữ liệu từ eToro và The Tie.

"Rõ ràng, ‘cơn sốt’ lần này có sự khác biệt trên nhiều phương diện", ông Hirsch nhận xét. Ông cho rằng mức độ đầu cơ thấp hơn trước, và những diễn biến gần đây "dù chậm chạp, nhưng đi đúng hướng. Nói chung, chúng tôi rất lạc quan về những gì đang diễn ra".

Ông Greg King, Giám đốc Osprey Funds, nói rằng đang có sự hưng phấn về Bitcoin, "nhưng tôi cho rằng đó là một sự hưng phấn có căn cứ hơn trước". Ông nói thêm: "Bitcoin tồn tại càng lâu, càng có nhiều con đường để đầu tư Bitcoin, và mức độ quan tâm càng tăng, thì Bitcoin càng trở nên thật hơn trong tâm trí nhà đầu tư. Mọi người ai cũng đã đi thêm được 3 năm trên con được chấp nhận Bitcoin".

Ông King cho biết hiện nay, ông không được những người họ hàng xa hỏi về tình hình giá Bitcoin như cách đây mấy năm, nhưng ông nhấn mạnh rằng giá Bitcoin đã tăng từ mức 1.000 USD vào cuối năm 2017 lên hơn 19.000 USD vào cuối năm đó.

"Giá Bitcoin hiện nay đang tăng trở lại, nhưng chưa lập lại mức đỉnh trước kia… Mọi người sẽ lại nói về nó khi giá lên 50.000 USD hay 100.00 USD… Khi đó, bữa tối của lễ Tạ ơn sẽ lại rất sôi động, và họ hàng của tôi là tìm đến tôi", ông nói.