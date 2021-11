10 tháng, Thế giới Di Động báo lãi hơn 3.900 tỷ đồng, hoàn thành 82% kế hoạch năm

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG-HOSE) vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 10/2021 với sự hồi phục ấn tượng của chuỗi TGDĐ/ĐMX sau khi được mở cửa bán hàng trở lại.

Cụ thể: riêng tháng 10, MWG ghi nhận doanh thu đạt 12.186 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 568 tỷ đồng, tăng lần lượt là 39% và 86% so với cùng kỳ. MWG cho biết đây là tháng có doanh thu cao thứ hai và lợi nhuận kỷ lục trong lịch sử hoạt động của MWG.



So với tháng 9, doanh thu tháng này tăng 46% và lợi nhuận sau thuế tăng 71% nhờ sự hồi phục ấn tượng của chuỗi TGDĐ/ĐMX sau khi được mở cửa bán hàng trở lại.

Lũy kế 10 tháng năm 2021, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 99.006 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế là 3.906 tỷ đồng (tăng 19% so với cùng kỳ). Doanh thu online đóng góp 11.037 tỷ đồng (tăng 40% so với cùng kỳ).



Như vậy, công ty đã hoàn thành 79% kế hoạch doanh thu và 82% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tổng doanh số của TGDĐ và ĐMX trong tháng 10 đạt gần 10.200 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng, hai chuỗi đóng góp gần 74.100 tỷ đồng doanh thu, tăng 2% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh 10 tháng của MWG.

Theo MWG để có được thành quả này, TGDĐ và ĐMX đã chủ động chuẩn bị nhân lực, điều chỉnh quy trình phục vụ để mở cửa bán hàng trở lại sớm nhất, đồng loạt và an toàn.

Bên cạnh đó, công ty đã nhận định rủi ro thiếu hàng từ sớm, công ty đã nỗ lực làm việc với nhà cung cấp, sâu sát trong khâu điều phối – luân chuyển hàng hóa. Trong bối cảnh thị trường Việt Nam và toàn cầu đang bị ảnh hưởng đáng kể về nguồn cung, việc có hàng để phục vụ người tiêu dùng là yếu tố then chốt giúp công ty ghi nhận doanh thu khả quan ngay cả khi tổng nhu cầu của thị trường không tăng. Ở khía cạnh này, khả năng phân tích thị trường nhạy bén cùng với mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài và dòng tiền lành mạnh là những lợi thế vượt trội của MWG.

Ngoài ra, công ty đã triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân sau nhiều tháng giãn cách.

Giá trị giao dịch online lũy kế 10 tháng đầu năm đạt hơn 10.270 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và chiếm 14% tổng doanh thu của TGDĐ và ĐMX. Riêng tháng 10/2021, doanh thu online đạt hơn 1.640 tỷ đồng, tăng 168% so với cùng kỳ.

Trong tháng 10, TGDĐ và ĐMX còn ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của các ngành hàng so với cùng kỳ: Cụ thể: Điện thoại tăng trưởng 68% về doanh thu với chương trình chào bán sản phẩm Iphone 13 series và sự kiện ra mắt chuỗi Topzone thành công vượt kỳ vọng. Riêng điện thoại chiếm hơn 45% tổng doanh số của TGDĐ/ĐMX; Laptop đem lại trên 1.000 tỷ đồng, tăng trưởng doanh thu 130% và Gia dụng đóng góp gần 750 tỷ đồng, tăng trưởng doanh thu hơn 50%.

Sau 10 ngày khai trương, 4 cửa hàng Topzone đóng góp 40 tỷ đồng (1 tỷ đồng/cửa hàng/ngày). Sản lượng Iphone 13 bán ra tại Topzone chiếm gần 10% tổng số Iphone13 bán ra trên toàn hệ thống TGDĐ/ĐMX.

Như vậy, với 618 cửa hàng tại thời điểm 31/10/2021, chuỗi ĐMS mang về hơn 5.100 tỷ doanh thu lũy kế cho MWG. Công ty dự kiến có 800 điểm bán mô hình này cuối năm 2021 và hoàn thành mục tiêu 1.000 cửa hàng ĐMS trong nửa đầu năm 2022.