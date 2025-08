Giá vàng bùng nổ, USD sụt mạnh sau báo cáo việc làm Mỹ

Giá vàng thế giới tăng dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (1/8), khi báo cáo việc làm xấu hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Đồng USD giảm giá mạnh sau chuỗi phiên tăng liên tiếp, và quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng nhỏ giọt.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 73 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng hơn 2,2%, đạt 3.363,5 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương ơn 106,9 triệu đồng/lượng, tăng 2,3 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Báo giá USD tại Vietcombank chốt tuần ở mức 26.000 đồng (mua vào) và 26.390 đồng (bán ra), tăng 10 đồng so với sáng ngày thứ Sáu và tăng 70 đồng ở mỗi đầu giá trong tuần này.

Cả tuần, giá vàng giao ngay tăng 0,76% và giá vàng quy đổi tăng 1 triệu đồng/lượng.

Phiên tăng ngày thứ Sáu đưa giá vàng lên mức cao nhất trong 1 tuần. Động lực cho cú bứt phá này là báo cáo việc làm phi nông nghiệp xấu hơn so với kỳ vọng của thị trường.

Báo cáo việc làm từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy khu vực phi nông nghiệp của nước này có thêm chỉ 73.000 công việc mới trong tháng 7, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 100.000 công việc mới mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Ngoài ra, số liệu việc làm mới của các tháng trước cũng được điều chỉnh giảm mạnh, với con số của tháng 6 giảm còn 14.000 từ 147.000 trong lần công bố trước và con số của tháng 5 giảm còn 19.000 từ 125.000.

Những số liệu trên làm gia tăng khả năng Fed có thể cắt giảm lãi suất sớm hơn dự báo để hỗ trợ nền kinh tế. Sau khi báo cáo được công bố, thị trường lãi suất tương lai đặt cược khả năng 86% Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME. Ngoài ra, thị trường cũng tin rằng Fed sẽ có 2 đợt giảm lãi suất trong năm nay, mỗi lần giảm 0,25 điểm phần trăm.

Đồng USD sụt giá mạnh sau khi báo cáo việc làm được công bố. Chỉ số Dollar Index giảm gần 1,3%, chốt tuần ở mức 98,69 điểm.

Vàng là tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng USD nên tất cả những diễn biến trên đều có lợi cho giá vàng. Trước đó trong tuần này, vàng đương đầu áp lực giảm giá vì quan điểm cứng rắn của Chủ tịch Fed Jerome Powell và đà tăng mạnh của đồng USD. Dù giảm phiên này, Dollar Index vẫn tăng gần 1,1% cả tuần.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tuần qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao sau tăng 1,9%, chốt phiên ngày thứ Sáu ở mức 3.413,4 USD/oz.

“Số liệu việc làm được công bố thấp hơn so với kỳ vọng. Bởi vậy, khả năng Fed giảm lãi suất trong năm nay tăng lên”, chiến lược gia trưởng Bart Melek của công ty TD Securities nhận định. “Tình hình kinh tế Mỹ bây giờ là áp lực lạm phát do thuế quan đang tăng lên, mà thị trường việc làm lại xấu đi. Trong bối cảnh như vậy, việc Fed giảm lãi suất sẽ có ảnh hưởng lớn đến giá vàng theo chiều hướng tích cực”.

Ngoài ra, việc ông Trump ngày 31/7 công bố mức thuế đối ứng mới đối với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ cũng thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro.

Dù vậy, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust vẫn bán ròng trong phiên ngày thứ Sáu, với lượng bán ròng 1,4 tấn vàng, giảm mức nắm giữ về 953,1 tấn vàng - theo dữ liệu từ website của quỹ. Tuần này, quỹ bán ròng 4 tấn vàng, sau khi mua ròng 13,5 tấn vàng trong tuần trước.