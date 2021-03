Vietcombank: Thương hiệu và vị thế của ngân hàng số 1

2020 là năm Vietcombank ghi dấu với nhiều điểm tích cực. Một trong những điều đó chính là sự ghi nhận của các tổ chức, định chế tài chính nước ngoài, sự tôn vinh, vinh danh bởi Chính phủ và các tổ chức chính trị trong nước…

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ "ANH CẢ"

Năm 2020, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội đất nước, hàng loạt ngành nghề bị ảnh hưởng, doanh nghiệp/công ty phá sản, người lao động mất việc làm… Chính vì thế, ngay từ đầu năm, ngành ngân hàng đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chịu tác động của đại dịch.

Trong bối cảnh khó khăn chung, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và định hướng điều hành của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, với vị thế của ngân hàng số 1, ngân hàng "anh cả" của ngành, Vietcombank đã nỗ lực, quyết tâm và thực hiện thành công "nhiệm vụ kép", khi vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, an toàn, hiệu quả; vừa chung tay cùng cả nước quyết liệt phòng, chống dịch; đồng thời chia sẻ và đồng hành cùng doanh nghiệp, khách hàng vượt qua khó khăn, góp phần nhanh chóng phục hồi, ổn định và phát triển kinh tế xã hội đất nước trong điều kiện bình thường mới.

Cụ thể, Vietcombank đã gương mẫu đi đầu, chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp tài chính phù hợp như miễn giảm lãi, phí; cơ cấu lại thời hạn trả nợ; cho vay mới, triển khai các gói tín dụng với lãi suất phù hợp để hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, khách hàng duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nổi bật hơn cả, Vietcombank đã thực hiện 5 đợt giảm lãi suất cho vay gồm 4 đợt hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 và 1 đợt hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tại 10 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ với tổng số tiền lãi hỗ trợ, "chia sẻ" lên đến 3.700 tỷ đồng.

Và mặc dù mức chia sẻ lợi nhuận lớn, bằng lợi nhuận cả năm của một số ngân hàng cổ phần, nhưng năm 2020, lợi nhuận hợp nhất của Vietcombank vẫn đạt tương đương mức năm 2019 và tương đương mức 1 tỷ USD, tiếp tục giữ vị trí quán quân là ngân hàng kinh doanh hiệu quả nhất.

NỖ LỰC VÀ SỰ CHIA SẺ ĐƯỢC GHI NHẬN

Với sự chủ động và tích cực hỗ trợ sẻ chia cùng doanh nghiệp và cộng đồng nêu trên, thương hiệu Vietcombank được ghi nhận và đánh giá cao với nhiều giải thưởng và danh hiệu uy tín trong và ngoài nước.

Trong đó, ngân hàng liên tiếp được các tổ chức, định chế tài chính uy tín của khu vực và toàn cầu đánh giá rất cao, được vinh danh ở nhiều hạng mục giải thưởng lớn. Thứ hạng của ngân hàng cũng được nâng tầm khu vực và thế giới, top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong top 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu (thứ hạng 937, tăng tới 159 bậc so với năm 2019, thứ hạng cao nhất từ trước tới nay - theo Forbes); đứng thứ 403 (đứng đầu nhóm ngân hàng tại Việt Nam) trong bảng xếp hạng của The Banker; Top 2 ngân hàng có giá trị thương hiệu tăng trưởng cao nhất toàn cầu (theo Brand Finance) và là đơn vị có giá trị thương hiệu lớn nhất ngành ngân hàng tại Việt Nam (theo Forbes Việt Nam)…

Ở trong nước, Vietcombank lần thứ 7 liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia; duy trì vị thế và tiếp tục được vinh danh là doanh nghiệp có quy mô nộp ngân sách nhà nước lớn nhất và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động"; 5 năm liên tiếp là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam; là thương hiệu ngân hàng uy tín nhất trên truyền thông 3 năm liên tục, cùng nhiều giải thưởng uy tín khác dành cho các sản phẩm dịch vu về ngân hàng bán lẻ, ngân hàng số, sản phẩm thẻ…

Riêng trong tháng 1/2021 mới đây, Vietcombank và lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng cũng đã được Tạp chí The Asian Banker vinh danh với 2 danh hiệu danh hiệu "Ngân hàng được quản trị tốt nhất trong đại dịch Covid-19" trao tặng Vietcombank và danh hiệu "Lãnh đạo xuất sắc trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19 tại Việt Nam" trao tặng ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank.

