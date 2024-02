Viettel cùng giải quyết các vấn đề công nghệ toàn cầu tại Hội nghị di động thế giới 2024

Sau sự kiện năm 2023 nói về tăng tốc 5G và kỷ nguyên mới của AI, năm nay, Hiệp hội di động toàn cầu (GSMA), nhà tổ chức MWC nhìn nhận những mặt trái của phát triển công nghệ, thay vì chỉ phát triển và thịnh vượng. “5G và xa hơn nữa”, “Kết nối vạn vật”, “Nhân văn hoá AI” nằm trong số các vấn đề thảo luận của MWC 2024.

GSMA ước tính tới năm 2030 trên thế giới sẽ có 5 tỷ thuê bao 5G, và chỉ hai năm nữa sẽ có 15 tỷ thiết bị IoT. Trong một thế giới ngày càng nhiều kết nối, mức độ tiêu hao tài nguyên và hiệu suất của mạng lưới hay độ an toàn của các tập dữ liệu trở thành các vấn đề cấp bách. Tương tự, khi AI trở thành ngành công nghiệp quy mô khổng lồ đóng góp 16 triệu tỷ USD vào kinh tế toàn cầu tới năm 2030, theo ước tính của GSMA, thì các tổ chức phải tính đến rủi ro với dữ liệu người dùng.

Tại MWC 2024, Viettel thể hiện cách tiếp cận của mình với các vấn đề công nghệ này thông qua 4 nhóm sản phẩm: hạ tầng mạng tương lai bền vững; hạ tầng lưu trữ, xử lý dữ liệu an toàn; các ứng dụng phục vụ con người và nhóm sản phẩm tầm nhìn tương lai. Các sản phẩm “Make in Vietnam”, “Made by Viettel” bao quát toàn trình từ mạng lưới đến người dùng cuối, trong đó nhiều sản phẩm đã chứng minh giá trị trên thị trường toàn cầu.

HẠ TẦNG MẠNG BỀN VỮNG CHO TƯƠNG LAI

Gần 4 năm sau khi 5G được thương mại hoá trên thế giới, năm nay 6G đã bắt đầu trở thành chủ đề thảo luận trong giới công nghệ, không giống như khoảng cách cả thập niên giữa 4G và 5G, hay hàng chục năm từ 2G đến 3G. Khoảng các thế hệ di động mới ngày càng ngắn lại đồng nghĩa với việc vòng đời công nghệ ngày càng được rút gọn, trong khi các nhà mạng viễn thông phải đầu tư lớn cho mỗi công nghệ. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng tiếp cận các thế hệ di động mới nhất đối với phần đông người dùng.

Viettel là một trong số hiếm, hay có thể nói đến thời điểm này là tập đoàn duy nhất vừa là nhà mạng viễn thông đồng thời là nhà sản xuất thiết bị làm chủ từ mạng lõi đến trạm thu phát, nhờ đó có khả năng đưa thế hệ di động mới nhất đến người dùng ở các nước đang phát triển. Hệ sinh thái 5G “Make in Vietnam”, “Made by Viettel” được trình diễn tại MWC 2024 bao gồm sản phẩm chip 5G DFE, thành phần phức tạp nhất trong hệ sinh thái 5G.

Chip 5G DFE điều khiển toàn bộ các hoạt động của khối thu/chuyển tín hiệu và giao tiếp tốc độ cao với các khối xử lý 5G khác. Con chip được làm chủ toàn trình về thiết kế bởi các kỹ sư Viettel đạt khả năng tính toán 1.000 tỷ phép tính trên giây, hiệu năng tương đương chip 5G của một trong top 10 công ty bán dẫn thế giới mà Viettel từng sử dụng trong thiết bị, đáp ứng tiêu chuẩn chung về 5G của 3GPP – hiệp hội các tổ chức phát triển giao thức cho viễn thông di động.

Không dừng lại ở mạng lưới truyền thống, trên cả mạng 5G và 4G, Viettel sử dụng mạng lưới tự động tối ưu sử dụng điện năng, tự động sửa lỗi, tối ưu chất lượng mạng. Đây còn gọi là Autonomous Networks, đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng bền vững trong bối cảnh “Kết nối vạn vật”, các mạng lưới ngày càng mở rộng.

HẠ TẦNG LƯU TRỮ, XỬ LÝ HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN

Trong bối cảnh mọi ngành kinh doanh từ tài chính đến hàng tiêu dùng đều trở thành cuộc chiến dữ liệu, quy mô thị trường phân tích và dữ liệu toàn cầu ước tính khoảng 100 tỷ USD vào năm 2022 và sẽ tăng trưởng kép hàng năm hơn 13% trong giai đoạn 2022-2027 (theo Global Data). Trong khi đó, 73% khách hàng toàn cầu sẽ không giao dịch với các thương hiệu không bảo vệ dữ liệu người dùng một cách hiệu quả.

