VietinBank Capital ra mắt hệ thống giao dịch Chứng chỉ quỹ mở tích hợp lên website của VietinBank iPay

Với các Nhà đầu tư chứng khoán, Chứng chỉ quỹ mở trái phiếu không còn xa lạ khi là một kênh đầu tư an toàn với mức lãi suất kỳ vọng chênh lệch cao hơn so với mức gửi tiết kiệm thông thường.

Theo như ông Khổng Phan Đức - Chủ tịch HĐTV VietinBank Capital phát biểu trả lời câu hỏi của Nhà đầu tư trong buổi lễ về nhận định thị trường quỹ mở tại Việt Nam “Loại hình đầu tư này mới chỉ hiện diện từ năm 2013 và hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển. Tuy nhiên, thị trường quỹ mở được dự báo sẽ sôi động với kỳ vọng thị trường chứng khoán tiếp tục đà tăng trưởng trong dài hạn dựa trên sự phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch Covid-19 và sự gia tăng hiểu biết về các sản phẩm tài chính ngày càng cao của các Nhà đầu tư cá nhân. Bên cạnh đó, các công ty Quản lý quỹ tiếp tục nghiên cứu và tung ra các sản phẩm quỹ mở mới nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các Nhà đầu tư.”

Ông Khổng Phan Đức cũng cho biết “Quy mô các quỹ mở tại Việt Nam vẫn còn rất khiêm tốn so với quy mô tổng tài sản của các quỹ mở trên toàn cầu, do vậy mà dư địa tăng trưởng của loại hình quỹ mở còn rất nhiều. Quỹ mở có ưu thế vượt trội hơn nếu so sánh với kênh tiền gửi tiết kiệm do mức lãi suất kỳ vọng sau khi đã trừ các chi phí vẫn cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm cùng kỳ hạn và rút trước hạn không bị tính lãi suất không kỳ hạn. Một số công ty Quản lý quỹ trên thị trường đã tiên phong ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để thực hiện chào bán và phân phối Chứng chỉ quỹ, cho phép khách hàng giao dịch trực tuyến trên các app và website. Chúng tôi đánh giá trong thời gian tới, làn sóng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý quỹ sẽ chuyển mình mạnh mẽ do thế hệ đầu tư mới tập trung vào nhóm người trẻ, am hiểu về công nghệ thay cho lớp Nhà đầu tư trung niên trước đây”.

Đối với Quỹ mở trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam (VTBF) - một trong những sản phẩm tiêu biểu của VietinBank Capital, ông Đức cho biết “Chúng tôi hướng đến việc đa dạng hóa danh mục đầu tư để phân tán rủi ro cho Nhà đầu tư, việc mà Nhà đầu tư cá nhân với số vốn đầu tư hạn chế khó có thể thực hiện được. Bên cạnh đó, danh mục đầu tư của quỹ phần lớn tập trung vào các trái phiếu doanh nghiệp được niêm yết, có chất lượng tín dụng tốt và các chứng chỉ tiền gửi của các định chế lớn, uy tín với tỷ trọng đầu tư được phân bổ hợp lý qua từng thời kỳ.”

VietinBank Capital đã đầu tư hệ thống phần cứng hiện đại và xây dựng hệ thống phần mềm giao dịch Chứng chỉ quỹ mở tích hợp lên website của VietinBank iPay, sở hữu các tính năng thông minh giúp các Nhà đầu tư có trải nghiệm giao dịch tốt nhất. Được biết, hệ thống giao dịch trực tuyến này có thể phục vụ cho hàng nghìn lượt truy cập cùng một lúc.

Từ nay, các khách hàng Quỹ mở trái phiếu của VietinBank Capital có thể thao tác dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi trên VietinBank iPay chỉ từ 500.000 đồng. Dựa vào đội ngũ chuyên gia phân tích, đầu tư nhiều kinh nghiệm trong hoạt động quản lý quỹ, VietinBank Capital có thể tìm kiếm các cơ hội đầu tư tốt nhất cho Quỹ, nhằm tối ưu và bảo toàn lợi ích cho các Nhà đầu tư từ mạng lưới khách hàng doanh nghiệp trong hệ sinh thái của VietinBank.

Với lãi suất chênh lệch dự kiến 1,7% so với gửi tiết kiệm ngân hàng, các Nhà đầu tư cá nhân không chuyên có thể yên tâm ăn no, ngủ kỹ khi không cần phải lo về sự biến động của thị trường khi lựa chọn sai cơ hội đầu tư vì đội ngũ VietinBank Capital sẽ làm thay họ phần việc đó.