Ngày 18/12/2020, Vinhomes chính thức ra mắt The Origami Park (S6) thuộc dự án The Origami (Vinhomes Grand Park, Tp.HCM). Là phân khu cuối cùng có vị trí "kim cương" đắt giá, The Origami Park (S6) mở ra cuộc sống xanh, an nhiên và đẳng cấp giữa lòng thành phố mới Thủ Đức.

5 tòa căn hộ The Origami Park (S6) cung cấp các loại hình căn hộ đa dạng từ Studio, 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ và các căn hộ +1 là 1 phòng ngủ + 1, 2 phòng ngủ + 1, 3 phòng ngủ + 1 - mang đến cơ hội cuối cùng sở hữu căn hộ sống chuẩn Nhật thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Phân khu sở hữu bộ đôi Công viên phong cách resort và Vườn Nhật Bản đẳng cấp kết hợp trải dài xuyên suốt các toà căn hộ. Chưa dừng lại ở đó, The Origami Park (S6) còn được cộng hưởng miền xanh sinh thái đến từ The Origami Sun (S7), tạo thành chuỗi cảnh quan đặc biệt hiếm có và tầm nhìn đa dạng đầy khác biệt.

Với vị trí đặc biệt và thiết kế quy hoạch thông minh, các tòa căn hộ The Origami Park (S6) đều có mặt thoáng hướng về Vườn Nhật Bản quy mô lớn nội khu, nơi tái hiện điểm nhấn đặc trưng "chuẩn Nhật" như hồ cá trải dài, thác nước, vườn Tùng La hán quý hiếm, vườn thiền sỏi trắng hay các biểu tượng ý nghĩa như cổng Torii, đèn Tuyết nguyệt…

Dưới chân các toà căn hộ The Origami Park (S6) còn bao gồm chuỗi tiện ích đặc sắc phục vụ trải nghiệm hàng ngày cho mọi lứa tuổi cư dân: hồ bơi ngoài trời, các sân thể thao đa dạng như sân tennis, sân tập bóng rổ, sân cầu lông, gym… và các sân chơi trẻ em, vườn dưỡng sinh, vườn nhiệt đới, cổng chào biểu tượng Origami… The Origami Park (S6) có tiện ích trong nhà là phòng sinh hoạt cộng đồng được bố trí tại tòa S6.01 và S6.06 với diện tích khoảng 1.500m2.

Miền xanh của The Origami Park (S6) cũng được nối dài nhờ hệ thống sông nước bao quanh cùng Công viên Cầu vồng và Rạch Bà Dì, mang tới bầu không khí xanh mát và không gian khoáng đạt.

Vị trí đắc địa giúp The Origami Park (S6) trở thành "tâm điểm hội tụ" về giao thông, kết nối thuận tiện với thành phố Thủ Đức với các quận lân cận và tam giác kinh tế Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu thông qua Vành đai 3 huyết mạch.

The Origami Park (S6) kế thừa đầy đủ mọi lợi thế từ Đại đô thị thông minh đẳng cấp quốc tế Vinhomes Grand Park như các siêu tiện ích Công viên 36ha, Bến thuyền cao cấp, Đại lộ Ánh sáng Manhattan Glory, hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup (Vinmec - Vincom - Vinschool - VinBus)… cùng mô hình vận hành thông minh ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất thế giới.

Nhân dịp ra mắt, Chủ đầu tư áp dụng chính sách hỗ trợ vay hấp dẫn lên tới 80% trong thời gian kỷ lục 35 năm. Đặc biệt, ân hạn nợ gốc và lãi 0% lên tới 24 tháng, trong đó có đến hơn 1 năm sau thời gian bàn giao. Như vậy, khách hàng chỉ cần thanh toán 15% giá trị căn hộ là có thể thảnh thơi nhận nhà cùng quà tặng voucher xe VinFast trị giá lên tới 200 triệu đồng. (Chi tiết theo chính sách bán hàng của Chủ đầu tư tại từng thời điểm)

Những căn hộ đầu tiên của The Origami Park (S6) dự kiến sẽ được bàn giao tới tay khách hàng từ tháng 12/2021.