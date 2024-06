Giới CEO Mỹ được trả cao gấp gần 200 lần nhân viên

Các tổng giám đốc (CEO) doanh nghiệp Mỹ đang được hưởng những gói thù lao ấn tượng nhờ xu hướng tăng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán nước này. Do đó, khoảng cách về thu nhập giữa các CEO Mỹ và nhân viên của họ vốn đã lớn nay lại càng lớn hơn.

Một phân tích mới được công ty Equilar và hãng tin AP công bố cho thấy năm 2023, một CEO trung bình của doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ được trả nhiều gấp 196 lần so với một nhân viên trung bình. Tỷ lệ này được ghi nhận ở mức 185 lần trong năm 2022.

Sự gia tăng khoảng cách này chủ yếu do thu nhập của các CEO - vốn có mối liên hệ mật thiết với diễn biến giá cổ phiếu - tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập của nhân viên.

Tính bình quân, tổng thu nhập trung bình của các CEO trong S&P 500, bao gồm cả thưởng cổ phiếu, đạt 16,3 triệu USD trong năm 2023, tăng 12,6% so với năm 2022. Trong khi đó, tổng thu nhập trung bình của nhân viên tại các công ty trong S&P 500 đạt 81.468 USD, chỉ tăng 5,2% so với năm 2022 - theo báo cáo.

Nói cách khác, thu nhập của các CEO tăng thêm 1,5 triệu USD sau 1 năm, nhưng thu nhập của nhân viên chỉ tăng 4.300 USD.

Tiền lương của người lao động Mỹ đang tăng nhanh hơn so với lạm phát, nhưng họ vẫn đang chịu ảnh hưởng tích tụ từ 3 năm lạm phát cao. So với năm 2021, người Mỹ đang phải chi thêm 1.015 USD mỗi tháng cho cùng một rổ hàng hoá và dịch vụ - theo một phân tích của công ty Moody’s Analytics. Sự gia tăng chi phí này gần như “ngốn” hết phần thu nhập tăng thêm 1.109 USD mỗi tháng trong cùng khoảng thời gian.

Thù lao mà các CEO Mỹ nhận được có mối liên hệ mật thiết với diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ. Hầu hết các CEO có lương cứng và các chế độ khác, nhưng phần lớn gói thu nhập của họ thường nằm ở thưởng cổ phiếu.

Theo ngiên cứu của Equilar, thưởng cổ phiếu chiếm khoảng 70% thu nhập của CEO trong S&P 500 vào năm ngoái. Đà tăng điểm mạnh của thị trường chứng khoán giúp giá trị thưởng cổ phiếu trung bình của các CEO tăng 10,7% trong năm 2023, đạt 9,4 triệu USD.

Cũng trong năm ngoái, chỉ số S&P 500 tăng 24% khi nhà đầu tư ăn mừng nền kinh tế không rơi vào suy thoái như lo ngại trước đó và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm giảm lãi suất. Chỉ số Nasdaq của chứng khoán Mỹ thậm chí còn tăng 43% trong năm ngoái nhờ “cơn sốt” trí tuệ nhân tạo (AI).

Dù đến hiện tại Fed còn chưa giảm lãi suất và có thể trì hoãn một động thái như vậy tới cuối năm, chứng khoán Mỹ vẫn duy trì xu hướng tăng, hiện đã tăng thêm 11% từ đầu năm. Đây là một dấu hiệu cho thấy gói thu nhập của các CEO Mỹ còn có thể lớn hơn trong năm nay.

Trong số các CEO thuộc S&P 500, người có tổng thù lao lớn nhất trong năm 2023 là CEO Hock Tan của hãng công nghệ Broadcom, người được trả 161,8 triệu USD. Gói thu nhập khổng lồ này của ông Tan chủ yếu đến từ thưởng cổ phiếu, sau khi giá cổ phiếu công ty tăng gần gấp đôi trong năm ngoái.

So với năm 2022, thu nhập năm 2023 của ông Tan tăng gấp đôi, do đó lớn gấp 510 lần so với thu nhập trung bình của nhân viên Broadcom.

Vị CEO được trả cao thứ hai trong S&P 500 trong năm ngoái là ông William Lansing của công ty phân tích dữ liệu FICO - theo báo cáo của Equilar. Tổng thu nhập của CEO này năm 2023 đạt 66,3 triệu USD.

CEO được trả cao thứ ba là Tim Cook của Apple, người có mức thu nhập 63,2 triệu USD, nhiều gấp 672 lần so với mức lương trung bình của nhân viên Apple là 94.118 USD.

Khoảng cách thu nhập giữa CEO và nhân viên thậm chí còn lớn hơn nhiều ở những công ty sử dụng nhiều nhân viên làm việc theo giờ. Chẳng hạn, CEO Barbara Rentler của công ty bán lẻ thời trang Ross Stores được trả 18,1 triệu USD trong năm ngoái, trong khi một nhân viên trung bình của Ross chỉ được trả 8.616 USD.

Đa số nhân viên của Ross là những người làm việc theo giờ, và thu nhập của họ chỉ bằng 1/1.200 so với thu nhập của vị CEO.