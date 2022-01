Vừa trao xe ô tô Camry, MIKGroup tiếp tục tặng căn hộ hơn 1,2 tỷ đồng

Theo khảo sát của các đơn vị tư vấn, thị trường bất động sản Hà Nội trong vài tháng cuối năm 2021 và những ngày đầu 2022 có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượng người mua nhà và tìm hiểu thông tin tăng đáng kể. Một trong những yếu tố thúc đẩy thị trường tăng trưởng chính là dịch bệnh đã từng bước được kiểm soát, người mua nhà đã có điều kiện để mục sở thị căn hộ, dự án mình thích.

Đặc biệt, yếu tố quan trọng hơn cả là sự thay đổi linh hoạt của các chủ đầu tư trong các chính sách bán hàng, đặc biệt là các ưu đãi khuyến mại, qua đó thu hút lượng lớn khách hàng dịp cuối năm. Trong số các chủ đầu tư có uy tín hiện nay, MIKGroup được biết đến là nhà phát triển bất động sản với nhiều chính sách ưu đãi khủng, mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng.

Đơn cử như cuối tháng 12 vừa qua, MIKGroup trao xế hộp tiền tỷ cho khách hàng mua căn hộ The Matrix One cùng loạt quà tặng giá trị khác. Những chính sách ưu đãi này đã hỗ trợ khách hàng tiếp cận dễ dàng hơn những tổ ấm cao cấp, sở hữu được những căn hộ có vị trí đẹp, chất lượng cao,… ở các thành phố lớn.

Đặc biệt, vừa qua, MIKGroup tiếp tục “chơi lớn” khi tặng căn hộ trị giá hơn 1,2 tỷ đồng cho khách hàng mua nhà tại dự án Imperia Smart City. Có thể nói, đây là món quà ý nghĩa nhất mà nhà phát triển bất động sản tri ân tới khách hàng, qua đó khẳng định chính sách hậu mãi siêu hấp dẫn, lý giải phần nào lý do sản phẩm của MIKGroup luôn nằm top đầu trong lựa chọn của khách hàng.

Căn hộ The Mirae Park (Imperia Smart City) đáp ứng nhu cầu tận hưởng cuộc sống cho mọi thành viên trong gia đình.

Sự kiện quay số trúng thưởng căn hộ 1,2 tỷ đồng cùng loạt giải thưởng như xe máy SH125i CBS, iPhone 13 Promax 256GB và voucher nghỉ dưỡng resort 5 sao,… được MIKGroup tổ chức vào ngày 9/1/2022. Sự kiện “nóng” từ hội trường chương trình quay thưởng đến sóng livestream trên Fanpage dự án với hàng ngàn lượt tương tác, duy trì liên tục trong 3 tiếng. Sau những màn quay số vô cùng kịch tính trong tiếng cổ vũ không ngớt của khách hàng, ban tổ chức đã tìm ra vị khách hàng may mắn nhất trúng giải thưởng đặc biệt - 01 căn hộ tại Imperia Smart City trị giá 1,2 tỷ đồng là chủ nhân căn hộ I4 3416.

Chị Hà Thị Nga - chủ nhân giải thưởng đặc biệt rất bất ngờ và xúc động vì “lần đầu tiên trong đời, sau 5 - 6 lần mua bất động sản mà lại trúng 1 căn hộ khác. Rất hiếm chủ đầu tư tặng quà như thế cho khách hàng”. Chị Nga chia sẻ: “Tôi mua căn hộ Imperia Smart City này để cho con trai đang học Đại học ra ở riêng. Sau chỉ đúng một lần đi xem căn hộ mẫu, tôi quyết định mua ngay khi vừa nhìn thấy thiết kế 3 mặt thoáng, view trực tiếp ra hồ điều hòa. Căn hộ cũng có ban cộng rộng thoáng để con tôi có góc riêng “chill” và viết lách”.

“Ban đầu tôi định mua thêm một căn hộ nữa bên cạnh căn hộ của con trai để tiện mỗi lần đến thăm con nhưng nhân viên tư vấn bảo đã hết sạch. May mắn thế nào tôi lại là người trúng thưởng một căn hộ khác ở dự án như tôi mong muốn có”, chị Nga cho biết thêm.

Anh Khánh - chủ nhân của giải thưởng xe máy SH125i CBS trị giá 95 triệu đồng.

Là người may mắn “ẵm” giải 1 xe SH, anh Khánh thú thực: “Trước đây tôi không tin các chương trình quay số trúng thưởng vì nghĩ đó là chiêu trò PR, chắc không có ai được nhận thực. Nhưng lần này thấy MIKGroup làm rất minh bạch, công bố hình ảnh rộng rãi, rõ ràng nên rất yên tâm”.

Anh Khánh cho biết, gia đình anh mua căn hộ này như một món quà cho con để con được tận hưởng môi trường sống năng động, hiện đại, đầy đủ tiện ích tại Imperia Smart City. Anh cũng hài lòng khi giao thông từ dự án đi vào trung tâm thành phố hay về quê anh ở Mỹ Đức cũng đều tiện.

Sở hữu vị trí “trái tim Đại đô thị Thông minh”, Imperia Smart City là dự án “đáng mơ ước” của nhiều chủ đầu tư bất động sản hiện nay khi quỹ đất đang dần cạn kiệt. Trong đó, nổi bật nhất là phân khu The Mirae Park năng động và hiện đại nhất đang được MIKGroup giới thiệu ra thị trường.

Phân khu này có hạ tầng giao thông hiện đại, vị trí kết nối hoàn hảo, tiện ích "All in one", không gian sống lý tưởng, cộng đồng văn minh,… Đặc biệt, The Mirae Park có vị trí cận hồ điều hòa 4,8 ha, gần công viên trung tâm 10,2ha, giúp cho các cư dân sở hữu một môi trường trong lành, tinh khiết.

Bên cạnh đó, dành sự quan tâm đặc biệt tới thế hệ tương lai, chủ đầu tư dành riêng cho các cư dân nhí phân khu The Mirae Park hệ thống sân tập đa dạng chủ đề với Khu vui chơi trẻ em Everland, khu vui chơi trẻ em Creative zone, khu vui chơi trẻ em Galaxy Space, khu vận động liên hợp Summer space và đặc biệt là Discovery Zone - khu vui chơi trẻ em trong nhà, nơi các bé thỏa sức vui đùa những ngày thời tiết xấu.

Chỉ cần vài bước chân, cư dân The Mirae Park đã có thể hòa mình vào không gian vui chơi, giải trí rộng lớn, đa dạng và độc đáo tại công viên trung tâm, cùng gia đình và bạn bè tụ họp trong những buổi tiệc BBQ giữa không gian thoáng đãng, ngập tràn gió trời.

Có thể nới, với lợi thế vượt trội về vị trí, The Mirae Park hứa hẹn sẽ tạo nên một không gian sống đáng mơ ước, một không gian sống nghỉ dưỡng đẳng cấp, chất lượng với những trải nghiệm đáng nhớ cho mỗi một cư dân nơi đây.

Thông tin chi tiết phân khu The Mirae Park dự án Imperia Smart City truy cập Website: http://imperiasmartcity.com/