Viettel đem đến MWC hệ sinh thái Viettel Cloud, cung cấp giải pháp tổng thể từ cơ sở hạ tầng, nền tảng, phần mềm đến dịch vụ quản lý lưu trữ, đồng thời đảm bảo an toàn về dữ liệu với hệ thống Trung tâm an ninh mạng (SOC). Đây là hệ thống bảo mật đối với các lớp điện toán đám mây được phát triển bởi đội ngũ Viettel Cyber Security với chuyên môn cao, nhiều lần vượt qua các hãng công nghệ toàn cầu, gần đây nhất là tại Pwn2Own 2023 ở Toronto.

Ngay cả với việc đa dạng giải pháp và an toàn, thì việc tham gia vào thị trường điện toán đám mây là không dễ. Hơn 65% thị hiện nằm trong tay Amazon, Microsoft và Google, và ngay cả các công ty như IBM hay Tencent cũng chỉ chiếm khoảng 2%, theo thống kê của Statista.

Dù vậy, Viettel Cloud, hệ sinh thái đám mây hoàn chỉnh đầu tiên do Việt Nam làm chủ, sẽ tiếp tục được mở rộng quy mô đầu tư lên 40.000 tỷ đồng đến năm 2030 với sứ mệnh bảo vệ chủ quyền số quốc gia - mỗi doanh nghiệp đều có thể lưu trữ và xử lý dữ liệu của mình trong các hạ tầng an toàn đặt tại Việt Nam.

Làm chủ công nghệ đám mây với đa dạng dịch vụ có vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững, an toàn của công nghệ số Việt Nam, đặc biệt trong các nhóm ngành nhạy cảm về dữ liệu.

ỨNG DỤNG SỐ PHỤC VỤ CON NGƯỜI

Dựa trên hạ tầng mạng và đám mây, Viettel cũng là nhà phát triển các ứng dụng số giải quyết nhu cầu của số đông khách hàng, đồng thời sử dụng tài nguyên hiệu quả. Xuất hiện tại MWC 2024 là nền tảng Viettel Digital Finance (VDFP) và TV 360.

VDFP là nền tảng cung cấp các chức năng tài chính số cho đa dạng người dùng trong nền kinh tế, bao gồm giao dịch ở những nơi không có Internet – tính năng hầu hết các ứng dụng tài chính số cả trong nước và thế giới hiện không hỗ trợ. Sản phẩm tuân thủ nguyên tắc cloud-native – vận hành trên nền tảng Viettel Cloud. Thiết kế này cho phép nâng cấp linh hoạt về tính năng mới và khả năng xử lý, do đó tổ chức tài chính không bị bắt buộc đầu tư toàn bộ hạ tầng từ đầu mà có thể mở rộng quy mô dần theo nhu cầu, tiết kiệm chi phí.

TV 360, hiện là ứng dụng truyền hình OTT nhiều người dùng nhất ở Việt Nam với hơn 10 triệu người dùng thường xuyên, cũng là sản phẩm được xây dựng trên nền tảng Viettel Cloud, sử dụng kiến trúc Cloud Microservices - các dịch vụ nhỏ, độc lập có thể kết nối với nhau để tạo thành một hệ thống lớn do đó dễ mở rộng theo nhu cầu. Với kiến trúc ứng dụng hiện đại theo xu thế thế giới, VDFP và TV 360 đều khả năng chịu tải khi nhu cầu sử dụng tăng đột biến để đáp ứng nhu cầu người dùng trong mọi trường hợp.

NHÓM SẢN PHẨM TẦM NHÌN HƯỚNG TƯƠNG LAI

AI tiếp tục là một chủ đề của MWC, nhưng thay vì “Kỷ nguyên AI” như năm ngoái, câu hỏi MWC 2024 đặt ra là “Con người hoá AI” - tiềm năng tối ưu hóa các quy trình và công cụ cho con người, và những tương tác mới với máy tính.

V-Space sẽ là một trong những sản phẩm AI của Viettel được trình diễn tại sự kiện. Đây là công cụ AI hỗ trợ quản lý không gian, bằng cách tạo ra các phiên bản ảo có thể tương tác được của một khu vực/ thành phố dựa trên vệ tinh và dữ liệu địa lý.

Công cụ này sẽ trao quyền cho các cấp quản lý ở từng cấp hành chính khác nhau giám sát thông tin ở nhiều lĩnh vực như xây dựng, giao thông, tài nguyên, nông nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định dựa trên dữ liệu và liên ngành, giảm thiểu thời gian thu thập và báo cáo thủ công.