“Vùng xanh” an toàn The Matrix One

Thời gian qua, diễn biến phức tạp của dịch bệnh khiến người dân cả nước luôn trong tình trạng cảnh giác, lo lắng. Mô hình thiết lập, tự quản và mở rộng nhiều hơn các “vùng xanh” là mục tiêu của chính quyền và người dân nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài cũng như đảm bảo sự an toàn, tính riêng tư của người dân.

Tích hợp những gì thành công nhất trong triển khai các dự án nhà ở và tâm huyết đặt dấu ấn riêng ở khu vực kinh tế sôi động phía Tây Hà Nội, với The Matrix One, MIKGroup muốn tạo ra môi trường chung cư khác biệt so với những điều mọi người vẫn nghĩ. Đó là cuộc sống văn minh, hiện đại, an toàn, an tâm, được bảo vệ từ vòng ngoài đến vòng trong.

Điểm đắt giá trong thiết kế của The Matrix One là dự án được đầu tư, quy hoạch bài bản, tích hợp hệ tiện ích đa tầng cùng hệ thống an ninh đa lớp với nhiều "lá chắn" bảo vệ, đáp ứng mọi nhu cầu của giới thượng lưu. Trong mọi biến cố, chất lượng cuộc sống tại Dự án vẫn được coi là một "vùng xanh" an toàn.

Theo kế hoạch, cuối năm nay, The Matrix One bắt đầu bàn giao những căn hộ đầu tiên. Hiểu được tầm quan trọng của công tác dịch vụ, vận hành trong và sau giai đoạn bàn giao, chủ đầu tư đang tiến hành lựa chọn những đơn vị quản lý uy tín nhất. Một trong số đó là việc tuyển lựa đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp. Đây là chốt đầu tiên, túc trực 24/7, bảo vệ từ vòng ngoài, mang đến sự an toàn cho cả tổ hợp.

Trung tâm giám sát camera tại tòa nhà được túc trực 24/7.

Lớp thứ 2 được thiết lập tại sảnh đón và hệ thống thang máy tại các hầm xe với công nghệ Face ID hiện đại, cho phép bạn nhận diện khuôn mặt của trước khi mở cửa thông qua bảng gọi có gắn camera.

Lớp an ninh thứ 3 là hệ thống camera đa chiều được lắp đặt ở mọi khu vực công cộng như: sảnh ra vào, bãi đậu xe, trong thang máy, ngoài hành lang và được kết nối trực tiếp với trung tâm điều khiển. Hệ thống này lưu trữ toàn bộ lịch sử ra vào trên máy tính, cho phép quản lý và kiểm soát hiệu quả hoạt động diễn ra trong tòa nhà, mang đến sự an tâm gần như tuyệt đối cho cư dân.

Lớp an ninh cuối cùng là thiết bị Smart Video Call được lắp trước mỗi căn hộ. Bạn có thể quan sát những vị khách đến nhà thông qua màn hình hiển thị bên trong trước khi quyết định mở cửa.

Là cư dân The Matrix One, hãy hình dung, sau một ngày dài làm việc lái xe trở về, bạn có thể yên tâm gửi gắm “người bạn” bốn bánh qua hệ thống Carparking tự nhận diện biển số và tem từ để mở cửa. Với các tính năng thông minh của Carparking từ lập trình tự động đưa xe vào vị trí đỗ đến bàn xoay 360 độ và con lăn thông minh định vị, dù người yếu tay lái nhất cũng dễ dàng đưa xe vào vị trí đỗ an toàn.

Bên cạnh đó, khi bước vào tổ ấm, căn nhà chào đón bạn với bầu không khí mát dịu, đèn điện bật sáng, máy nước nóng bật sẵn… bằng smart phone trước đó. Không chỉ vậy, sinh hoạt mỗi ngày sẽ trở nên thuận tiện hơn khi bạn có thể dễ dàng đặt lịch sử dụng tiện ích trong khu đô thị, thanh toán hóa đơn điện nước, phí quản lý mỗi tháng ngay trên app điện thoại thông minh.

Lớp “áo giáp xanh” - công viên 14ha bảo vệ The Matrix One từ vòng ngoài.

The Matrix One được đánh giá là “vùng xanh” an toàn còn nhờ lớp “áo giáp xanh” bảo vệ sức khỏe từ vòng ngoài. Đó là công viên rộng14ha ngay đối diện và 4 lớp cây xanh trong nội khu, khiến Dự án trở thành một tiểu vùng khí hậu đặc biệt ngay khu vực sầm uất nhất thủ đô.

Bên cạnh đó, mật độ xây dựng tại The Matrix One chỉ chiếm 40% so với tiêu chuẩn của dự án hạng A là không quá 45%. Mật độ căn hộ/sàn cũng thuộc loại siêu thấp với chỉ 10 căn/sàn cùng 7 thang máy tốc độ cao, đem đến không gian thoáng đãng giữa các căn hộ, đảm bảo yêu cầu giãn cách trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp.

Ngay trong tháng 8 này, khi mua căn hộ tại The Matrix One, khách hàng sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 30 tháng hoặc được chiết khấu lên đến 11,5% giá trị căn hộ.

Đặc biệt, khách hàng đặt cọc thành công căn hộ The Matrix One sẽ được nhận ngay gói vàng Thần Tài và cơ hội trúng 1 xe ô tô Carmy sang trọng cùng rất nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

Đây là combo ưu đãi đặc biệt chủ đầu tư The Matrix One vừa “tung” ra trong tháng Ngâu 2021 cho những căn hộ cuối cùng tại Dự án.

* Thông tin chi tiết:

Đơn vị đại diện phân phối Dự án:

Cenland, Hải Phát Land, Đất Xanh miền Bắc

Website: http://thematrixone.vn/

Hotline: 19000110.