VRE báo lãi 2.382 tỷ đồng năm 2020

Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2020 với kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng.

Cụ thể, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vincom Retail trong quý 4/2020 đạt 3.253 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 84,8% so với quý trước.

Trong đó, hoạt động cho thuê bất động sản đầu tư vẫn tiếp tục duy trì đà phục hồi từ quý 3 với doanh thu đạt 1.645 tỷ đồng, tăng 2,3% so với quý trước. Doanh thu từ mảng chuyển nhượng bất động sản đạt 1.547 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc bàn giao 2 dự án nhà phố thương mại lớn là Mỹ Tho và Bạc Liêu.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý này đạt 975 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 70,3% so với quý trước.

Tính chung cả năm 2020, VRE ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất 8.329 tỷ đồng, bằng 90% so với năm 2019. Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 6.008 tỷ đồng, tương đương 85,6% so với năm trước. Trong đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 2.149 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 2.382 tỷ đồng, tương đương 83,5% mức lãi năm 2019.

Tổng quan ngành bán lẻ thế giới năm 2020 đã chứng kiến mức sụt giảm chưa từng có do Covid-19 nhưng ngành bán lẻ Việt Nam đã hồi phục khả quan ngay từ quý 3 nhờ việc kiểm soát dịch trong nước được thực hiện tốt. VRE cho biết, trong bối cảnh đó, công ty đã thực hiện nghiêm túc chủ trương giãn cách xã hội đối với toàn bộ hệ thống trung tâm thương mại Vincom, siết chặt công tác vệ sinh bảo đảm phòng chống dịch. Mặt khác, Vincom Retail đã tiên phong triển khai các chiến dịch kích cầu, và đồng hành hỗ trợ các đối tác trong giai đoạn khó khăn với tổng gói hỗ trợ được giải ngân năm 2020 là 865 tỷ. Chính sách này đã góp phần đưa tình hình kinh doanh của Vincom Retail cải thiện trong hai quý cuối năm.

Về quy mô, tính đến cuối năm 2020, Vincom Retail sở hữu và vận hành 80 trung tâm thương mại tại 43 tỉnh và thành phố trên toàn quốc, tổng diện tích sàn bán lẻ đạt hơn 1,7 triệu m2. Dự kiến trong năm 2021, Vincom Retail sẽ khai trương 2 trung tâm thương mại Mega Mall là Vincom Mega Mall Smart City (Hà Nội) và Vincom Mega Mall Grand Park (TP.HCM).