Điểm qua các danh hiệu và giải thưởng mà Vietcombank được vinh danh nói trên có thể thấy những sự khác biệt và điểm nhấn rõ nét. Được vinh danh ngân hàng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, nhưng Vietcombank cũng đồng thời là doanh nghiệp niêm yết nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam (một sự khác biệt lớn so với năm 2019). Kết quả này tiếp tục ghi nhận sự đóng góp quan trọng của Vietcombank đối với ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, Vietcombank còn nằm trong Top 30 doanh nghiệp tiêu biểu do Tổng cục Thuế lựa chọn vinh danh dựa trên một số tiêu chí như: Tạo nhiều việc làm cho người lao động; tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho nền kinh tế thể hiện qua doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh; đạt được kim ngạch xuất khẩu hàng năm lớn, mang nhiều ngoại tệ về cho đất nước, quảng bá được thương hiệu hàng Việt Nam ra thế giới; Nộp nhiều thuế vào Ngân sách Nhà nước hằng năm; có lịch sử tuân thủ pháp luật thuế tốt….

Còn với 3 giải thưởng "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam", "Thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam" cho sản phẩm thẻ Vietcombank Visa Signature và "Ứng dụng Ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam" do Tạp chí quốc tế The Asian Banker trao tặng cho Vietcombank, cũng là lần đầu tiên một ngân hàng thương mại tại Việt Nam được vinh dự nhận đồng thời cả 3 giải thưởng quan trọng nhất năm về lĩnh vực ngân hàng bán lẻ của The Asian Banker - tổ chức đánh giá và xếp hạng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tài chính của Châu Á và thế giới.

Một điểm nhấn đặc biệt nữa không thể không nhắc đến là Top 2 ngân hàng có giá trị thương hiệu tăng trưởng cao nhất toàn cầu. Theo Brand Finance Theo Brand Finance: Trong khi khu vực châu Âu sụt giảm trong bảng xếp hạng, nhóm châu Á tăng chủ yếu nhờ Việt Nam. "Thị trường có giá trị thương hiệu tăng mạnh nhất là Việt Nam, với mức tăng tới 146%. Trong đó, Vietcombank đã tăng 99%, đạt 0,8 tỷ USD, mức tăng trưởng cao thứ 2 tính theo tỷ lệ phần trăm trên toàn cầu". Với mức tăng trưởng ấn tượng nêu trên, thứ hạng của Vietcombank trong bảng xếp hạng Brand Finance Banking 500 tăng mạnh từ vị trí 325 (năm 2019) lên vị trí 207 (năm 2020).

Điểm nhấn tiếp theo đó là trong khi các tổ chức tín dụng khác cắt giảm từ hàng trăm đến hàng ngàn nhân viên theo xu hướng "tinh giảm nhân lực theo lộ trình" để giảm thiểu chi phí thì Vietcombank vẫn đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 18 ngàn người lao động với gần một ngàn lao động tăng thêm mỗi năm… tạo dựng nên môi trường làm việc gắn bó, hạnh phúc và cống hiến hết mình của đội ngũ cán bộ nhân viên Vietcombank. Đây cũng là 1 trong nhiều tiêu chí để 5 năm liên tục Vietcombank được bình chọn là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam…

VƯƠN RA KHƠI VÀ HỘI NHẬP

Các danh hiệu mà Vietcombank được vinh danh và trao tặng nói trên là hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển mà nhà băng đã kiên trì thực hiện và đã đạt được những kết quả nổi bật, ấn tượng thể hiện ở những chỉ số thống kê trong hoạt động quản trị điều hành và kinh doanh trong thời gian qua.

Năm 2021 này, Vietcombank đặt kế hoạch với một số chỉ tiêu như sau: Huy động vốn tăng 8%; Tín dụng tăng trưởng tối thiểu 12%; Tỷ lệ nợ xấu dưới 1% và Lợi nhuận trước thuế tăng 12%. Giữ vững vị trí là ngân hàng kinh doanh hiệu quả cao nhất và ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất cả nước.

Mục tiêu chiến lược của ngân hàng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 là củng cố vững chắc vị trí số 1 tại Việt Nam, đứng trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực Châu Á, một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, một trong 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam.