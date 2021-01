Vì sao Viettel đổi logo và slogan?

Tập đoàn công nghiệp - viễn thông Quân đội (Viettel) vừa công bố tái định vị thương hiệu Viettel, với bộ nhận diện gồm logo màu đỏ và slogan mới "Theo cách của bạn". Đây là lần thứ 2 Viettel chủ động thực hiện tái định vị thương hiệu sau lần đầu tiên vào năm 2004.



Lý giải cho việt thay đổi trên, ông Lê Đăng Dũng, Quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel, cho biết, đầu tiên và quan trọng nhất là để cho phù hợp với sự thay đổi chiến lược mới phát triển của Viettel. Bởi đầu năm 2019 Viettel có tuyên bố sứ mạng của mình là sẽ tiên phong xây dựng xã hội số tại Việt Nam, theo đó phải chuyển đổi từ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống thành một nhà cung cấp dịch vụ số.

Viettel đã tập trung vào 6 lĩnh vực để xây dựng xã hội số, gồm hạ tầng số, giải pháp số, nội dung số, tài chính số, an ninh mạng, nghiên cứu sản xuất công nghệ cao.

"Đến cuối 2020, 6 lĩnh vực đó Viettel gần như hoàn thiện. Thực chất Viettel đã chuyển đổi thành công từ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông sang nhà cung cấp dịch vụ số. Viettel đã thay đổi, lại có chiến lược mới, như vậy cần nhận diện thương hiệu mới để phù hợp với tổ chức, hướng đi và chiến lược của mình", ông Dũng cho biết.

Thứ hai, do thương hiệu Viettel đã tồn tại gần 20 năm và gắn với rất nhiều thành công. Tuy nhiên, theo ông Dũng, gần đây, khi có xu hướng mới, khi thay đổi trong xã hội mới thì khách hàng và xã hội đã nhận định Viettel không như Viettel mong muốn, rằng "Viettel giống như một người trung niên tốt bụng, đáng tin cậy nhưng ít sáng tạo, ít năng động, khía cạnh sáng tạo công nghệ rất mờ nhạt".

"Chính vì vậy Viettel rất cần thiết phải tái tạo thương hiệu của mình", ông Lê Đăng Dũng tiếp tục lý giải cho sự thay đổi thương hiệu.

Về bộ nhận diện thương hiệu mới, Viettel đã thay màu xanh bằng màu sắc chủ đạo là màu đỏ "với ý nghĩa của sự trẻ trung, khát khao, đam mê và năng động. Đây cũng là biểu trưng cho màu cờ Tổ quốc, của niềm tự hào dân tộc, sự mạnh mẽ và bản lĩnh tiên phong của thương hiệu Viettel".

Logo và slogan mới của Viettel.

Về thiết kế, logo mới lược bỏ dấu ngoặc kép bao quanh chữ Viettel và phát triển thành khung hội thoại điện tử. Đây cũng là cách thể hiện sự chuyển dịch của Viettel từ công ty viễn thông trở thành một công ty cung cấp dịch vụ số. Hình khối của logo được giản lược và sử dụng cách viết thường.

Bên cạnh đó, slogan mới "Theo cách của bạn" và phiên bản tiếng Anh là "Your way", theo đại diện Viettel, nhằm thể hiện thông điệp mở cho nhiều dịch vụ số mới của Viettel chứ không chỉ là viễn thông như slogan trước đó là "Hãy nói theo cách của bạn – Say it your way".