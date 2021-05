Vợ chồng tỷ phú Bill Gates bắt đầu phân chia khối tài sản 146 tỷ USD

Với tuyên bố ly hôn ngày 3/5, tỷ phú Bill Gates và vợ Melinda Gates chuẩn bị phân chia khối tài sản khổng lồ lên tới 146 tỷ USD, theo Bloomberg.

Theo hồ sơ nộp lên cơ quan chức năng ngày 3/5, Cascade Investment, công ty đầu tư cá nhân của Bill Gates, đã chuyển số cổ phiếu trị giá hơn 1,8 tỷ USD sang cho bà Melinda Gates. Số này bao gồm khoảng 1,5 tỷ USD cổ phiếu công ty đường sắt Canadian National Railway Co. và hơn 300 triệu USD cổ phiếu công ty bán lẻ ôtô AutoNation Inc. Cascade hiện có tổng tài sản hơn 50 tỷ USD, bao gồm cổ phiếu tại nhiều công ty như Republic Services Inc., Deere & Co. và Ecolab Inc...

Theo Bloomberg, việc phân chia tài sản của gia đình tỷ phú giàu thứ 4 thế giới sẽ làm thay đổi đáng kể bảng xếp hạng tỷ phú và có thể ảnh hưởng lớn đến các hoạt động từ thiện mà cả ông Bill và bà Melinda Gates đang tham gia. Hiện tại, vợ chồng tỷ phú Bill Gates điều hành tổ chức từ thiện cá nhân lớn nhất thế giới Bill & Melinda Gates Foundation và cam kết sẽ quyên góp phần lớn tài sản của họ vào đây.

Trong tuyên bố ly hôn, vợ chồng Bill Gates cho biết họ sẽ vẫn duy trì hoạt động tại tại Gates Foundation với trọng tâm vào các vấn đề sức khỏe toàn cầu, biến đổi khí hậu và xã hội. Tuy nhiên, hoạt động của tổ chức 50 tỷ USD này phụ thuộc lớn vào sự hợp tác của hai nhà đồng sáng lập và có thể cần sự phân giải của người đồng sáng lập thứ ba - tỷ phú Warren Buffett.

“Không bắt buộc phải chia 50-50. Tòa án có thể chia theo tỷ lệ nhiều hơn hoặc ít hơn một cách công bằng", luật sư hôn nhân Janet George của hãng luật McKinley Irvin ở Washington, cho biết.

“Khi không còn thoải mái, mối quan hệ cá nhân của họ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc tiền sẽ được dùng như thế nào", Benjamin Soskis, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Tổ chức phi lợi nhuận và Từ thiện của Viện Đô thị, nhận xét. “Gates Foundation là tổ chức từ thiện có ảnh hưởng và quan trọng nhất trên thế giới, không chỉ về tài sản và hoạt động tài trợ. Bản thân Bill và Melinda Gates đều đã trở thành những nhân vật có ảnh hưởng lớn".

Cuộc chia tay của vợ chồng Bill Gates diễn ra chỉ hai năm sau vụ ly hôn đắt đỏ của tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos và vợ cũ MacKenzie Scott. Theo thỏa thuận ly hôn, 16% cổ phần của cặp đôi tại đế chế Amazon được chia theo tỷ lệ 75-25 cho Jeff Bezos và MacKenzie Scott. Theo đó, bà MacKenzie Scott trở thành người phụ nữ giàu thứ tư thế giới và tham gia tích cực vào các hoạt động từ thiện. Năm ngoái, bà là một trong những nhà từ thiện quyên góp nhiều nhất.

Theo Bloomberg, khối tài sản 146 tỷ USD của gia đình Bill Gates phức tạp hơn nhiều so với nhà Bezos (chủ yếu đến từ cổ phiếu Amazon). Tài sản của vợ chồng Bill Gates ban đầu đến từ cổ phiếu Microsoft, nhưng nay tỷ lệ chưa tới 20% trong tổng tài sản. Nhiều năm qua, họ đã chuyển một lượng lớn cổ phiếu hãng phần mềm lớn nhất thế giới sang Gates Foundation.

Tài sản lớn nhất của vợ chồng Gates hiện tại là công ty đầu tư Cascade Investment. Qua công ty này, Gates đã đầu tư vào nhiều bất động sản, công ty năng lượng, khách sạn cũng như cổ phiếu nhiều công ty. Trong đó, cổ phiếu Canadian National là tài sản lớn thứ ba danh mục. Theo hồ sơ nộp cơ quan chức năng, Cascade đã chuyển 14,1 triệu cổ phiếu cho bà Melinda và 87,3 triệu cổ phiếu thuộc sở hữu của Bill Gates.

Bill Gates cũng là một trong những chủ đất tại Mỹ với nhiều bất động sản trải khắp nhiều bang, bao gồm dinh thự chính rộng hơn 6.000 m2 ở Medina, Washington.

Theo Bloomberg, tốc độ chuyển nhượng cổ phiếu nhanh chóng có thể là dấu hiệu cho thấy vợ chồng Gates đã quyết định sẽ phân chia tài sản như thế nào.

Vợ chồng Gates đang sống tại bang Washington, nơi mà theo luật mọi tài sản được xem là sở hữu đều của hai vợ chồng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là khi ly hôn, tài sản của họ sẽ phải chia đôi hai phần như nhau.

George cho rằng chi tiết về điều khoản chia tài sản của vợ chồng Bill Gates có thể không bao giờ được công khai theo hợp đồng riêng tư của cả hai. Tuy nhiên, vì họ nắm giữ cổ phần tại nhiều công ty niêm yết lớn, việc phân chia có thể sẽ được tiết lộ phần nào.