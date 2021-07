Việt Nam - Hàn Quốc phối hợp chặt chẽ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ vaccine Covid-19

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nội các Hàn Quốc Kim Boo Kyum đã trao đổi các biện pháp cụ thể, thực chất thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian tới, hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1992-2022).

Hai Thủ tướng đánh giá quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển hết sức tốt đẹp; nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ, duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực và giao lưu nhân dân hai nước. Trong đó, thống nhất việc trao đổi thường xuyên giữa hai Thủ tướng về các vấn đề trọng tâm trong quan hệ hai nước thời gian tới.

Hai Thủ tướng nhất trí một số biện pháp cụ thể trong hợp tác song phương thời gian tới.

Thứ nhất, sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 100 tỷ USD theo hướng cân bằng cán cân thương mại, trong đó tạo điều kiện cho hàng hóa xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam như: nông thủy hải sản, trái cây theo mùa vụ vào thị trường Hàn Quốc;.

Thứ hai, khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư, mở rộng và dịch chuyển đầu tư vào Việt Nam, đồng thời tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đang chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Thứ ba, tiếp tục mở rộng quy mô cung cấp ODA cho Việt Nam.

Thứ tư, triển khai hiệu quả và duy trì các hình thức hợp tác về lao động giữa hai nước.

Thứ năm, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc tại Việt Nam có cuộc sống ổn định, an toàn, nhất là trong tình hình dịch bệnh khó khăn hiện nay.

Thứ sáu, thúc đẩy một số dự án cụ thể trong lĩnh vực an ninh quốc phòng.

Trong tình hình phức tạp do Covid-19 trên thế giới nói chung và tại hai nước, hai Thủ tướng đã trao đổi nhiều nội dung về hợp tác phòng chống Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang tích cực thực hiện Chiến lược vaccine và đề nghị Hàn Quốc quan tâm. Cụ thể, Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp nhận vaccine qua cơ chế COVAX trong thời gian nhanh nhất, hỗ trợ chia sẻ các nguồn vaccine của Hàn Quốc trong khả năng có thể.

Hai Thủ tướng thống nhất chỉ đạo các cơ quan liên quan trao đổi kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ trong việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine; chăm lo quan tâm tới đời sống nhân dân hai nước tại nước kia, giảm tác động của đại dịch Covid-19, trong đó có việc tiêm vaccine.

Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương.

Về Biển Đông, hai bên chia sẻ tầm nhìn chung về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở Biển Đông, duy trì môi trường hòa bình ổn định và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và luật pháp quốc tế, trong đó có công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, cùng nhau thúc đẩy thực hiện nghiêm túc DOC, đàm phán, sớm ký kết COC hiệu lực, hiệu quả.