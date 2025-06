Vĩnh Phúc kích hoạt động lực tăng trưởng hướng tới mục tiêu lớn

Là địa phương nằm tại cửa ngõ phía bắc Thủ đô Hà Nội, giáp sân bay quốc tế Nội Bài, Vĩnh Phúc có vị trí chiến lược trong kết nối các tỉnh Tây Bắc với trung tâm kinh tế vùng và cả nước. Theo Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 6/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh được định hướng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ, logistics; đồng thời, xây dựng Vĩnh Phúc trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước về công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử, ô tô - xe máy.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh đã xây dựng mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt từ 10–11%, vượt 1–2 điểm phần trăm so với chỉ tiêu Chính phủ giao.

Song song đó, Vĩnh Phúc phấn đấu thu ngân sách đạt 32.100 tỷ đồng (cao hơn 5.000 tỷ đồng so với mục tiêu HĐND đã giao); thu hút 800 triệu USD vốn FDI (cao hơn chỉ tiêu 200 triệu USD); 5.000 tỷ đồng vốn DDI (cao hơn 2.000 tỷ đồng so với chỉ tiêu đã giao); tăng trưởng tín dụng đạt 15% (cao hơn 3% so với mục tiêu được giao).

SÁU NHÓM GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM, TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ

Mặc dù đặt ra mục tiêu đầy tham vọng, nhưng theo lãnh đạo tỉnh, quý 1/2025 ghi nhận nhiều khó khăn, trong đó sản xuất công nghiệp gặp trở ngại khi Vĩnh Phúc là một trong 16 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp giảm.

Với độ mở kinh tế hơn 4,2 lần, khu vực FDI đóng góp quan trọng vào thu ngân sách và cơ cấu GRDP, nên tỉnh chịu tác động lớn từ các chính sách thuế quan, khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trước tình hình đó, tỉnh đã tập trung chỉ đạo sáu nhóm giải pháp cụ thể.

Trước hết, lãnh đạo tỉnh tập trung rà soát nguồn lực, dư địa tăng trưởng, thu ngân sách; cụ thể hóa chương trình hành động, giao nhiệm vụ cho lãnh đạo UBND tỉnh, chỉ tiêu chi tiết cho các sở, ngành, địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc rà soát các cơ chế, chính sách, ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghệ cao. Đồng thời, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua hợp tác với các tập đoàn uy tín; nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường trong tỉnh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ 32 dự án FDI, DDI; 30 dự án đầu tư công; 16 dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng công nghiệp và 47 dự án đô thị, nhà ở xã hội. Năm 2025, tỉnh đặt mục tiêu khởi công hai nhà ở xã hội trong quý 1 và bốn nhà ở xã hội trong quý 2, quý 3 với quy mô hơn 2.000 căn.

Tiếp đến, tỉnh hoàn thành sớm việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời tiếp tục rà soát, thực hiện mạnh mẽ hơn các quy định về phân cấp, phân quyền, phân rõ trách nhiệm giữa các cấp và các cơ quan. Việc này được triển khai song song với công tác phối hợp với tỉnh Phú Thọ và Hòa Bình nhằm chuẩn bị cho việc sắp xếp lại đơn vị hành chính theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Ở nhóm giải pháp thứ ba, tỉnh chú trọng tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư. “Ban Thường vụ, HĐND tỉnh tổ chức tăng kỳ họp ngay khi cần thiết, thay vì trước đây HĐND chỉ họp 2 kỳ họp chính thức và 1 tới 2 kỳ chuyên đề thì từ đầu năm đến nay đã họp 4 kỳ chuyên đề để giải quyết các vướng mắc liên quan”, ông Nguyễn Khắc Hiếu thông tin thêm.

Song song, UBND tỉnh sớm hoàn thiện các văn bản thực thi các Luật mới ban hành, tháo gỡ các nút thắt liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, phân cấp, phân quyền và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm; xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng theo Công điện 112/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các nguồn lực được ưu tiên đầu tư cho kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó có giao thông liên vùng, hạ tầng điện, nước sạch và xử lý chất thải – đáp ứng yêu cầu các dự án công nghệ cao như bán dẫn.

Ngoài ra, Vĩnh Phúc đang rà soát các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền địa phương để ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghệ cao. Đồng thời, tỉnh tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua hợp tác với các tập đoàn uy tín nhằm đào tạo nhân lực cho các ngành bán dẫn, logistics, điện, điện tử và cơ khí; nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường trong tỉnh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động cho các dự án đầu tư.

