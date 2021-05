Vĩnh Phúc đề xuất cho 300.000 học sinh nghỉ học để phòng dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, đồng thời hạn chế tập trung đông người, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc vừa có đề xuất cho học sinh trên địa bàn nghỉ học tập trung ở trường từ ngày 4/5- hết ngày 16/5. Trong thời gian không đến trường, học sinh vẫn học trực tuyến.

Theo ông Nguyễn Văn Huyến, Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc, đề xuất này đang chờ được UBND tỉnh thông qua trong cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 và chiều mai 3/5 mới có thông tin về quyết định chính thức.

Sở Giáo dục và đào tạo cũng chỉ đạo, các nhà trường phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương đảm bảo an toàn, an ninh trường học; đồng thời, chuẩn bị đủ các điều kiện phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại.