Xăng dầu đồng loạt tăng giá sau quyết định điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường

Theo lịch điều hành giá xăng dầu, kỳ điều hành giá tiếp theo sẽ vào 01/01/2023, nhưng do ngày 01/01 trùng vào ngày nghỉ lễ, nên lịch điều chỉnh giá xăng dầu sẽ được lùi sang ngày 03/01/2023.

Tuy nhiên, từ 0h00 đêm nay (01/01/2023), giá xăng dầu vẫn sẽ được điều chỉnh tăng do mức thuế bảo vệ môi trường mới được Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Theo đó, từ 0h00 đêm 01/01/2023, xăng E5RON92 tăng 1.045 đồng/lít (bao gồm thuế bảo vệ môi trường và thuế Giá trị gia tăng) lên mức 21.020 đồng/lít.

Xăng RON95-III tăng 1.100 đồng/lít (bao gồm thuế bảo vệ môi trường và thuế Giá trị gia tăng) lên mức 21.807 đồng/lít.

Tương tự, dầu điêzen 0.05S tăng 550 đồng/lít (bao gồm thuế bảo vệ môi trường và thuế Giá trị gia tăng) lên mức 22.151 đồng/lít.

Dầu hỏa tăng 330 đồng/lít (bao gồm thuế bảo vệ môi trường và thuế Giá trị gia tăng), không cao hơn 22.166 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 770 đồng/kg (bao gồm thuế bảo vệ môi trường và thuế Giá trị gia tăng) không cao hơn 13.633 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết kỳ điều hành giá vẫn theo quy định vào ngày 03/01/2023. Nhưng từ 0h00 ngày 01/01/2023 giá của kỳ điều hành này sẽ được điều chỉnh theo mức thuế bảo vệ môi trường mới (có hiệu lực từ 0h00 01/01/2023). Lưu ý là chỉ cập nhật mức thuế bảo vệ môi trường mới vào giá của kỳ hiện hành.

Trước đó, ngày 30/12/2022, Ủy ban thường Vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu mỡ nhờn, thay thế Nghị Quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 06/7/2022 của Ủy ban thường Vụ Quốc hội, áp dụng từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường áp dụng đối với mặt hàng xăng, trừ etanol là 2.000 đồng/lít (tăng 1.000 đồng/lít so với mức hiện hành theo Nghị Quyết số 20/2022/UBTVQH15), Nhiên liệu bay là 1.000 đồng/lít (như hiện hành), Dầu diesel là 1.000 đồng/lít (tăng 500 đồng/lít so với hiện hành), Dầu hỏa là 600 đồng/lít (tăng 300 đồng/lít so với hiện hành), dầu mazut là 1.000 đồng/lít tăng (700 đồng/lít so với hiện hành), Dầu nhờn là 1.000 đồng/lít (tăng 700 đồng/lít so với hiện hành), Mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg (tăng 700 đồng/kg so với hiện hành).

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 14062/BTC-QLG về việc triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, Bộ Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán mặt hàng xăng dầu tương ứng với mức điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường tại Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15.

Theo Bộ Tài chính, việc giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn sẽ góp phần kìm hãm việc tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước, từ đó góp phần giảm chỉ số giá tiêu dùng, kiềm chế lạm phát và hạn chế tác động tiêu cực đến nền kinh tế khi giá xăng dầu vẫn còn ở mức cao. Tuy nhiên việc giảm thuế cũng có tác động làm giảm thu ngân sách nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo phương án của Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Đồng thời, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các quy định để quản lý, điều hành giá xăng dầu bám sát diễn biến giá thế giới; có đủ các giải pháp để đảm bảo giá bán xăng dầu hợp lý phục vụ sản xuất kinh doanh, đời sống của Nhân dân và kiểm soát lạm phát; rà soát, điều chỉnh phù hợp các khoản thuế, phí, các yếu tố cấu thành giá cơ sở, các định mức chi phí định mức cao, ổn định mức lợi nhuận; nâng cao năng lực dự trữ quốc gia; sử dụng hợp lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để bình ổn thị trường.

Cùng với đó, chú ý các giải pháp phải đảm bảo nguồn lực và tiếp tiếp tục thực hiện các mục tiêu liên quan đến môi trường và phát triển bền vững và có biện pháp đề xuất khi tình hình có diễn biến phức tạp, đòi hỏi cần có sự điều chỉnh hợp lý các vấn đề có liên quan đến phí và thuế liên quan đến lĩnh vực xăng dầu.