Cuối cùng, tỉnh phản ứng nhanh trước diễn biến kinh tế thế giới. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố Sắc lệnh áp thuế đối ứng cho Việt Nam ngày 2/4/2025, tỉnh đã chỉ đạo rà soát các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, ghi nhận có 73 doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp sang Mỹ với kim ngạch trên 500 triệu USD và hàng trăm doanh nghiệp gián tiếp chịu tác động.

Được biết, tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập tổ phản ứng nhanh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tổ chức ba cuộc họp, trong đó có một cuộc đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập khẩu.

Đồng thời, tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại điện tử và mô hình kinh doanh mới; hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường xuất, nhập khẩu, khai thác các FTA đã ký kết; đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường chủ lực và tiềm năng như Trung Đông, Đông Âu, Nam Á, Ai Cập, Nam Mỹ…

THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN, THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 ở mức từ 10–11%, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng bên cạnh việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả các nhóm nhiệm vụ đã đề ra, rất cần sự hỗ trợ kịp thời từ Trung ương nhằm tháo gỡ các vướng mắc hiện hữu, tạo thêm dư địa phát triển theo đúng tinh thần Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ.

Trước tiên, lãnh đạo tỉnh kiến nghị Chính phủ quan tâm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề xuất của địa phương sau buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, theo Thông báo Kết luận số 149/TB-VPCP ngày 2/4/2025. Việc hiện thực hóa các nội dung đã thống nhất sẽ là tiền đề quan trọng để tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm nay.

Tiếp nối đó, tỉnh mong muốn Chính phủ thúc đẩy các cuộc đàm phán cấp cao với Hoa Kỳ nhằm tìm kiếm giải pháp hài hòa lợi ích hai bên, giảm tối đa mức thuế đối ứng đang áp dụng đối với hàng hóa Việt Nam. Nếu có một lộ trình điều chỉnh thuế phù hợp, doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc nói riêng sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị và thích ứng.

Trên phương diện tài chính – tiền tệ, tỉnh đề xuất Chính phủ xem xét các cơ chế linh hoạt nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi các biến động thương mại toàn cầu.

Cụ thể, các biện pháp như hoãn, giãn, miễn hoặc giảm thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, kết hợp với việc đẩy nhanh quy trình hoàn thuế và hỗ trợ tài chính thông qua các gói vay ưu đãi, lãi suất thấp, bảo lãnh tín dụng nhà nước, sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp có thêm năng lực phục hồi và duy trì sản xuất – kinh doanh.

Về thương mại quốc tế, tỉnh đề nghị các bộ, ngành Trung ương phối hợp chặt chẽ với địa phương để thúc đẩy thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại như CPTPP, RCEP và EVFTA. Việc mở rộng xuất khẩu sang các thị trường châu Á, châu Âu, ASEAN và tăng cường kết nối nội khối sẽ góp phần đa dạng hóa thị trường, giảm rủi ro từ việc phụ thuộc vào một đối tác thương mại lớn.

Cùng với đó, tỉnh cũng kỳ vọng Bộ Công Thương sớm thiết lập một kênh cung cấp thông tin chính thống, kịp thời cho doanh nghiệp, địa phương và nhà đầu tư. Việc này cần đi đôi với tổ chức các chương trình hướng dẫn ứng phó với thuế đối ứng, hỗ trợ pháp lý trong các vụ điều tra và tư vấn thương mại cho các đơn hàng chưa giao, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho doanh nghiệp.

Liên quan đến xúc tiến thương mại, tỉnh đề xuất Trung ương tăng cường hỗ trợ về kinh phí và kỹ thuật cho các chương trình tìm kiếm thị trường mới, mở rộng tiêu thụ nội địa và đào tạo nguồn nhân lực. Đây là các yếu tố thiết yếu giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô, tiếp cận khách hàng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường biến động.

Sau cùng, tỉnh kiến nghị Chính phủ xem xét tạm thời chưa điều chỉnh tăng giá điện, giá xăng dầu và lương tối thiểu vùng trong những tháng cuối năm 2025. Giải pháp này không chỉ góp phần giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp, mà còn giúp khơi thông dòng vốn đầu tư cho sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi để phục hồi kinh tế một cách thực chất.