10 CEO nhận lương thưởng cao nhất ở Mỹ

Thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh là một trong những nguyên nhân giúp các CEO nhận được lương thưởng hậu hĩnh từ doanh nghiệp.

Các CEO thường được trả lương thưởng bằng tiền mặt và cổ phiếu. Tính chung, năm 2023, các CEO doanh nghiệp S&P 500 có lương thưởng bình quân cao gấp 196 lần so với của nhân viên, tăng từ mức 185 của năm 2022.

Đồ thị thông tin dưới đây gồm 10 CEO doanh nghiệp S&P 500 nhận lương thưởng cao nhất trong năm tài khóa 2023, dựa trên phân tích của MyLogIQ và Wall Street Journal.

Theo đó, ông Hock Tan, CEO của nhà sản xuất chip Broadcom, đứng đầu danh sách với mức lương thưởng năm 2023 là 161,8 triệu USD. Cũng giống Nvidia, Broadcom được hưởng lợi từ nhu cầu con chip tăng vọt trong cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI). Broadcom cung cấp con chip sử dụng trong các trung tâm dữ liệu của nhiều công ty công nghệ lớn như Microsoft. Lương thưởng năm 2023 của ông Tan tăng gấp hai lần so với năm 2023 và cao gấp 510 lần so với lương thưởng bình quân của nhân viên Broadcom.

Đứng thứ 3 trong danh sách là ông Stephen Schwarzman, người điều hành công ty quản lý quỹ đầu tư Blackstone. Năm ngoái, vị CEO nhận gói lương thưởng 119,8 triệu USD sau khi giá cổ phiếu Blackstone tăng 83%. Blackstone hiện là công ty sở hữu nhiều bất động sản thương mại nhất thế giới với gần 12.500 bất động sản.

Trong khi đó, CEO của Apple, ông Tim Cook, nhận 63,2 triệu USD trong năm ngoái, giảm mạnh so với mức 99,4 triệu USD của năm trước đó. Động thái giảm lương thưởng hiếm hoi này của Apple là kết quả của yêu cầu từ các cổ đông cũng như của chính ông Cook.

Xét theo lĩnh vực, 4/10 CEO trong danh sách trên làm việc trong lĩnh vực công nghệ – lĩnh vực ghi nhận mức giá cổ phiếu tăng ở mức 2 con số trong năm 2023.

Dưới đây là mức lương thưởng bình quân của các CEO doanh nghiệp S&P 500 trong 10 năm qua.

Bao gồm chi trả tiền mặt và thưởng cổ phiếu.

Có thể thấy, lương thưởng bình quân của các CEO năm 2023 tăng hơn 8% so với năm trước và gấp đôi so với 10 năm trước. Mức tăng này nhanh hơn so với mức tăng lương thưởng của nhân viên, theo đó khoảng cách về lương thưởng giữa CEO và nhân viên ngày càng nới rộng những năm qua. Năm 2023, lương thưởng bình quân của nhân viên các công ty thuộc S&P 500 là 81.476 USD.

Thông thường, lương thưởng của các CEO gắn liền với kết quả tài chính của doanh nghiệp và kết quả này được đo lường thông qua tăng trưởng giá cổ phiếu và việc chi trả cổ tức. Ngoài ra, lương thưởng của CEO tăng mạnh chủ yếu do các chương trình thưởng cổ phiếu dành cho người điều hành công ty. Theo một phân tích của Equilar, khoảng 70% lương thưởng của CEO doanh nghiệp S&P 500 đến từ thưởng cổ phiếu, bình quân là 9,4 triệu USD năm 2023.