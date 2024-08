Xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Hoa Kỳ ngày càng mở rộng

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ từ ngày 27-28/8/2024, Thứ trưởng Hoàng Trung và Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Hafemeister và đại diện các cơ quan hữu quan của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.

Chuyến thăm của Thứ trưởng Hoàng Trung nhằm đẩy nhanh công tác mở cửa thị trường đối với một số loại trái cây mà Việt Nam có lợi thế xuất khẩu; tăng cường hợp tác giữa hai Bộ trong lĩnh vực bảo vệ thực vật; thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và đầu tư trong sản xuất nông nghiệp bền vững, giảm phát thải.

Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn thứ hai của Việt Nam, chỉ đứng sau thị trường Trung Quốc. Trong 7 tháng của năm 2024, xuất khẩu nông lâm thuỷ sản của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 7,23 tỷ USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 21,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Về xuất khẩu mặt hàng trái cây, Việt Nam hiện có 8 loại trái cây tươi được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ bao gồm: thanh long, xoài, nhãn, vải, chôm chôm, vú sữa, bưởi, dừa.

Tại buổi làm việc, hai Thứ trưởng đã đạt được những bước tiến quan trọng trong tiếp cận thị trường đối với một số loại trái cây khác của hai nước. Cụ thể, hai Bên đã thống nhất về yêu cầu kỹ thuật đối với chanh dây của Việt Nam và tiến thêm một bước trong quy trình xem xét đối với quả quýt của Hoa Kỳ.

Để hỗ trợ việc duy trì đà tăng trưởng và thị phần của nông lâm thủy sản Việt Nam, Thứ trưởng Hoàng Trung bày tỏ mong muốn Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ có tiếng nói thích hợp trong quá trình tham vấn liên quan đến các vụ việc về phòng vệ thương mại đối với các sản phẩm nông lâm thủy sản của Việt Nam, cụ thể là đối với gỗ, tôm nước ấm và mật ong của Việt Nam. Phía Bạn ghi nhận vai trò thương mại của những mặt hàng đối với việc ổn định sinh kế cho người nông dân và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam.

Liên quan đến việc áp dụng các biện pháp mới áp dụng trong lĩnh vực kiểm dịch động thực vật, hai Thứ trưởng đã trao đổi trên tinh thần hợp tác, cởi mở về hệ thống pháp quy hiện có; thống nhất với nguyên tắc chung về việc tuân thủ cam kết quốc tế thương mại đa phương mà hai Bên là thành viên, phù hợp với pháp luật trong nước nhưng vẫn cập nhật kịp thời các xu thế mới trong thương mại, sản xuất và quản lý dịch bệnh đối động thực vật.

Phía Hoa Kỹ cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các dự án trong quản lý phân bón, thuốc bảo vệ sinh học và sản xuất lúa gạo tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hai bên cũng đã chia sẻ quan điểm về phát triển nền sản xuất nông nghiệp xanh, có trách nhiệm với môi trường, chung tay đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu, từ đó khẳng định sẽ tăng cường hợp tác và tương trợ lẫn nhau trong việc thực hiện các sáng kiến toàn cầu về nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, thân thiện với môi trường, đặc biệt là Sáng kiến “Đổi mới nông nghiệp để ứng phó với biến đổi khí hậu” (AIM4C) và Liên minh hành động “Thúc đẩy tăng trưởng năng suất bền vững cho an ninh lương thực và bảo tồn tài nguyên” (SPG).

Tại buổi làm việc với Cơ quan Kiểm dịch Động Thực vật Hoa Kỳ, Thứ trưởng Hoàng Trung đã nghe Cơ quan Kiểm dịch Động Thực vật Hoa Kỳ và Cục Bảo vệ thực vật báo cáo kết quả phiên họp kỹ thuật năm 2024 giữa hai bên. Thứ trưởng Hoàng Trung ghi nhận nỗ lực và đánh giá cao kết quả mà hai Bên đạt được trong việc cải thiện khả năng tiếp cận thị trường sản phẩm thực vật hai nước bằng việc đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa biện pháp xử lý bổ sung trong quản lý sâu hại của hai nước.

Về tiếp cận thị trường, hai bên thống nhất kết thúc thảo luận kỹ thuật, chuyển sang thực hiện các thủ tục pháp lý, cho phép nhập khẩu chanh leo của Việt Nam; Khởi động quy trình xem xét đối với sản phẩm mới của Việt Nam, gồm chanh không hạt, ổi, mít; Thống nhất danh sách dịch hại và các bước tiếp theo trong quy trình xem xét đối với quả quýt, mận, chanh vàng, lựu và một số sản phẩm khác để làm giống cây trồng của phía Hoa Kỳ.

Về biện pháp xử lý bổ sung và cải tiến quy trình kiểm dịch thực vật, phía Hoa Kỳ ghi nhận các đề xuất của Việt Nam về đa dạng hóa các biện pháp kiểm dịch thực vật như xử lý hơi nước nóng, xử lý Methyl Bromide và xử lý lạnh nhằm giảm chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại hai nước và khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hoạt động khảo nghiệm cần thiết để đưa ra ý kiến cuối cùng; hai Bên cũng đã nhất trí triển khai biện pháp phun khử trùng hàng khô trong container tại cảng nhập khẩu. Phía Hoa Kỳ cũng cam kết hỗ trợ Việt Nam để chuyển đổi sang sử dụng chứng thư kiểm dịch thực vật điện tử (ePhyto).

Cơ quan chức năng hai nước đã đạt được thỏa thuận Khung hợp tác trong thời gian tới, đặt trọng tâm vào tăng cường năng lực trong phân tích nguy cơ và giảm định dịch hại, chia sẻ kiến thức, kết quả nghiên cứu trong quản lý dịch hại đối với thực vật cũng như ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý kiểm dịch.

Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản rất quan trọng của Việt Nam. Xuất khẩu nông lâm thuỷ sản Việt Nam sang Hoa Kỳ năm 2023 đạt 10,96 tỉ USD, chiếm 20,7 % tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản của Việt Nam ra toàn thế giới.

Trong 7 tháng của năm 2024, xuất khẩu nông lâm thuỷ sản của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 7,23 tỷ USD chiếm 21,1% trong tổng kim ngạch toàn ngành, tăng trưởng 21,6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng đối với mặt hàng rau quả, trong 8 tháng của năm 2024, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt 4,6 tỷ USD tăng khoảng 29% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ ước đạt 216 triệu USD, đứng vị trí thứ hai sau Trung Quốc, tăng trưởng 31% so với cùng kỳ năm trước.